Ôtô điện quảng cáo lội nước được, sao vẫn nằm đường vì ngập?

Ôtô điện vẫn có rủi ro gặp sự cố khi lội nước sâu hoặc bị ngập nước trong thời gian dài, khiến xe không thể hoạt động.

Ôtô điện không thể di chuyển vì nước ngập tại TP Hà Nội. Ảnh: Le The Thang.

Ôtô điện đang dần trở nên phổ biến hơn, không chỉ tại Việt Nam. So với ôtô động cơ đốt trong, xe điện được cho là có thể vận hành an toàn hơn qua các vũng nước ngập nhờ đặc thù về thiết kế.

Một số hãng xe thậm chí quảng cáo ôtô điện của mình có thể vượt qua vùng ngập nước, hoặc "nổi lên như thuyền trong thời gian ngắn".

Ôtô điện có lội nước được không?

MG Windsor EV từng xuất hiện trong một đoạn teaser với khả năng vượt ngập nước. Thương hiệu ôtô thuộc tập đoàn SAIC khẳng định Windsor EV được thiết kế để thích ứng và giải quyết các điều kiện đường sá đa dạng ở Ấn Độ.

Còn trong một bài đăng trên Twitter (nay là mạng xã hội X) hồi năm 2020, Elon Musk từng tuyên bố "Xe điện Tesla có thể hoạt động như một chiếc thuyền trong thời gian ngắn".

BYD YangWang U8 cũng là một mẫu xe điện được quảng cáo với khả năng nổi trong tối đa 30 phút ở chế độ khẩn cấp. Tuy nhiên, hãng xe Trung Quốc nhấn mạnh khả năng nổi của chiếc SUV địa hình được thiết kế để ứng phó với các tình huống thiên tai, chẳng hạn lũ lụt, thay vì sử dụng cho mục đích giải trí.

Một chiếc Tesla di chuyển qua đoạn đường ngập nước.

Phần lớn ôtô điện hiện đại được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn chống nước. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa ôtô điện có thể hoàn toàn chống nước hoặc di chuyển qua vùng nước ngập sâu mà không gặp vấn đề nào.

Theo Financial Express, ôtô điện có thể di chuyển một cách khá an toàn qua vùng nước ngập nhờ hệ thống bảo vệ chống xâm nhập theo chuẩn IP67 hoặc IP68, tùy thuộc từng loại xe.

Chỉ số IP càng cao đồng nghĩa với khả năng chống bụi và nước càng tốt. Ví dụ với chuẩn IP67, xe điện được cho là có thể di chuyển ở mực nước cao đến một mét trong khoảng 30 phút mà vẫn đảm bảo an toàn.

Từ đây, chuyên trang EVme cho rằng nếu ôtô điện đạt chuẩn IP67 trở lên, người dùng có thể điều khiển xe một cách an toàn qua vùng nước ngập, miễn là chiều cao nước ngập không quá lớn.

Trong trường hợp xe bị ngâm nước quá lâu hoặc di chuyển qua vùng nước ngập sâu hơn, ôtô điện vẫn có khả năng gặp phải các vấn đề hư hỏng, thậm chí có thể nghiêm trọng đến mức khiến xe phải "nằm đường".

Vẫn có thể nằm đường, chi phí xử lý lớn

Giả định ôtô điện đạt chuẩn IP67, đồng nghĩa với khả năng được "ngâm" dưới nước trong tối đa 30 phút. Nếu quá thời gian này, những rủi ro về hư hỏng hoàn toàn có thể xảy ra với pin cũng như các hệ thống điều khiển động cơ, điều khiển phanh hay hệ thống đèn của xe.

Trong một chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Hoàng Trung - đại diện Trung tâm dịch vụ ôtô PAC ở Long Biên (TP Hà Nội) - từng nhấn mạnh ôtô điện sau khi lội nước cũng tiềm ẩn những hư hỏng nội thất, bảng điện, hộp cầu chì tương tự xe động cơ đốt trong.

"Ôtô điện không sử dụng dung dịch bôi trơn cho động cơ, nhưng motor điện, các điểm đấu nối điện áp cao, cầu chì, hệ thống làm mát pin... cũng có thể gặp hư hỏng do ngập nước. Chi phí khắc phục các sự cố này cũng khá cao", anh Hoàng Trung nhận định.

Anh Hoàng Trung cũng cho biết ôtô điện hoàn toàn có thể gặp sự cố trong quá trình lội nước, dẫn đến "nằm đường".

Nguyên nhân chủ yếu nằm ở tình trạng chập, đoản mạnh các hộp cầu chì, hư hỏng cảm biến, thước lái điện... của xe. Ngoài ra, rủi ro hỏng pin và động cơ điện trong khi đang lội nước là thấp hơn nhưng vẫn có, chi phí xử lý lại rất cao.

Trên mạng xã hội X, tài khoản Jason Hughes từng chia sẻ trường hợp một chiếc xe điện Tesla bị hư hỏng bộ pin khiến xe không thể khởi động. Vị khách hàng khẳng định với Jason Hughes rằng anh ta chỉ điều khiển xe qua một "vùng nước hơi sâu" trong vòng "vài giây", nhưng hiện trạng cho thấy nước đã thấm vào bộ pin và khiến nó bị ăn mòn.

Bộ pin xe điện Tesla ngấm nước sau khi di chuyển qua vùng ngập. Ảnh: X/wk057.

Bên cạnh đó, nếu xe bị ngập quá lâu, nước hoàn toàn có thể thấm vào bên trong khoang cabin thông qua những đường ron trên cửa và làm hư hại các chi tiết nội thất như sàn hay ghế da. Rủi ro này được cho là tương đồng và không có sự khác nhau giữa xe xăng với ôtô điện.

Do đó, chủ sở hữu xe điện được khuyến cáo không nên di chuyển qua vùng nước ngập nếu không cần thiết, đồng thời hạn chế để xe điện "ngâm" trong nước quá lâu.

Sau khi lội nước, dù ôtô điện vẫn hoạt động bình thường, chủ xe vẫn cần kiểm tra thêm một số hạng mục.

"Nếu đi qua vùng nước ngập trên 20 cm, ôtô điện nên được kiểm tra pin cao áp và hệ thống dây dẫn, các hộp cầu chì, các phần chắn nước của thước lái xe có bị tổn thương không. Chủ xe cũng cần cẩn trọng với nước vào sàn vì sẽ phát sinh mùi hôi khó chịu", anh Hoàng Trung chia sẻ.