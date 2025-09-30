Resort biển Hà Tĩnh tan tành sau bão số 10

|
Cơn bão số 10 mang theo mưa lớn và gió mạnh quần thảo Hà Tĩnh trong nhiều giờ đồng hồ gây ra thiệt hại nặng nề cho địa phương.
Tại Khu du lịch Xuân Thành (xã Tiên Điền), hàng chục căn villa của Resort Hoa Tiên Xuân Thành bị sóng lớn và gió bão đánh phá tan tành.
Theo quan sát, hệ thống tường rào, nền và móng nhà của các căn biệt thự bị đổ nát. Vật dụng bên trong các căn villa bị hư hỏng, ngổn ngang.
Những căn biệt thự hiện đại, khang trang bị tàn phá chỉ sau một đêm.
Theo đại diện Công ty CP Hồng Lam - Xuân Thành (chủ đầu tư dự án), hiện doanh nghiệp chưa thể thống kê được thiệt hại do nước biển vẫn tràn vào khu vực, đơn vị đang tập trung bảo quản những tài sản còn lại.
Mặt đường nhựa bị sóng đánh tan nát, xuất hiện nhiều đoạn hở hàm ếch.
Trung tâm Văn hóa - Truyền thông khu vực Nghi Xuân (Hà Tĩnh) thông tin, thiệt hại ban đầu tại Khu du lịch Xuân Thành rất lớn khi toàn bộ 16/16 nhà hàng bị tốc mái, hư hỏng nặng ước tính thiệt hại 200 triệu đồng/nhà. 90% cây xanh bị gãy đổ, thiệt hại khoảng 180 triệu đồng. Ngoài resort, hệ thống nhà nghỉ, khách sạn và các điểm lưu trú trong khu du lịch cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.