Quân đội Anh cấm xe điện Trung Quốc do lo ngại an ninh

Ôtô điện Trung Quốc được yêu cầu đỗ cách xa các tòa nhà quan trọng tại khu quân sự RAF Wyton ở Anh.

Theo Carscoops, quân nhân của Anh đã được chỉ thị không được đỗ ôtô điện sử dụng các thiết bị nguồn gốc Trung Quốc gần các cơ sở quân sự.

Những người này cũng được khuyến cáo tránh những cuộc trò chuyện có thể mang thông tin nhạy cảm khi đang bên trong các phương tiện được sản xuất tại Trung Quốc, với lý do lo ngại khả năng bị giám sát.

Luật pháp tại Anh hiện cho phép Chính phủ Trung Quốc có quyền truy cập hợp pháp vào dữ liệu thu thập bởi camera, cảm biến và radar trang bị trên ôtô điện sản xuất tại đất nước tỷ dân. Quyền truy cập này dấy lên những lo ngại về cách dữ liệu nói trên có thể được sử dụng.

Theo Carscoops, các hạn chế không chỉ giới hạn trong nhóm ôtô thương hiệu Trung Quốc như BYD, Great Wall Motors, MG hay Omoda, mà áp dụng cho bất kỳ xe điện nào sử dụng phụ tùng hoặc công nghệ do Trung Quốc sản xuất, phát triển.

Hãng tin The iPaper của Anh dẫn nguồn tin nội bộ cho biết nhân viên tại trung tâm quân sự RAF Wyton ở hạt Cambridgeshire đã được yêu cầu đỗ xe điện sử dụng phụ tùng Trung Quốc cách ít nhất 2 dặm (khoảng 3,2 km) khỏi các tòa nhà quan trọng. Có tin đồn cho rằng quy định nói trên cũng được áp dụng tại khu vực huấn luyện quân sự Salisbury Plain.

Các biện pháp này chưa được công bố chính thức, nhưng đã được ám chỉ trong các cuộc thảo luận nghị viện. Theo Daily Mail, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Lord Coaker cho biết Chính phủ đang làm việc với các bộ khác để “hiểu rõ và giảm thiểu mọi đe dọa tiềm tàng đến an ninh quốc gia từ các phương tiện di chuyển”.

Ông Lord Coaker đã không gọi đích danh bất kỳ quốc gia nào, khẳng định các chính sách và quy trình đã tính đến mối đe dọa tiềm tàng từ mọi loại phương tiện, không chỉ giới hạn với nhóm xe sản xuất ở Trung Quốc.

“Chúng tôi đã ban hành chỉ đạo nội bộ phù hợp cho tất cả tài xế và hành khách. Không có chính sách hạn chế nào được chỉ định từ trung ương đối với sử dụng các phương tiện di chuyển do Trung Quốc sản xuất”, Bộ trưởng Quốc phòng Anh nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Lord Coaker thừa nhận một số tổ chức quốc phòng có thể áp dụng những quy định chặt chẽ hơn của riêng mình, tùy thuộc vào từng địa điểm.

Bộ Quốc phòng Anh đã không xác nhận hay phủ nhận các hạn chế nói trên. Cơ quan này chỉ đưa ra thông báo khá chung chung, rằng đang tồn tại những quy trình an ninh nghiêm ngặt để đảm bảo mọi thông tin nhạy cảm đều được bảo vệ.

Viết trên trang cá nhân, bà Alicia Kearns - Bộ trưởng đối lập phụ trách an ninh thuộc Đảng Bảo thủ tại Anh - cho rằng quân đội và Chính phủ nước này biết rõ những rủi ro về an ninh liên quan đến ôtô Trung Quốc. Bà cũng kêu gọi không sử dụng xe điện do Trung Quốc sản xuất trong đội xe của Chính phủ và quân đội.

Theo Carscoops, những lệnh cấm kiểu này không phải mới. Trong vài năm gần đây, Trung Quốc đã thực hiện những hạn chế tương tự với xe Tesla, áp dụng cho cả chính quyền địa phương, đơn vị vận hành đường cao tốc, các phòng triển lãm hay trung tâm văn hóa.

Trong trường hợp này, dường như Trung Quốc đang lo ngại Chính phủ Mỹ có thể truy cập dữ liệu địa lý và môi trường từ xe điện Tesla.