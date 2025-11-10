Nhập viện khẩn cấp sau khi ủ tóc diệt chấy

Người phụ nữ bị bỏng kết giác mạc sau khi dung dịch diệt chấy chảy vào mắt trong lúc ủ tóc. Bệnh nhân phải nhập viện để rửa mắt khẩn cấp.

Chấy tóc là động vật ký sinh trên cơ thể người, hút máu để tồn tại. Ảnh: Prevention.

Các bác sĩ khoa Mắt, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận và điều trị cho người bệnh nữ 44 tuổi bị bỏng kết giác mạc mắt do hóa chất trong quá trình ủ chấy bằng dung dịch ủ chấy.

Người bệnh cho biết trong lúc ủ tóc bằng thuốc diệt chấy, dung dịch đã vô tình chảy vào mắt. Ngay sau đó, mắt xuất hiện cảm giác đau rát, cộm chói và đỏ rõ rệt. Gia đình nhanh chóng đưa người bệnh đến bệnh viện cấp cứu.

Tại khoa Mắt, bác sĩ xác định đây là trường hợp bỏng kết giác mạc do hóa chất. Bệnh nhân được xử trí kịp thời bằng cách rửa sạch mắt, sử dụng thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau và các thuốc hỗ trợ nuôi dưỡng giác mạc, đồng thời được theo dõi sát diễn tiến tổn thương. Sau điều trị, tình trạng đau nhức của người bênhk giảm đáng kể, mắt bớt đỏ và thị lực đã có dấu hiệu cải thiện.

Trước đó, đơn vị này cũng từng tiếp nhận hai trường hợp bị bỏng giác mạc do dùng bài thuốc dân gian để diệt chấy. Cụ thể, được nhiều người mách rượu ngâm hạt na có thể diệt được chấy và trứng chấy, chị Đ.T.H. (ở Đông Triều) đã sử dụng rượu để ủ tóc cho bản thân và con gái.

Sau vài lần ủ, rượu không may bị vương vào mắt, chị H. và con gái đều có biểu hiện đau, cộm và nhức mắt. Cả hai đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí để kiểm tra và được chẩn đoán bỏng kết giác mạc độ 1. Các bác sĩ phải lập tức can thiệp để không ảnh hưởng đến thị lực người bệnh.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không nên sử dụng các loại hóa chất không rõ nguồn gốc để ủ, diệt chấy, gội đầu hay chăm sóc tóc. Khi không may bị hóa chất bắn vào mắt, cần rửa ngay dưới vòi nước sạch hoặc nước muối sinh lý. Sau đó nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời, tránh nguy cơ mất thị lực.

Chấy rận là động vật ký sinh trên cơ thể của con người, động vật và hút máu để tồn tại. Chúng thường được lây qua tiếp xúc giữa người với người; dùng chung đồ dùng như quần áo, mũ, lượt, khăn... hoặc tiếp xúc trực tiếp với mầm bệnh ẩn trong các đồ dùng như giường chiếu, chăn màn, tủ quần áo.

Khi phát hiện bị chấy tóc, người dân có thể xử lý bằng những cách sau:

Cắt tóc ngắn để dễ dàng phát hiện chấy rận, trứng chấy ẩn sau tóc.

Tìm hiểu nguồn lây và ngưng tiếp xúc trực tiếp/ dùng chung đồ cho đến khi cả hai khỏi chấy rận.

Các vật dụng của người bị chấy rận phải được giặt sạch với nước sôi trên 60 độ, phơi khô và bọc kín trong 2 tuần.