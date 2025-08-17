Nhãn ‘Made in USA’ hết được lòng người Mỹ

Trong thời kỳ lạm phát, nhãn mác “Made in USA” không còn đủ sức hấp dẫn. Người tiêu dùng Mỹ ưu tiên giá cả hơn việc ủng hộ hàng nội địa.

Chỉ còn một nửa người tiêu dùng Mỹ cho biết ưu tiên hàng nội địa. Ảnh minh họa: Reuters.

Trong tâm thức người tiêu dùng Mỹ, nhãn mác “Made in USA” (xuất xứ Mỹ) từ lâu đã gắn liền với chất lượng và lòng tự hào dân tộc.

Tuy nhiên, theo dữ liệu từ nghiên cứu mới công bố từ Conference Board, chỉ còn khoảng 50% người tiêu dùng Mỹ ưu tiên mua sản phẩm sản xuất trong nước. Con số này giảm đáng kể so với 60% vào năm 2022, tức giảm gần 18%, Fast Company đưa tin.

Lý do chính khiến nhãn “Made in USD” mất dần sức hút có thể nằm ở yếu tố giá cả. Trong bối cảnh lạm phát kéo dài, người tiêu dùng ngày càng nhạy cảm với chi phí.

“Khi mối lo về giá cả gia tăng, nhiều người tiêu dùng Mỹ gắn nhãn xuất xứ với giá cao hơn, do chi phí sản xuất trong nước thường đắt đỏ và các loại thuế nhập khẩu áp lên hàng hóa nước ngoài”, Denise Dahlhoff, Giám đốc nghiên cứu tiếp thị và truyền thông tại Conference Board, nhận định.

Dù vậy, Mỹ vẫn đứng đầu danh sách quốc gia xuất xứ được người tiêu dùng trong nước ưa chuộng nhất, tiếp theo là Canada. Đây cũng là xu hướng chung toàn cầu, gọi là “thiên vị nội địa” (consumer ethnocentrism), người mua vẫn dành cảm tình cho sản phẩm trong nước, ngay cả trong bối cảnh thị trường ngày càng toàn cầu hóa.

Khoảng cách giữa lời nói và hành động của người tiêu dùng Mỹ không phải là chuyện mới. Từ những năm 1970, người Mỹ đã bày tỏ tình yêu với hàng nội địa nhưng thực tế lại ưa chuộng các sản phẩm giá rẻ từ nước ngoài, góp phần tạo nên mất cân bằng thương mại mà các chính sách thuế quan của chính quyền Trump đang tìm cách giải quyết. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy nhu cầu về hàng “Made in USA” tăng đột biến như kỳ vọng.

Một khảo sát khác chỉ ra rằng chỉ 17% người tiêu dùng Mỹ sẵn sàng trả thêm hơn 10% cho sản phẩm nội địa so với hàng ngoại, trong khi khoảng 1/3 khẳng định không muốn chi thêm bất kỳ khoản nào. Điều này cho thấy giá cả đang dần trở thành yếu tố chi phối quyết định mua sắm.

Bất chấp xu hướng giảm nhiệt, các công ty vẫn nhận thấy giá trị tiếp thị của nhãn “Made in USA”. Ảnh minh họa: Reuters.

Bất chấp thực tế, nhiều doanh nghiệp vẫn muốn khai thác khẩu hiệu “Made in USA”. Conference Board dự đoán số lượng sản phẩm gắn nhãn này sẽ còn tăng.

Theo Dahlhoff, nhiều người tiêu dùng Mỹ vẫn có xu hướng thiên vị hàng nội địa, song phần lớn không sẵn sàng trả giá cao hơn cho sản phẩm tương tự từ nước ngoài.

“Người tiêu dùng yêu thích ý tưởng về tính bền vững nhưng không muốn trả thêm phí”, bà giải thích.

Sự khác biệt duy nhất là giờ đây, nhờ bối cảnh lạm phát và thuế quan, lựa chọn giữa “giá” và “xuất xứ” đã trở nên rõ rệt hơn. Và với phần đông người tiêu dùng, giá cả mới là yếu tố quyết định.