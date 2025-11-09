Loạt xe gầm thấp đáng cân nhắc với ngân sách 800 triệu đồng

Nhiều mẫu xe mới ra mắt có giá bán dưới 800 triệu đồng, từ xe hatchback cho đến sedan.

Khi phân khúc sedan tại Việt Nam xuất hiện dấu hiệu sa sút, thị trường vẫn liên tiếp chào đón các mẫu xe mới tham gia. Nhờ đó, số lượng lựa chọn xe gầm thấp trong khoảng giá 800 triệu đồng trở nên đa dạng hơn.

Volkswagen Golf eTSI Life - 798 triệu đồng

Khi Volkswagen Golf ra mắt thị trường Việt Nam, phiên bản R Performance được nhắc đến nhiều nhất như là cái tên cạnh tranh trực tiếp với hot-hatch Honda Civic Type R.

Tuy nhiên, phiên bản tiêu chuẩn eTSI Life với giá 798 triệu đồng cũng khá đáng chú ý nhờ kích thước nhỏ gọn, hệ thống bảo vệ hành khách hay động cơ hybrid hiếm gặp trong phân khúc.

Volkswagen Golf sở hữu các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.286 x 1.789 x 1.491 mm, chiều dài cơ sở 2.619 mm.

Volkswagen Golf bản rẻ có giá dưới 800 triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.

Đầu và đuôi xe có thiết kế khá đơn giản. Từ phiên bản Life, Volkswagen Golf đã được trang bị đèn chiếu sáng dạng LED cùng tính năng bật/tắt tự động.

Khoang lái của Golf bản eTSI Life trang bị đồng hồ kỹ thuật số sau vô lăng kích thước 10,25 inch, màn hình giải trí trung tâm kích thước 8,25 inch.

Volkswagen Golf eTSI Life trang bị cần số điện tử, phanh tay điện tử. Bộ ghế ngồi bọc nỉ. Hệ thống điều hòa của xe là loại tự động 3 vùng, có lọc không khí AirCare. Mẫu hatchback này cũng có đèn viền nội thất 10 màu từ bản tiêu chuẩn.

Volkswagen Golf eTSI Life trang bị hệ truyền động Mild Hybrid 1.5L tăng áp, cung cấp công suất tối đa 150 mã lực, mô-men xoắn cực đại 250 Nm.

Honda Civic G - 789 triệu đồng

Có giá bán rẻ hơn 10 triệu đồng so với Volkswagen Golf eTSI Life, bản G của Honda Civic cũng là lựa chọn đáng cân nhắc khi mua xe gầm thấp dưới 800 triệu đồng.

Các kích thước dài x rộng x cao của Honda Civic lần lượt 4.681 x 1.802 x 1.415 mm, chiều dài cơ sở 2.735 mm.

Hệ thống chiếu sáng chính ở đầu xe sử dụng công nghệ LED, có tính năng tự động bật/tắt và tự động điều chỉnh góc chiếu sáng.

Honda Civic bản G có giá dưới 800 triệu đồng. Ảnh: Honda.

Khoang lái Honda Civic bản G trang bị bảng đồng hồ trung tâm kỹ thuật số kích thước 7 inch và một màn hình cảm ứng trung tâm cùng cỡ. Tuy nhiên, vô lăng trang bị cho xe chỉ dùng chất liệu urathane, không bọc da như các bản cao.

Bộ ghế ngồi của Civic bản G bọc chất liệu nỉ, chỉnh cơ toàn bộ. Xe vẫn sử dụng hệ thống điều hòa tự động nhưng chỉ một vùng, thay vì 2 như các bản cao.

Bên dưới nắp ca-pô, Honda Civic bản G trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên dung tích 1.5L, cung cấp công suất tối đa 176 mã lực, mô-men xoắn cực đại 240 Nm.

Honda Civic được trang bị gói trợ lái nâng cao Honda Sensing cho cả 3 phiên bản. Đây là một trong những lợi thế của Civic so với phần lớn mẫu xe cùng phân khúc.

MG7 1.5 Luxury - 738 triệu đồng

Trong phân khúc sedan cỡ D tại Việt Nam, MG7 hiện là một trong những lựa chọn dễ tiếp cận nhất. Phiên bản 1.5 Luxury của MG7 có giá 738 triệu đồng.

Các kích thước dài x rộng x cao của MG7 lần lượt 4.884 x 1.889 x 1.447 mm, chiều dài cơ sở 2.778 mm.

Ngoại hình MG7 khá ấn tượng với cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn và mở rộng. Mái vuốt về sau dạng fastback, cản sau dày với ống xả kép 2 bên.

Công nghệ LED thấu kính được trang bị tiêu chuẩn cho hệ thống chiếu sáng của MG7.

MG7 là sedan cỡ D có giá khởi điểm dễ tiếp cận nhất ở thời điểm hiện tại. Ảnh: MG.

Phiên bản giá rẻ của MG7 trang bị bộ ghế ngồi bọc nỉ, ghế lái chỉnh điện còn ghế phụ chỉnh cơ.

Sau vô lăng bọc da là màn hình màu kích thước 10,25 inch, còn trung tâm táp-lô là màn hình giải trí kích thước 12,3 inch. MG7 bản 1.5 Luxury đã được trang bị hệ thống điều hòa không khí tự động 2 vùng tích hợp lọc bụi mịn PM2.5.

Dưới nắp ca-pô MG7 là động cơ tăng áp dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 167 mã lực, mô-men xoắn cực đại 275 Nm. Sức mạnh động cơ truyền xuống các bánh xe thông qua hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp.

BYD Seal 5 - 696 triệu đồng

Cũng vừa ra mắt thị trường Việt gần đây, BYD Seal 5 là sedan cỡ C duy nhất trang bị động cơ hybrid cắm sạc. Mẫu xe này chỉ có một phiên bản kèm giá bán 696 triệu đồng.

Các kích thước dài x rộng x cao của mẫu sedan thương hiệu Trung Quốc lần lượt 4.780 x 1.837 x 1.497 mm, chiều dài cơ sở 2.718 mm.

BYD Seal 5 sở hữu ngoại hình khá ấn tượng. Phần đầu mẫu sedan cỡ C có cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn, kết hợp các chi tiết mạ crom.

BYD Seal 5 là sedan cỡ C đầu tiên trang bị hệ truyền động hybrid cắm sạc. Ảnh: Phong Vân.

Khoang lái BYD Seal 5 chia sẻ nhiều nét tương đồng các mẫu xe khác cùng thương hiệu, bao gồm màn hình kỹ thuật số đặt nổi sau vô lăng, màn hình giải trí cỡ lớn ở trung tâm táp-lô.

Khu vực yên ngựa của xe bố trí nút bấm khởi động, cần số điện tử dạng núm xoay, phanh tay điện tử và loạt phím vật lý khác điều khiển âm thanh, hệ thống điều hòa.

Hệ truyền động hybrid cắm sạc trang bị trên BYD Seal 5 là sự kết hợp giữa máy xăng 1.5L với motor điện trên cầu trước, cho tổng công suất 209 mã lực. Khối động cơ này có thể giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 7,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 180 km/h.

Ưu điểm lớn nhất của hệ thống hybrid cắm sạc là quãng đường di chuyển kết hợp có thể lên đến cả nghìn km. Kết quả lái thử của BYD Việt Nam cho thấy quãng đường di chuyển thuần điện tối đa của Seal 5 đạt 188 km, còn phạm vi hoạt động kết hợp đạt mức 1.714 km, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 3,2 lít/100 km.