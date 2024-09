Quản lý cũ rao bán đồng hồ vàng 'độc nhất vô nhị' do Bruno Mars tặng

Ít nhất 4 trong số 8 đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak Ref. 15202s được Bruno Mars dành tặng cho quản lý và ban nhạc The Hooligans năm 2018 đang xuất hiện trên thị trường thứ cấp.

Ban nhạc Hooligans "flex" món quà kỷ niệm xa xỉ của Bruno Mars.

Năm 2018, sau chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới thành công, Bruno Mars đã hào phóng tặng mỗi thành viên trong ban nhạc The Hooligans một chiếc đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak phiên bản đặc biệt.

Những chiếc đồng hồ xa xỉ này được làm từ vàng khối và thuộc dòng Royal Oak 15202, với thiết kế tinh xảo lấy cảm hứng từ album và tour diễn 24K Magic của giọng ca Just The Way You Are. Mặt sau của mỗi chiếc đồng hồ đều được khắc chữ "XXIVK" và "Magic", cùng rotor bằng vàng khối mang tên viết tắt của từng thành viên.

Đặc biệt hơn, nam ca sĩ còn tặng một chiếc Royal Oak thứ 8 cho quản lý của mình lúc bấy giờ. Khác với 7 chiếc dành cho ban nhạc, chiếc đồng hồ này sở hữu mặt số xanh lam độc đáo thay vì mặt số vàng, và trên rotor có khắc chữ "AE". Tổng chi phí cho 8 đồng hồ ước tính hơn 442.000 USD .

Phiên bản khắc chữ "AE" được cho là tặng người quản lý Aaron Elharar.

Theo cây viết Allen Farmelo từ tạp chí Robb Report, đây rất có thể là quà tặng dành cho quản lý Aaron Elharar. Hiện chiếc đồng hồ độc nhất vô nhị này đang được một đại lý đồ hiếm MS Rau ở New Orleans (Louisiana, Mỹ) rao bán với giá 200.000 USD .

Với thiết kế gần như giống hệt phiên bản gốc năm 1972 của Gerald Genta, chiếc Royal Oak này gây ấn tượng mạnh bởi sự tinh tế, mỏng nhẹ, dây đeo độc đáo và kiểu dáng sang trọng.

"Các chàng trai của tôi hãy tiếp tục cho thế giới thấy bây giờ là mấy giờ, và một ban nhạc hát cùng nhau cũng sẽ tỏa sáng cùng nhau!", ca sĩ đã hào hứng chia sẻ khoảnh khắc trao tặng những chiếc đồng hồ đặc biệt cho ban nhạc trên mạng xã hội năm 2019.

Cận cảnh loạt đồng hồ ca sĩ Bruno Mars mua tặng ban nhạc.

Tuy nhiên, niềm vui ngắn ngủi nhanh chóng vụt tắt, Bruno Mars bất ngờ tuyên bố giải tán Hooligans sau chuyến lưu diễn, và đại dịch ập đến ngay sau đó, khiến các thành viên ban nhạc rơi vào cảnh khó khăn.

Cho đến nay, The Hooligans vẫn chưa có cơ hội tái hợp trên sân khấu, và đáng buồn hơn, ít nhất 4 chiếc Royal Oak quý giá đã được các thành viên bán lại.

Việc những chiếc đồng hồ kỷ niệm này lần lượt được bán lại khiến không ít người hâm mộ tiếc nuối. Tuy nhiên, xét về góc độ thị trường, đây lại là thời điểm "vàng" để các thành viên ban nhạc bán lại đồng hồ vì giá trị của dòng Royal Oak đã tăng đáng kể trong những năm gần đây.

Năm 2018, khi giọng ca Talking to the Moon tặng những chiếc đồng hồ, thị trường đồng hồ mới chỉ bắt đầu nóng lên. Đến năm 2020, cơn sốt đã thực sự bùng nổ, và đến năm 2022, thị trường đã hoàn toàn "vượt khỏi tầm kiểm soát", đặc biệt là với dòng Royal Oak vốn đã rất được ưa chuộng.

Mẫu Royal Oak đang được rao bán tại MS Rau với giá 200.000 USD .

Không chỉ chiếc Royal Oak mặt số xanh, một chiếc khác thuộc về tay bass Jamareo Artis, với chữ "JA" khắc trên rotor, cũng đã được bán tại Sotheby's với giá ấn tượng 120.000 USD .

Không rõ ai là người tiên phong bán lại chiếc Royal Oak kỷ niệm, nhưng hiệu ứng domino đã xảy ra sau khi một thành viên trong ban nhạc Hooligans thực hiện, sau đó quản lý cũng nối gót.

Loạt mẫu Royal Oak từng thuộc sở hữu của ban nhạc Bruno Mars đang được rao bán trên các trang web đồng hồ thứ cấp.

Một chiếc đồng hồ mặt số vàng (không tiết lộ chữ viết tắt được khắc) đang được chào giá 220.000 USD trên Chrono24.com. Một mẫu Royal Oak khác với thông tin chủ sở hữu được giấu kín cũng đang tìm chủ mới với giá 145.750 USD tại Time Piece Trading LLC.

Và chiếc được cho là của nghệ sĩ saxophone và keyboard Dwayne Dugger (bí danh "DD" được khắc trên rotor) đang được rao bán với giá 120.000 USD tại Happy Jewelers.