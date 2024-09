Nike tiết lộ bí mật kinh doanh ở triển lãm đầu tiên

Triển lãm tái hiện câu chuyện của Nike từ công ty trẻ đến một doanh nghiệp lớn, nhấn mạnh khía cạnh nghiên cứu của thương hiệu. Buổi trưng bày diễn ra tại Bảo tàng Thiết kế Vitra (Weil am Rhein, Đức). Một cuốn sách cùng tên với triển lãm do Glenn Adamson, cựu Giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật và Thiết kế New York, chấp bút dự kiến phát hàng vào ngày 3/12.