'Đêm Bảo Tàng' chưa từng có ở Hà Nội

Lần đầu tiên, các tác phẩm kinh điển của mỹ thuật Việt Nam được “nhìn thấy” trong một ánh sáng khác. Chị Thu Hương chia sẻ một khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm khai màn: “Tôi đứng trước Hai thiếu nữ và em bé của Tô Ngọc Vân. Dưới ánh đèn dịu, màu sắc và đường nét như mềm lại. Bức tranh dường như có hơi thở. Khoảnh khắc đó khiến tôi nhận ra, khi không còn ánh sáng tự nhiên, nghệ thuật cũng bộc lộ một linh hồn khác, tĩnh hơn, gần hơn, và rất sống”. Sự thay đổi về ánh sáng không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn là cách để khán giả cảm nhận chiều sâu của chất liệu, sắc độ và không khí tranh, điều vốn dễ bị bỏ qua trong ánh sáng ban ngày.