Nissan bán trụ sở chính rồi thuê lại trong 20 năm

Thương vụ liên quan đến trụ sở toàn cầu ở Yokohama có thể giúp Nissan thu về khoản lợi nhuận hơn 480 triệu USD.

Theo Carscoops, Nissan đã đưa ra rất nhiều quyết định khó khăn trong nỗ lực đảo ngược tình hình tài chính có phần ảm đạm. Phần lớn những quyết định này liên quan đến đóng cửa nhà máy, nhưng bán trụ sở toàn cầu cũng là một phần kế hoạch.

Kế hoạch Re:Nissan của nhà sản xuất ôtô Nhật Bản vừa được cập nhật, trong đó nhắc đến mục tiêu “đạt được lợi nhuận hoạt động tích cực và dòng tiền tự do vào năm tài chính 2026”.

Nissan cho biết kế hoạch này sở hữu tiềm năng tiết kiệm khoảng 200 tỷ yen (khoảng 1,3 tỷ USD ), đang chuẩn bị chuyển từ ý tưởng sang giai đoạn triển khai.

Nhà sản xuất ôtô Nhật Bản cho biết đang tối ưu hóa các tài sản không cốt lõi, bao gồm cả việc bán trụ sở toàn cầu tại Yokohama. Chi tiết của kế hoạch không được tiết lộ, nhưng Nissan đã xác nhận sẽ thuê lại tòa nhà trong 20 năm như một phần của thỏa thuận.

Số tiền thu được từ bán tòa nhà trụ sở toàn cầu sẽ được Nissan dùng để tái đầu tư, hiện đại hóa cơ sở vật chất và hỗ trợ tăng trưởng trong tương lai theo kế hoạch Re:Nissan.

Nguồn tin từ The Economic Times cho hay trụ sở chính này đã được MJI Godo Kaisha mua lại với giá 97 tỷ yen, tương đương xấp xỉ 633 triệu USD . Nissan dự kiến thu về khoản lợi nhuận 73,9 tỷ yen (khoảng 483 triệu USD ) từ thương vụ.

Nissan sẽ bán trụ sở toàn cầu ở Yokohama (Nhật Bản). Ảnh: Nissan.

Giai đoạn đầu của Re:Nissan chủ yếu gồm các động thái cắt giảm, nhưng Nissan cho biết đang chuyển trọng tâm sang giai đoạn tiếp theo.

Điều này sẽ giúp Nissan tập trung vào các sản phẩm và quan hệ đối tác. Nhà sản xuất ôtô Nhật Bản chưa tiết lộ nhiều, nhưng nhiều khả năng sẽ có loạt sản phẩm mới được giới thiệu trong suốt năm tài chính 2027.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, Nissan công bố khoản lỗ hoạt động 27,7 tỷ yen (khoảng 181 triệu USD ). Cùng kỳ, doanh số toàn cầu của Nissan đạt 1,48 triệu xe, doanh thu ròng hợp nhất đạt 5,6 nghìn tỷ yen, tương đương 36,6 tỷ USD .

Tình hình khó khăn buộc Nissan phải hạ dự báo kết quả kinh doanh cả năm tài chính 2025, nay dự kiến khoản lỗ hoạt động 275 tỷ yen, tương đương 1,8 tỷ USD .

Bất chấp nhiều tin tức chưa mấy tích cực, tân CEO Ivan Espinosa khẳng định Nissan đang vững vàng trên con đường phục hồi.