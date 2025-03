Ông Trump biến suit thành 'vũ khí bắt nạt' Elon Musk

Ông Trump vốn có tiêu chuẩn khắt khe về trang phục. Elon Musk và Volodymyr Zelensky là những mục tiêu mới nhất bị chỉ trích của tổng thống Mỹ vì không ăn mặc đủ trang trọng.

Khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Nhà Trắng với trang phục quân sự, ông lập tức trở thành mục tiêu chỉ trích của Trump và các đồng minh. Ảnh: Jabin Botsford/The Washington Post.

Từ lâu, vest không chỉ là trang phục mà còn là biểu tượng của tầng lớp và địa vị. Trên các con phố tài chính, hình ảnh những doanh nhân mặc vest chỉnh tề trở thành dấu hiệu quen thuộc.

Từ “suits” đôi khi được dùng để mô tả những người làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhưng cũng có thể mang ý châm biếm, ám chỉ một nhóm nhân viên văn phòng giống nhau, mặc quần tây, cà vạt, ngày ngày ra vào thang máy.

Tuy nhiên, trong bối cảnh chính trị Mỹ hiện nay, vest đang trở thành vũ khí công kích.

Những tranh cãi liên quan đến cách ăn mặc của tỷ phú Elon Musk và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong những tháng đầu nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã biến trang phục này thành biểu tượng của "cuộc chiến suit 2025" (Suit Wars 2025), theo The Washington Post.

Vest, chính trị và quyền lực

Cuối tháng 2, khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Nhà Trắng, Tổng thống Trump ngay lập tức nhận xét về trang phục của ông.

“Hôm nay ông ăn mặc chỉnh tề nhỉ… Ông ấy hôm nay mặc đồ lịch sự", ông Trump nói với ý châm biếm, ám chỉ phong cách thường thấy của Zelensky với những bộ trang phục phong cách quân sự, thể hiện sự đồng hành với quân đội Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Trump luôn đề cao trang phục trang trọng, gắn liền với vest Brioni. Ảnh: Reuters.

Sự việc tiếp tục căng thẳng hơn khi Brian Glenn, phóng viên của kênh truyền hình cánh hữu Real America’s Voice (và cũng là bạn trai của nghị sĩ Marjorie Taylor Greene), đặt câu hỏi trực tiếp với Zelensky: “Tại sao ông không mặc vest? Ông đang đứng ở văn phòng quyền lực nhất đất nước này mà lại từ chối mặc vest. Ông có sở hữu bộ vest nào không? Rất nhiều người Mỹ cảm thấy khó chịu vì điều này, vì ông không tôn trọng sự trang trọng của nơi đây".

Câu hỏi này xuất hiện trong bối cảnh cuộc họp giữa Trump, Phó Tổng thống JD Vance và Zelensky vốn đã trở nên căng thẳng.

Trước áp lực này, Zelensky phản hồi ngắn gọn: “Tôi sẽ mặc vest sau khi chiến tranh kết thúc".

Một số người cho rằng ông đã dùng từ “kostyum”, nghĩa là “bộ vest” trong tiếng Ukraine, nhưng cách diễn đạt lấp lửng đã tạo ra nhiều suy đoán.

Sau đó, Zelensky quay sang Glenn và đáp trả một cách đầy ẩn ý: “Có thể sẽ là một bộ giống của ông. Có thể là một bộ tốt hơn. Tôi không biết. Chúng ta sẽ xem. Có thể sẽ rẻ hơn".

Phong cách ăn mặc của Zelensky vốn mang tính biểu tượng, nhưng trong cuộc gặp tại Nhà Trắng, trang phục này được "bẻ cong" thành dấu hiệu của sự “thiếu tôn trọng".

Với Trump và những người ủng hộ ông, vest là biểu tượng của sự quyền lực, của truyền thống chính trị Mỹ. Bất kỳ ai xuất hiện trong Nhà Trắng mà không tuân theo tiêu chuẩn này sẽ bị đặt câu hỏi, thậm chí bị chỉ trích.

Tuy nhiên, với Zelensky, bộ trang phục lại phản ánh thực tế chiến tranh mà Ukraine đang đối mặt. Việc ông từ chối mặc vest như một tuyên ngôn chính trị, một cách để nhấn mạnh tình hình đất nước.

Trong khi đó, câu hỏi mang tính công kích của Glenn đối với trang phục của Zelensky là một tuyên bố ngầm về quyền lực. Tại thời điểm đội ngũ Trump cần khẳng định vị thế của mình, câu hỏi đó như một lời thách thức: “Ông không biết cách ăn mặc sao? Hay ông quá nghèo để mua một bộ vest?”

Tuy nhiên, câu trả lời của Zelensky lại là một đòn phản công đầy ẩn ý. Khi nói rằng mình sẽ mặc một bộ vest "có thể tốt hơn và cũng có thể rẻ hơn" Glenn, ông đã ngầm truyền tải thông điệp: Tiền bạc không thể mua được gu thẩm mỹ. Bộ trang phục quân sự ông mặc hôm đó là chiếc áo dài tay có in hình quốc huy Ukraine, đến từ thương hiệu Damirli, một nhãn hàng thời trang nam nội địa mà Đệ nhất phu nhân Olena Zelenska cũng thường xuyên lựa chọn.

Elon Musk cũng bỏ áo phông

Zelensky không phải là người duy nhất bị công kích vì trang phục trong nhiệm kỳ 2 của Trump. Elon Musk cũng trở thành mục tiêu của những lời châm chọc liên quan đến phong cách ăn mặc.

Khi quyền lực của Musk trong chính quyền Mỹ ngày càng gia tăng, đặc biệt là với vai trò gây tranh cãi tại Bộ Hiệu suất Chính phủ (DOGE), Trump đã công khai chỉ trích phong cách "luộm thuộm" của tỷ phú này trong một cuộc phỏng vấn chung trên Fox News vào tháng 2.

“Anh ta có một số nhân viên trẻ rất tài giỏi, nhưng ăn mặc còn tệ hơn, chỉ toàn áo phông. Nhìn vào sẽ thấy không thể tin họ có IQ 180", Tổng thống nói.

Elon Musk khoe chiếc áo "bộ phận hỗ trợ kỹ thuật" khi phát biểu tại Nhà Trắng ngày 26/2. Ảnh: Doug Mills/New York Times.

Musk chỉ cười trừ, tự nhận mình chỉ là "bộ phận hỗ trợ kỹ thuật" (tech support). Nhưng chỉ 3 tuần sau, ngay sau lùm xùm của Zelensky, Musk xuất hiện tại bài phát biểu của Trump trước Quốc hội ngày 4/3 với một bộ vest tối màu, sơ mi trắng tinh tươm và cà vạt xanh biển.

Sự thay đổi đột ngột này không qua mắt được truyền thông. Saturday Night Live nhanh chóng mỉa mai trong chương trình cuối tuần: “Một lời nhắc nhở rằng sự bắt nạt vẫn còn hiệu quả".

Việc chế giễu phong cách ăn mặc không phải là điều mới mẻ trong chính trị Mỹ, nhưng dưới thời Trump, nó gần như trở thành một chiến thuật công kích quen thuộc. Từ lâu, Tổng thống Trump đã tỏ ra khó chịu với những người không tuân thủ quy tắc ăn mặc trang trọng mà ông đề cao.

Nhà báo Michael Wolff trong cuốn All or Nothing: How Trump Recaptured America (tạm dịch: Tất cả hoặc Không có gì: Cách Trump giành lại nước Mỹ) tiết lộ rằng Trump từng bất bình khi thấy Musk xuất hiện trong một buổi vận động tranh cử tại Pennsylvania (Mỹ) với một chiếc mũ MAGA và áo phông rộng thùng thình để lộ bụng.

Ông cũng từng công kích đối thủ chính trị vì trang phục không phù hợp với chuẩn mực của mình. Năm 2022, Trump chế giễu cựu Thống đốc bang Pennsylvania John Fetterman, người nổi tiếng với phong cách áo hoodie và quần short thể thao, trong một buổi vận động tranh cử.

CEO Tesla xuất hiện trong bộ suit chỉnh tề vào ngày Tổng thống Donald Trump có bài phát biểu trước phiên họp chung của Quốc hội Mỹ hôm 4/3. Ảnh: Kevin Lamarque/Reuters.

“Gã này đúng là một thảm họa. Ông ta đến đây với một bộ đồ thể thao bẩn thỉu, tôi chưa bao giờ thấy hắn mặc vest! Một bộ đồ bẩn, bẩn, bẩn! Trông như một thiếu niên đang phê pha trong tầng hầm nhà bố mẹ", ông nói.

Trump là một người theo đuổi phong cách cổ điển. Ngay cả khi mặc trang phục "thoải mái", ông vẫn giữ một vẻ ngoài chuẩn chỉnh với quần kaki và áo sơ mi cài cúc. Tại sự kiện Easter Egg Roll năm 2017, Tổng thống Donald Trump vẫn diện bộ vest đen và cà vạt đỏ quen thuộc, thay vì quần jeans như Barack Obama từng chọn trong các lần tổ chức trước đó.

Suốt sự nghiệp, ông trung thành với những bộ vest Brioni, thương hiệu Italy nổi tiếng với đường may tỉ mỉ và chất liệu cao cấp. Các thành viên trong gia đình và đội ngũ của Trump cũng có xu hướng ăn mặc trang trọng.

Ba người con trai của ông hiếm khi xuất hiện mà không có vest và cà vạt, trong khi các nữ nhân trong gia đình và nội các luôn xuất hiện với váy ôm dáng, giày cao gót và những bộ trang phục được chọn lọc kỹ lưỡng.