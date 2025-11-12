Nhiếp ảnh bị đốt cháy, cào xước để 'chữa lành' ở Hà Nội

Thùy Trang (26 tuổi, Hà Nội), một trong những người trẻ đầu tiên đến xem triển lãm kể rằng cô ấn tượng mạnh với cách bài trí tối giản: "Không gian kiểu minimal khiến mỗi tác phẩm nổi bật riêng. Mình thấy trong những chiếc bát gốm hay hình ảnh phụ nữ qua các thời đại có gì đó rất đặc biệt, vừa gần gũi, vừa như đến từ thế giới khác". Sự giản lược ấy không phải để làm trống, mà để khán giả tự lấp đầy bằng cảm xúc. Mỗi người bước ra khỏi căn phòng trắng ấy đều mang theo một mảnh ký ức riêng, thứ đã được đánh thức, không ồn ào mà âm ỉ.