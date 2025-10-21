Nguyên nhân khiến viêm phổi ở trẻ dai dẳng, hay tái phát

Viêm phổi là bệnh lý nhiễm trùng phổ biến, gây tổn thương nhu mô phổi và đi kèm các triệu chứng như ho, khó thở, nhịp thở nhanh, đau ngực…

Viêm phổi là bệnh thường gặp và là một trong những nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ.

Bệnh viêm phổi có tỷ lệ mắc và tử vong cao, đặc biệt ở trẻ dưới 5 tuổi.

Nguyên nhân khiến trẻ bị viêm phổi tái phát nhiều lần

- Do yếu tố môi trường

Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi đột ngột dễ làm khởi phát hoặc tái phát viêm phổi.

Môi trường ô nhiễm, nhiều khói bụi, chất lượng không khí và nguồn nước kém.

Trẻ sống trong điều kiện đông đúc, ẩm thấp, thiếu vệ sinh.

Hít phải khói thuốc lá thụ động từ người lớn hút thuốc trong nhà.

- Lạm dụng kháng sinh

Nhiều cha mẹ tự ý mua thuốc điều trị khi thấy con ốm mà không theo chỉ định của bác sĩ.

Việc lạm dụng kháng sinh có thể gây kháng thuốc, khiến vi khuẩn ngày càng "nhờn thuốc", khó điều trị dứt điểm.

Thói quen tự mua thuốc tại nhà thuốc cũng dẫn đến việc điều trị không đúng, khiến bệnh viêm phổi dễ tái phát và nghiêm trọng hơn.

- Sai lầm trong chăm sóc trẻ

Không thay quần áo cho trẻ kịp thời khi ra nhiều mồ hôi, khiến trẻ bị "thấm ngược"

Sử dụng thiết bị làm mát (quạt, điều hoà) sai cách.

Cho trẻ ra ngoài vào sáng sớm hoặc đêm muộn khi trời lạnh.

Trẻ sinh non, suy dinh dưỡng, thiếu vitamin A, thiếu kẽm

Trẻ chưa được tiêm phòng đầy đủ và đúng lịch, không được chăm sóc sức khỏe y tế cơ bản.

Trẻ mắc dị tật bẩm sinh đường hô hấp, suy giảm miễn dịch bẩm sinh hoặc mắc phải.

Cơ thể trẻ em còn non nớt, các hệ cơ quan chưa hoàn thiện nên rất dễ bị tác động từ bên ngoài, dẫn đến viêm phổi và khiến bệnh dễ tái phát nhiều lần.

Cách chăm sóc trẻ bị viêm phổi tại nhà

- Hạ sốt đúng cách

Khi trẻ sốt ≥ 38,5°C, có thể cho uống thuốc hạ sốt theo đúng liều lượng (mỗi lần cách nhau từ 4 – 6 tiếng).

Kết hợp chườm ấm bằng nước ấm thấp hơn thân nhiệt trẻ khoảng 2 độ C để hỗ trợ giảm sốt.

- Hỗ trợ long đờm

Vỗ rung lồng ngực giúp đờm trong phế quản bong ra, dễ thải ra ngoài nhờ vào phản xạ ho.

Có thể dung các bài thuốc dân gian như: quất hấp mật ong, hoa hồng bạch hấp đường phèn, gừng hoặc húng chanh… để hỗ trợ giảm ho (áp dụng với trẻ lớn và theo dõi phản ứng dị ứng nếu có).

- Vệ sinh cá nhân và môi trường

Vệ sinh mũi miệng: Dùng khăn giấy mềm dùng một lần để lau dãi, đờm cho trẻ. Nếu dùng khăn xô, cần giặt sạch, phơi khô sau mỗi lần sử dụng để tránh vi khuẩn, virus quay ngược lại cơ thể trẻ.

Vệ sinh nhà cửa, đồ chơi, quần áo: Đảm bảo luôn sạch sẽ, khô thoáng.

Người chăm sóc cần rửa tay sạch trước khi bế trẻ, cho trẻ ăn hoặc chuẩn bị đồ ăn.

- Chú ý dinh dưỡng

Cho trẻ ăn thức ăn các món mềm, dễ tiêu, dễ nuốt và giàu dinh dưỡng.

Đảm bảo đa dạng thực phẩm, cung cấp đủ 4 nhóm chất: tinh bột, đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất.

Nên chia nhỏ bữa ăn trong ngày, không ép trẻ ăn, hãy cho trẻ ăn theo nhu cầu để tránh tâm lý sợ ăn.

Lời khuyên từ chuyên gia

Để phòng ngừa viêm phổi tái phát ở trẻ, cha mẹ tuyệt đối không tự ý dùng thuốc kháng sinh, thuốc giảm ho cho trẻ tại nhà. cần hiểu rằng ho là phản xạ sinh lý giúp tống đờm ra khỏi đường thở, làm thông thoáng phổi. Kháng sinh chỉ nên sử dụng theo chỉ định của bác sĩ, nhằm hạn chế tình trạng kháng thuốc và đảm bảo điều trị hiệu quả, dứt điểm.

Khi trẻ có dấu hiệu viêm phổi, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Việc phát hiện sớm, can thiệp đúng và chăm sóc hợp lý sẽ giúp trẻ nhanh hồi phục và hạn chế nguy cơ tái phát viêm phổi.