Hyundai Tucson 2027 lộ diện ảnh lái thử, chỉ còn động cơ hybrid

Mẫu xe gầm cao bán chạy nhất của Hyundai sẽ ra mắt vào năm 2026, dự kiến loại bỏ hoàn toàn động cơ đốt trong.

Hyundai Tucson 2027 vừa được bắt gặp khi đang lái thứ, hé lộ thiết kế dành cho thị trường Mỹ. Mang mã nội bộ NX5, Tucson 2027 đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ về phong cách với diện mạo mang cảm giác tương lai, hứa hẹn sẽ gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng xe gầm cao.

Khác với dự đoán ban đầu rằng Tucson sẽ mượn cảm hứng từ concept N Vision 74 và mẫu xe hydro NEXO, phiên bản thực tế lại đi theo một hướng hoàn toàn khác. Những đường cắt sắc cạnh, tỷ lệ dứt khoát cùng lưới tản nhiệt tái thiết kế cho thấy Hyundai đang mở ra một chương mới cho mẫu SUV bán chạy nhất của mình tại đất nước cờ hoa.

Ảnh dựng từ KKSStudio cũng phần nào hé lộ diện mạo mượt mà và hiện đại hơn hẳn thế hệ hiện tại, thoát khỏi phong cách thận trọng để tiến gần đến một hình ảnh SUV táo bạo và tương lai hơn.

Khoang lái Tucson 2027 được xem là bước đột phá khi trở thành mẫu xe đầu tiên của Hyundai ứng dụng nền tảng phần mềm Pleos OS. Toàn bộ trải nghiệm vận hành được số hóa với màn hình kỹ thuật số tỷ lệ 16:9, giao diện giống smartphone và kho ứng dụng riêng mang tên Pleos Playground.

Hyundai Tucson 2027 được bắt gặp trên đường lái thử vái ngoại hình không còn vuông vức như bản hiện hành. Ảnh: KCB.

Hyundai còn tích hợp trợ lý ảo Gleo cho phép điều khiển bằng giọng nói tự nhiên, đồng thời nâng cấp hệ thống an toàn với công nghệ lái bán tự động cấp 2.5.

Điểm đáng chú ý khác nằm ở hệ truyền động. Hyundai chính thức từ bỏ động cơ diesel, chỉ tập trung vào hai lựa chọn hybrid và plug-in hybrid (PHEV). Trong đó, bản PHEV hứa hẹn quãng đường chạy điện thuần lên tới 100 km/lần sạc.

Theo kế hoạch, Tucson thế hệ mới sẽ ra mắt tại Mỹ vào quý III/2026, có thể cùng thời điểm với Hyundai Avante mới. Tại Hàn Quốc, giá bán dự kiến từ 34 triệu Won, khoảng 24.000 USD . Dù giá tại Mỹ có thể khác, Tucson 2027 vẫn được kỳ vọng giữ vững sức cạnh tranh trong phân khúc xe gầm cao nhờ thiết kế mới, khoang lái hiện đại và hệ truyền động điện hóa.