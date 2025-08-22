Núm xoay vật lý trên ôtô sắp biến mất?

Núm xoay vật lý được cho là tối ưu khi thao tác với hệ thống thông tin giải trí trên ôtô. Tuy nhiên, tính năng này đang dần biến mất trên ôtô hiện đại.

Giữa sự trỗi dậy của màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn, một và nhà sản xuất ôtô vẫn trang bị núm xoay vật lý ở bệ trung tâm. Audi, Mercedes, Mazda và vài hãng khác đều đặt một núm xoay tại yên ngựa để điều khiển các chức năng giải trí.

Tuy nhiên, Audi và Mercedes từ lâu đã chuyển toàn bộ thao tác này lên màn hình cảm ứng, và Mazda CX-5 thế hệ mới cũng cho thấy hãng xe Nhật Bản quyết định sẽ từ bỏ núm xoay vật lý ở bệ trung tâm.

Theo Motor1, BMW là hãng đầu tiên sử dụng núm xoay vật lý này khi iDrive ra mắt trên dòng xe 7-Series vào năm 2001. Hệ thống iDrive từng khá phức tạp và bị chỉ trích ở thời gian đầu ra mắt, tuy nhiên vẫn được xem là khuôn mẫu cho hệ thống thông tin giải trí trên ôtô sau này.

Trong giai đoạn sau, BMW tinh chỉnh iDrive để biến đây thành một trong những hệ thống thông tin giải trí ôtô tốt nhất. Dù các mẫu BMW giá rẻ như X1 hay 2-Series Gran Coupe đã loại bỏ iDrive, núm xoay này vẫn hiện diện trong phần lớn sản phẩm khác của hãng.

Chuyên trang Motor1 cho rằng màn hình cảm ứng là giải pháp tốt nếu đang dừng xe. Tuy nhiên khi đang di chuyển và tài xế muốn thay đổi một vài thiết lập, núm xoay trở thành lựa chọn phù hợp hơn.

Núm xoay iDrive hiện tại của BMW có thể xoay 360 độ theo cả 2 hướng, người dùng cũng có thể đẩy theo các hướng tiến/lùi, trái/phải, hoặc ấn xuống để chọn.

BMW cũng được cho là đã hoàn thiện khá tốt trải nghiệm khách hàng nhờ hệ thống phím tắt xung quanh núm xoay iDrive. Dù không mang lại cảm giác tương tự phím bấm vật lý, các phím tắt dạng cảm ứng xung quanh iDrive trên BMW hiện tại vẫn giúp người dùng tương tác với hệ thống dễ dàng hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, sự hiện diện của núm xoay iDrive trên BMW dường như đang đi đến hồi kết. Các mẫu xe điện Neue Klasse của BMW sẽ sớm ra mắt, khởi đầu với iX3. Các nguyên mẫu xem trước không cho thấy sự hiện diện của núm điều khiển hệ thống thông tin giải trí dạng vật lý.