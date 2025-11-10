Rolls-Royce cũng giảm giá xe điện

Hãng xe siêu sang Anh quốc đưa ra chính sách hỗ trợ cho mẫu xe điện nhưng mức giảm này khó lòng tạo ra sự khác biệt cho giới khách hàng thượng lưu.

Người ta thường nghĩ Rolls-Royce sẽ là nhà sản xuất ô tô cuối cùng trên thế giới tham gia vào việc giảm giá. Thế nhưng, ngay cả thương hiệu siêu sang này cũng đã hòa vào làn sóng ưu đãi xe điện (EV) hiện tại.

Khi chính sách tín dụng thuế liên bang tại Mỹ đã hết hạn (chính sách này áp dụng cho tất cả các xe điện thuê mua, dù là xe nhập khẩu hay không), thương hiệu Anh quốc đã đưa ra khoản ưu đãi thuê mua trị giá 5.000 USD cho mẫu xe Spectre.

Với mức giá khởi điểm của chiếc xe là 422.000 USD , cử chỉ này gần như mang tính hài hước. Khoản giảm giá này giống một phiếu quà tặng để mua thêm các tùy chọn cá nhân hóa hơn là một khoản tiết kiệm thực sự.

Phần lớn khách hàng mua Rolls-Royce vốn đã chi ra một khoản tiền đáng kể để cá nhân hóa chiếc xe của mình. Đây từ lâu đã là nguồn lợi nhuận ổn định cho thương hiệu thuộc sở hữu của BMW này.

Theo Cars Direct, ưu đãi này xuất hiện trong bản tin đại lý gần đây do Rolls-Royce phát hành. Ưu đãi được áp dụng cho các mẫu Spectre đời 2025 và 2026 được thuê mua cho đến ngày 30/11.

Trước đó, thương hiệu này đã âm thầm cắt giảm mức ưu đãi thuê mua từ 7.500 USD xuống còn 5.000 USD , với lãi suất tài chính hiệu dụng khoảng 4,6%.

Ngay cả với khoản tín dụng này, Spectre phiên bản Mỹ vẫn có giá cao hơn so với thời điểm áp dụng chính sách tín dụng thuế EV liên bang 7.500 USD đã kết thúc. Lợi ích đó, cũng như khoản tín dụng thuê mua hiện tại, chưa bao giờ áp dụng cho những người mua xe trả thẳng.

Khách mua Rolls-Royce Spectre được hỗ trợ 5.000 USD . Ảnh: Vĩnh Phúc.

Mẫu xe thuần điện Rolls-Royce Spectre đã có mặt trong đội hình từ năm 2023 và hiện có hai phiên bản. Phiên bản cơ sở sản sinh công suất 577 mã lực, trong khi phiên bản Black Badge tăng công suất lên 650 mã lực, biến nó thành mẫu xe mạnh mẽ nhất từ Goodwood cho đến nay. Cả hai đều sử dụng bộ pin 120 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động lên tới 428 km trên bộ vành 23 inch.

Mặc dù khoản giảm 5.000 USD trên Rolls-Royce khó có thể lay chuyển khách hàng tiềm năng, các nhà sản xuất ô tô hạng sang khác đang thể hiện sự nhiệt tình hơn nhiều đối với các chương trình ưu đãi.

Ví dụ, Maserati đã đưa ra ưu đãi đáng kể 50.000 USD cho bất kỳ ai mua hoặc thuê mua GranTurismo và GranCabrio Folgore, cùng với mức giảm 25.000 USD cho SUV Grecale Folgore.

Trong khi đó, Aston Martin đang tìm cách giải phóng lượng hàng tồn kho dư thừa tại Mỹ, tung ra một loạt ưu đãi trên toàn bộ dòng sản phẩm mặc dù chưa có một mẫu xe điện nào trong phòng trưng bày.

Các mức giảm là 15.000 USD cho Vanquish, 12.000 USD cho DBX707, 10.000 USD cho DB12 và 7.000 USD cho Vantage. Những ưu đãi này áp dụng cho cả mua trả thẳng và thuê mua.