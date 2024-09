Những điều chứng tỏ bạn đối xử 'tồi tệ' với cơ thể

Ăn đồ chế biến sẵn: Theo Eat This, Not That, thức ăn nhanh rất giàu chất béo chuyển hóa, đường, gia vị và chất bảo quản nhân tạo. Nhưng cuộc sống phụ thuộc vào thức ăn nhanh liên tục sẽ làm tăng cân, gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như cholesterol cao, tiểu đường và bệnh tim về lâu dài. Vì thức ăn nhanh rất giàu chất béo xấu, nó làm tăng cholesterol xấu trong cơ thể và dẫn đến xơ cứng động mạch, gây tích tụ mảng bám. Ảnh: Scitechdaily.