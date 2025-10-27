Nước biển Vũng Tàu 'xanh như matcha' gây bất ngờ

Chiều 25/10, nhiều du khách chứng kiến nước biển tại Bãi Sau (phường Vũng Tàu, TP.HCM) có màu xanh lá khác lạ khi sóng đánh vào bờ.

Nước biển Bãi Sau chuyển màu xanh rõ rệt Nước biển Bãi Sau (phường Vũng Tàu, TP.HCM) chuyển màu xanh lá do ảnh hưởng của tảo nở hoa.

Chiều ngày 25/10, khi chuẩn bị tắm biển tại Bãi Sau (phường Vũng Tàu, TP.HCM), Dương Huyền (28 tuổi, sống tại TP.HCM) bất ngờ chứng kiến mặt nước chuyển màu xanh lá. Ban đầu, cô tưởng rằng do góc nhìn và ánh sáng, nhưng đến gần lại thấy từng đợt sóng đập vào bờ đều có màu "xanh như matcha".

Khi lên mạng tra cứu thông tin, Huyền được biết đây là sự hình thành các mảng tảo dày đặc, có màu trên mặt nước khi số lượng tảo trong các vùng nước ngọt và mặn gia tăng nhanh.

"Khi sóng đánh vào và rút đi, trên cát sẽ để lại lớp li ti màu xanh lá. Bọt trắng cũng dày đặc và nhìn xốp hơn ở mỗi con sóng. Tôi chỉ đứng nhìn chứ không tắm vì lo da nhạy cảm, còn du khách khác vẫn tắm bình thường. Hơi tiếc vì không thể tắm nhưng đây cũng là một kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến du lịch", cô kể.

Dương Huyền hiếu kỳ quay video nước biển chuyển màu. Ảnh: Dương Huyền.

Cũng dạo biển Bãi Sau cùng ngày, Huỳnh Ngọc Anh (sống tại TP.HCM) lần đầu nhìn thấy nước biển có màu xanh lá. Anh vẫn tắm biển bình thường và không có hiện tượng gì xảy ra.

"Trưa ngày 24/10, tôi có tắm biển nhưng chưa thấy thay đổi, nước biển vẫn màu hơi phù sa như trước giờ. Khoảng 16-17h ngày 25/10, tôi ra tắm tiếp lại thấy nước chuyển sang màu xanh lá nên khá bất ngờ. Ở khu Phước Hải và một số nơi khác cũng xuất hiện nước xanh tương tự", Ngọc Anh nói.

Tình trạng nước đột ngột chuyển màu khác lạ cũng khiến nhiều du khách bày tỏ sự lo lắng về vấn đề ô nhiễm, kích ứng da khi tắm biển trên các hội, nhóm về du lịch Vũng Tàu.

Du khách vẫn tắm rất đông khi nước biển chuyển màu xanh lá. Ảnh: Huỳnh Ngọc Anh.

Lý giải về hiện tượng nước biển đổi màu, ông Phạm Khắc Tộ, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch phường Vũng Tàu, TP.HCM, cho biết đây là hiện tượng tảo nở hoa diễn ra mỗi năm, tùy vào môi trường nước, được phường theo dõi sát sao nên người dân và du khách không phải lo lắng việc ảnh hưởng sức khỏe khi tắm biển.

"Do rêu hoặc tảo biển phát triển số lượng quá mức, đột ngột trong khoảng thời gian ngắn làm thay đổi màu của nước. Mật độ tảo càng dày màu xanh càng đậm. Hiện tượng này thường chỉ kéo dài trong khoảng vài ngày hoặc lâu nhất là một tuần", ông nói với Tri Thức - Znews.

Khi tảo đã hấp thụ hết dinh dưỡng trong nước biển, thiếu ánh sáng hoặc các sinh vật khác tiêu thụ sẽ giảm mật độ, nước biển sẽ bắt đầu trong, trở lại màu vốn có. Để người dân và du khách yên tâm vui chơi và tắm biển, lực lượng cứu hộ được bố trí tại Bãi Sau sẽ trực tiếp giải đáp thắc mắc.