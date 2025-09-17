Nơi trạm sạc điện nhiều hơn trạm xăng

Tại quốc gia này, tổng số lượng trạm sạc pin công cộng còn nhiều hơn số lượng đầu bơm xăng, dù chưa tính đến các cổng sạc tại nhà.

Năm 2024, gần 89% ôtô bán ra tại Na Uy là xe điện, đưa quốc gia Bắc Âu này trở thành hình mẫu chuyển đổi xanh toàn cầu. Vào năm ngoái, quốc gia bắc Âu này còn được cộng đồng người sử dụng xe xanh bình chọn là "thủ phủ xe điện toàn cầu".

Theo Christina Bu, Tổng thư ký Hiệp hội xe điện Na Uy, thành công đến từ việc đánh thuế nặng với ôtô xăng dầu, song song phát triển hạ tầng sạc. Hiện Na Uy có ít nhất 27.500 trạm sạc công cộng, nhiều hơn cả tổng số vòi bơm xăng, vốn chỉ khoảng 24.000.

Con số này còn chưa tính đến hàng trăm nghìn bộ sạc gia đình, vốn gắn liền với mỗi chiếc xe điện đang lăn bánh. Như vậy, số lượng cổng sạc hiện đã vượt xa hệ thống tiếp nhiên liệu truyền thống.

Hạ tầng trạm sạc dày đặc là chìa khóa của sự phát triển xe điện tại Na Uy. Ảnh: Bloomberg.

Điều đặc biệt là hơn 98% điện năng tại Na Uy được tạo ra từ thủy điện và gió, giúp xe điện ở đây vận hành gần như hoàn toàn bằng năng lượng sạch. Điều này khiến ôtô động cơ đốt trong, kể cả hybrid, không còn lợi thế về môi trường.

Việc lái xe điện ở Na Uy cũng không gặp khó khăn khi sản phẩm liên tục nâng cấp, đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày.

“Chúng tôi chỉ sạc sau mỗi 2 ngày, quãng đường vài trăm km hoàn toàn thoải mái", một du khách mô tả trải nghiệm trên chiếc VW ID.4.

Điều này biến ôtô động cơ đốt trong, kể cả hybrid, trở nên kém hấp dẫn. British Columbia (Canada) cũng có đặc điểm tương tự, dù quy mô xe điện nhỏ hơn. Cả 2 thị trường này đang trở thành mục tiêu của nhiều hãng xe điện, lập nên đế chế và hình mẫu mới về việc chuyển đổi xanh giữa thời điểm ngành công nghiệp này dần bão hòa.