Resort biển Hà Tĩnh tan tành sau bão số 10

Trung tâm Văn hóa - Truyền thông khu vực Nghi Xuân (Hà Tĩnh) thông tin, thiệt hại ban đầu tại Khu du lịch Xuân Thành rất lớn khi toàn bộ 16/16 nhà hàng bị tốc mái, hư hỏng nặng ước tính thiệt hại 200 triệu đồng/nhà. 90% cây xanh bị gãy đổ, thiệt hại khoảng 180 triệu đồng. Ngoài resort, hệ thống nhà nghỉ, khách sạn và các điểm lưu trú trong khu du lịch cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.