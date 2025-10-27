Toyota tăng trưởng tại nhiều thị trường trong tháng 9

Nhìn chung, thành tích của Toyota ghi nhận sắc xanh trong tháng 9/2025, tuy nhiên vẫn ghi nhận sự sụt giảm tại một số thị trường quan trọng như Trung Quốc hay Indonesia.

Toyota cho biết doanh số toàn cầu của tập đoàn trong tháng 9 đã tăng hơn 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái, được thúc đẩy bởi doanh số và sản lượng mạnh mẽ tại Mỹ - thị trường lớn nhất của hãng.

Trụ sở chính của tập đoàn Toyota đặt tại thành phố Toyota, tỉnh Aichi (Nhật Bản). Trong 9 tháng đầu năm 2025, tập đoàn này đã bán được 8.358.426 xe với mức tăng trưởng 5,8%, bao gồm các thương hiệu Toyota, Lexus, Daihatsu và Hino.

Theo dữ liệu công bố mới nhất, doanh số của Tập đoàn Toyota đạt 949.153 xe chỉ riêng tháng 9/2025. Tính từ đầu năm, hãng đã bán 8.358.426 xe, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh số xe Toyota (gồm Toyota và Lexus) đạt 7.783.007 xe, tăng 4,7%. Doanh số của Daihatsu và Hino lần lượt đạt 492.210 xe và 83.209 xe, với mức tăng trưởng lần lượt là 30,6% và -9,9%.

Tại Mỹ, doanh số tăng 14,2% với 185.748 xe trong tháng 9, giúp doanh số tại Mỹ từ đầu năm đến nay đạt 1.865.876 xe, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này đạt được nhờ nhu cầu cao đối với các mẫu xe hybrid và sự phục hồi sau giai đoạn ngừng sản xuất của Lexus TX và Toyota Grand Highlander trong năm trước.

Doanh số tại châu Âu cũng tăng 5,7% trong tháng 9, đạt mức 112.613 xe. Tính từ đầu năm, con số này đạt mốc 895.099 xe, tăng 2.2% so với cùng kỳ năm ngoái. Toyota đánh giá thị trường này "ổn định, sản lượng tăng theo từng năm, đặc biệt nhờ sự đóng góp của mẫu Toyota Yaris".

Tại châu Á, Toyota đã bán ra 279.512 xe, giảm 0,2% so với tháng 9/2024. Tính từ đầu năm, hãng đã bán 2.367.645 xe, tăng 3,7%. Doanh số xe tại Việt Nam trong tháng trước đạt 7.209 xe, tăng 0,9%. Tính từ tháng 1 đến tháng 9/2025, Toyota đã bán 49.534 xe tại thị trường này, tăng 19,3%.

Nhờ sự góp mặt của mẫu xe thuần điện Toyota bZ3X, doanh số của thương hiệu tại thị trường tỷ dân Trung Quốc có phần ổn định, mặc dù nhiều nơi đã chấm dứt các chương trình trợ cấp cũng như tâm lý chờ giảm giá của người tiêu dùng.

Tại Trung Quốc, chỉ có 158.913 xe được bán ra với mức giảm 1%. Tuy nhiên, doanh số của Toyota trong 9 tháng đầu năm tại thị trường này vẫn vượt mức năm ngoái 4,9% với 1.301.741 xe.

Tại Ấn Độ, doanh số tăng trưởng ổn định với mức 12,3% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ vào các mẫu xe gầm cao như Urban Cruiser Hyryder và Innova Hycross.

Ở Ấn Độ, doanh số tăng 12,3% so với cùng kỳ năm ngoái, được thúc đẩy bởi phong độ ổn định của 2 mẫu xe Urban Cruiser Hyryder và Innova Hycross. Tại Thái Lan, dù môi trường thị trường bị ảnh hưởng bởi các quy định chặt chẽ về cho vay và nhiều khó khăn khác, sản lượng vẫn tăng 0,3% nhờ sức hút mạnh mẽ của mẫu xe Yaris Ativ mới.

Tuy nhiên tại Indonesia, doanh số từ đầu năm đến cuối tháng 9/2025 ghi nhận mức giảm 14% so với cùng kỳ. Điều này được lý giải bởi quy trình xét duyệt cho vay nghiêm ngặt, việc áp dụng thêm các loại thuế mới và các yếu tố bất lợi khác. Một số thị trường khác cũng ghi nhận mức giảm về doanh số như Đài Loan (-3%) hay Malaysia (-2,4%).

Tại Nhật Bản, việc khởi động lại dây chuyền sản xuất sau đợt triệu hồi mẫu Prius vào năm ngoái là một trong những nguyên nhân khiến doanh số tháng 9 thấp hơn cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, doanh số lũy kế 9 tháng đầu năm vẫn tăng 5,7%.

Ngoài ra, các thị trường khác cũng ghi nhận sự tăng trưởng của thương hiệu này như Mỹ Latin (tăng 2,7%), châu Đại Dương (tăng 0,8%), Trung Đông (tăng 2,4%) hay châu Phi (tăng 12,6%). Với tình hình kinh tế vĩ mô biến động cùng các chính sách mới về thuế quan và xu hướng xe điện hóa, bức tranh toàn cảnh của Toyota trên toàn cầu có thể sẽ thay đổi đáng kể nếu hãng không có các chiến lược thích ứng kịp thời và linh hoạt để duy trì đà tăng trưởng.