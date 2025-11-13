Quán cháo lòng TP.HCM được Trấn Thành review lại vướng đánh giá kém

Chất lượng món ăn, không gian tại quán cháo lòng ở phường Bến Thành (TP.HCM) khiến nhiều thực khách thất vọng khi đến thưởng thức sau khi xem series "Siêu Thực Thành" của Trấn Thành.

Tập 4 của series review ẩm thực có sự góp mặt của "anh trai" Quân A.P, Phạm Anh Duy cùng "em xinh" Lâm Bảo Ngọc, Liu Grace.

"Ở TP.HCM khó tìm được cháo lòng ưng ý, nên tôi đến ăn sau khi xem Trấn Thành review. Ngay muỗng đầu tiên, đã cảm nhận được quán dùng nhiều bột ngọt khiến hậu vị bị đắng. Điểm cộng nằm ở phần thịt và lòng khá tươi, giá cả tương đối ổn và nhân viên nhiệt tình. Nhìn chung, món ăn không đặc sắc như giới thiệu", thực khách Nguyễn Khánh (sống tại TP.HCM) nêu cảm nhận khi ghé quán cháo lòng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bến Thành, TP.HCM) vào ngày 7/11.

Thời điểm Khánh đến phải chờ 25 phút mới có món, dù quán không quá đông khách, không gian cũng chưa được gọn gàng. Anh cho rằng đây chỉ là một trải nghiệm thử ăn uống theo nghệ sĩ và không quay lại.

Quán cháo lòng này gây được sự chú ý khi xuất hiện trong tập 10 của Siêu Thực Thành mùa 2 - một series review ẩm thực thực tế của Trấn Thành - phát sóng ngày 10/10 với lời khen cháo lòng ngon đến mức không biết nói gì. Nam nghệ sĩ nhận xét cháo béo thơm và lòng tươi giòn.

Phần ăn tại đây có dồi huyết kiểu miền Bắc lẫn dồi chiên kiểu miền Nam, khá ít quán ở TP.HCM có sự kết hợp này. Ảnh: Nguyễn Khánh.

Trước đó, bún mắm Vui (phường Vĩnh Hội, TP.HCM) hay quán ăn Hàn Quốc Wok Of Love (phường Tân Hưng, TP.HCM) từng quá tải khách nhờ series. Lần này, quán cháo lòng 153 cũng không ngoại lệ, khoảng 17-20h, thực khách đến quán ăn ồ ạt hơn thường lệ.

Tuy nhiên, thực khách Nguyễn Chân (sống tại TP.HCM) cũng có trải nghiệm không như kỳ vọng khi đến quán ngày 8/11. Anh nhận xét dồi chiên không quá xuất sắc như review.

"Tôi đã ăn những món sau đó với tâm trạng hơi thất vọng. Ngày tôi ăn, cháo nấu còn hạt rất to, bù lại có vị béo khá lạ, không quá đặc hay quá lỏng. Mức giá hơi 'nhỉnh' so với những quán khác, một đĩa lòng nhỏ và tô cháo khoảng 80.000 đồng, có kèm gừng sợi, nhưng lòng đa phần là cuống họng", Chân nói với Tri Thức - Znews.

Phần ăn của thực khách Nguyễn Chân gọi vào chiều tối ngày 8/11. Ảnh: Nguyễn Chân.

Đến quán ngày 11/11, thực khách Thu Trang (sống tại TP.HCM) cũng nhận xét cháo lòng chưa ấn tượng, vị hơi ngọt so với khẩu vị miền Nam. Phần nước mắm để chấm khá bình thường. Khẩu phần hơi ít so với mức giá. Bù lại, lòng sạch sẽ, không bị hôi hay khô. Khu chế biến tương đối ngăn nắp. Điểm kế tiếp khiến cô chưa hài lòng là không gian ngồi ăn thiếu chỉn chu, hơi nóng.

Hiện tại, quán ăn này vẫn nhận về đánh giá 2-3 sao trên Google và review chưa tốt về không gian, hương vị trên các nền tảng mạng xã hội.

Bà Út, chủ quán cháo lòng trên, cho biết khẩu vị mỗi người đều khác nhau. Quán đã hoạt động 34 năm, tiếp nhận không ít luồng ý kiến 2 chiều của thực khách. Có người chưa hợp khẩu vị, nhưng có người đã ăn gần 10 năm qua.

Hiện tại, giá thịt heo đang khá cao, phần lòng được mua tươi mới mỗi ngày nên mức giá trên là phù hợp, sau khi cân chỉnh các yếu tố. Mỗi ngày, bà luôn tự đi chợ, lựa nguyên liệu và sơ chế tỉ mỉ để không còn mùi hôi.

"Để nồi cháo lòng ngon, gạo phải chọn kỹ, nấu cho cháo sánh nhưng không nát, vẫn còn giữ hạt gạo. Tôi nêm nếm muối, đường, bột ngọt như thường lệ theo cảm nhận. Nhưng một số ngày có thể nêm chưa khéo, dẫn đến việc thực khách cảm thấy chưa ngon như mong đợi. Tôi vẫn chú trọng chất lượng món ăn, đích thân đứng bán và cải thiện mỗi ngày, vì tiêu chuẩn ăn uống sẽ ngày càng cao", chủ quán bày tỏ.

Quán đã khá đông vào mỗi buổi tối, trước khi series review ẩm thực phát sóng. Mức giá 20.000-120.000 đồng/món. Combo 2 tô cháo huyết và một đĩa lòng lớn sẽ có giá tốt hơn, khoảng 160.000 đồng/phần.

Nghệ sĩ Trấn Thành là khách quen của quán. Sau khi series review ẩm thực phát sóng, thực khách đến đông, mọi khâu đều do người nhà phụ trách nên thời gian phục vụ, dọn dẹp có phần chậm hơn. Nguyên liệu cũng hết nhanh, thực khách nên đến sớm để còn đầy đủ phèo, tim, gan, lưỡi, bao tử...

Về không gian, theo bà Út, từ khi mới mở bán, quán chỉ là vài chiếc bàn ghế nhựa đặt ngoài đầu hẻm. Đến nay tận dụng khoảng sân nhà có mái che để bán theo mô tuýp quán ăn gia đình. Không gian giản dị, chỉ bày những bộ bàn ghế inox để thực khách cũ, ăn nhiều năm qua cảm thấy thân thuộc. Vì vậy, với thực khách mới, không gian không khang trang như những quán khác.

Đây không phải lần đầu quán ăn trong series ẩm thực này vấp phải ý kiến trái chiều. Trước đó, quán gà ta ở phường Xóm Chiếu (TP.HCM) trong tập 4, phát sóng ngày 28/9 cũng được nam nghệ sĩ khen "ngon chấn động". Tuy nhiên, khi thực khách đến ăn lại đánh giá hương vị không quá ấn tượng như lời giới thiệu.