Đồng hồ TAG Heuer ‘mất điểm’ vì quá đắt

Bên cạnh những tranh cãi về giá của TAG Heuer, tuần qua, giới mộ điệu đồng hồ được dịp chiêm ngưỡng những siêu phẩm mới từ các thương hiệu lớn như Piaget, Ulysse Nardin. Không kém cạnh, các hãng đồng hồ độc lập cũng trình làng những tác phẩm ấn tượng, tiêu biểu như cỗ máy hơn 500.000 USD của Greubel Forsey và bộ sưu tập Sơn Mài của Awake, thể hiện kỹ thuật truyền thống Việt Nam. Dưới đây, On Wrist giới thiệu 8 đồng hồ nổi bật trong tuần đầu tháng 11. Ảnh minh họa: Hodinkee.

Trước thềm giải đua São Paulo Grand Prix 2024, TAG Heuer đã ra mắt chiếc Carrera phiên bản đặc biệt, dành riêng để tưởng nhớ Ayrton Senna, tay đua Công thức 1 huyền thoại 3 lần vô địch thế giới. Mẫu đồng hồ này ngay lập tức thu hút sự chú ý với thiết kế ấn tượng, lấy cảm hứng từ màu sắc trên mũ bảo hiểm của Senna. Bên trong lớp vỏ thép không gỉ 42 mm là bộ máy TH20-09 chronograph tourbillon. Mặc dù sở hữu thiết kế ấn tượng và ý nghĩa đặc biệt, nhiều người cho rằng mức giá 37.000 USD là quá cao so với bộ máy được trang bị. Cỗ máy được sản xuất giới hạn chỉ 500 chiếc và sẽ được bán từ tháng 11. Ảnh: Monochrome Watches.

Piaget vừa chính thức công nhận một trong những nhà sưu tập nổi tiếng nhất của mình, Andy Warhol, bằng cách đổi tên dòng đồng hồ Black Tie thành Andy Warhol. Cỗ máy đầu tiên được ra mắt với mặt số thiên thạch xanh lam độc đáo, kết hợp cùng vỏ vàng trắng và họa tiết clous de Paris đặc trưng. Piaget cũng công bố dịch vụ cá nhân hóa "Made to Order" cho dòng đồng hồ này. Khách hàng có thể tùy chọn chất liệu vỏ, màu sắc mặt số và dây đeo để tạo nên chiếc đồng hồ độc quyền. Andy Warhol Clou de Paris phiên bản vàng trắng với mặt số thiên thạch và dây đeo da cá sấu có giá 56.000 CHF (khoảng 61.500 USD ). Ảnh: Monochrome Watches.

On Wrist là series cập nhật thông tin hàng tuần về các mẫu đồng hồ mới nhất từ khắp nơi trên thế giới, đến từ các thương hiệu nổi tiếng và cả những cái tên mới nổi bật, từ đó phản ánh xu hướng chơi đồng hồ hiện nay.

