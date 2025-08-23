Ông bố hot mạng khi thu tiền thuê nhà của con gái 6 tuổi

Ông bố ở Texas (Mỹ) thu tiền thuê nhà của con gái 6 tuổi, dạy rằng không phải tất cả số tiền kiếm được đều tiêu xài lãng phí.

Michael Madden đang nhận tiền thuê nhà từ con gái mình. Ảnh: People.

Theo People, Michael Madden đã chứng kiến nhiều người trưởng thành gặp khó khăn với các kỹ năng tài chính cơ bản. Với mong muốn giúp con cái không lặp lại điều đó, anh đã tìm ra một phương pháp độc đáo - thu tiền thuê nhà của cô con gái 6 tuổi Rose.

Thay vì chỉ cho con tiền tiêu vặt, Michael đã tạo ra một bảng việc nhà. Rose sẽ kiếm điểm khi hoàn thành các nhiệm vụ như tự giác đánh răng hoặc phụ giúp bố mẹ dọn dẹp. Cứ 25 điểm, cô bé sẽ nhận được 5 USD . Và nếu đạt 30 điểm, cô bé sẽ có thêm tiền thưởng.

Trong số tiền cô bé nhận được, 20% sẽ được trích ra để trả tiền thuê nhà và các tiện ích. Số tiền còn lại, cô bé có thể tiết kiệm hoặc tiêu xài dưới hướng dẫn của bố. Michael giải thích rằng đây là một cách để dạy con về chi tiêu và lập ngân sách.

"Chúng tôi không lấy tiền của con bé. Tôi muốn con bé hiểu rằng không phải tất cả số tiền kiếm được đều tiêu xài lãng phí. Một phần sẽ được dùng để chi trả cho những nhu cầu thiết yếu trước khi đến những thứ con muốn. Đó là bài học về lập ngân sách", anh chia sẻ.

Điều bất ngờ là Rose tiếp thu bài học này rất tốt. Cô bé biết tiền thuê nhà là gì, hiểu rằng điện không phải là miễn phí và biết cần phải tiết kiệm tiền nếu muốn mua một thứ gì đó lớn.

Cô bé thậm chí còn tự hào và phấn khích khi kiếm được tiền, đôi khi còn nhắc bố cập nhật bảng điểm.

Michael chia sẻ mục tiêu của anh là dạy con về sự trì hoãn thỏa mãn, trách nhiệm và tính nhất quán. Anh muốn Rose hiểu rằng tiền không tự nhiên mà có, và việc học cách quản lý tiền từ sớm sẽ giúp cuộc sống sau này tự do và bớt căng thẳng hơn.

Đầu tháng 8, Michael chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội. Phương pháp dạy con của anh đã nhận được sự quan tâm lớn, thu hút gần 6,8 triệu lượt xem và 4.800 bình luận trên TikTok.

Michael nói anh không ngờ ý tưởng này lại lan truyền mạnh mẽ như vậy. Anh hy vọng câu chuyện của mình sẽ truyền cảm hứng cho các bậc cha mẹ khác, giúp họ nhận ra rằng không nên đánh giá thấp khả năng của con cái. Để dạy con về tài chính, cha mẹ chỉ cần làm cho việc học về tiền trở nên đơn giản và thú vị.

Michael và vợ cho biết sẽ duy trì phương pháp này và sẽ điều chỉnh khi Rose lớn hơn, nhằm củng cố các thói quen lành mạnh của con.