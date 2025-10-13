Những món mẹ nên ăn cuối thai kỳ để con thông minh

Dinh dưỡng trong thai kỳ không chỉ giúp mẹ khỏe mạnh mà còn là nền tảng cho sự phát triển não bộ và trí tuệ của trẻ.

Trái cây chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe mẹ và bé. Ảnh: Freepik.

Não bộ của thai nhi bắt đầu hình thành từ tuần thứ 3 của thai kỳ, khi ống thần kinh khép lại để tạo nên hệ thần kinh trung ương. Từ đó, các tế bào thần kinh liên tục nhân lên, kết nối và phát triển mạnh mẽ, đặc biệt tăng tốc vào những tháng cuối thai kỳ - giai đoạn quyết định đến khả năng học hỏi và nhận thức sau này.

Dinh dưỡng của người mẹ giữ vai trò then chốt trong toàn bộ quá trình ấy. Mỗi bữa ăn không chỉ nuôi dưỡng cơ thể mẹ, mà còn cung cấp năng lượng và dưỡng chất - những “vật liệu” nền tảng cho sự phát triển trí não và hệ thần kinh của em bé.

Trứng

Choline là dưỡng chất cần thiết để tạo nên tế bào thần kinh và hỗ trợ quá trình dẫn truyền tín hiệu trong não, theo Mayo Clinic. Các nghiên cứu cho thấy mẹ bầu bổ sung đủ choline trong thai kỳ giúp trẻ phát triển tốt hơn về trí nhớ và khả năng xử lý thông tin. Lòng đỏ trứng là nguồn choline tự nhiên dồi dào. Bổ sung trứng thường xuyên trong thực đơn hàng ngày có thể giúp mẹ đáp ứng phần lớn nhu cầu choline cần thiết.

Rau lá xanh đậm

Folate (vitamin B9) giúp ngăn ngừa dị tật ống thần kinh - phần cấu trúc sẽ phát triển thành não và tủy sống của thai nhi. Dưỡng chất này còn tham gia tạo DNA, tế bào máu mới và góp phần hỗ trợ phát triển nhận thức của trẻ. Nguồn folate tự nhiên có trong rau lá xanh đậm, cam, bơ, đậu lăng, ngũ cốc nguyên hạt.

Thịt bò

Thịt bò là một trong những thực phẩm giàu sắt tự nhiên và dễ hấp thu nhất, đặc biệt quan trọng trong giai đoạn mang thai. Sắt trong thịt bò giúp cơ thể mẹ sản sinh hemoglobin, loại protein trong hồng cầu có nhiệm vụ vận chuyển oxy đến các mô, đặc biệt là não và hệ thần kinh của thai nhi.

Thiếu sắt trong thai kỳ không chỉ khiến mẹ bầu dễ mệt mỏi, hoa mắt và suy nhược mà còn làm tăng nguy cơ sinh non, trẻ nhẹ cân, đồng thời tác động tiêu cực đến sự phát triển não bộ và hệ thần kinh của thai nhi.

Các loại cá béo

Omega-3 là “nhiên liệu” cấu thành màng tế bào thần kinh, giúp não phát triển ổn định và hỗ trợ thị giác, theo Đại học California (Los Angeles, Mỹ). Theo các nghiên cứu, phụ nữ mang thai ăn nhiều cá giàu DHA sinh con có khả năng tập trung và phản xạ tốt hơn. Những loại cá chứa ít thủy ngân như cá hồi, cá mòi, cá trích hoặc cá cơm là lựa chọn an toàn, nên được bổ sung khoảng hai đến ba lần mỗi tuần.

Trái cây

Trái cây và rau củ nhiều màu sắc cũng là nguồn chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương do gốc tự do. Những loại quả như cam, kiwi, việt quất, dâu tây hay rau cải xoăn, cà rốt, bông cải xanh đều giàu vitamin C, E và polyphenol, giúp tăng sức đề kháng và hỗ trợ não trẻ phát triển.