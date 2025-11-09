Xe hybrid của VinFast sẽ thế nào?

Rất có thể những chiếc xe hybrid mang thương hiệu VinFast sẽ sớm xuất hiện trên thị trường, vậy mẫu xe đó sẽ là loại hybrid nào?

Sau khi gặt hái khá nhiều thành công với dòng xe thuần điện, VinFast dường như đã sẵn sàng mở rộng danh mục sản phẩm bằng các mẫu xe hybrid.

Khi thị trường Việt đứng trước làn sóng xe lai, VinFast sẽ tham gia bằng một mẫu xe hybrid như thế nào?

Không phải hybrid nhẹ

Sau khi tuyên bố dừng kinh doanh ôtô chạy xăng từ tháng 7/2022, VinFast trở thành cái tên gắn liền với loạt xe thuần điện, từ xe máy cho đến các mẫu ôtô.

Tuy nhiên, thị trường Việt gần đây chứng kiến làn sóng hybrid mới, với loạt mẫu xe lai xăng-điện lần lượt ra mắt ở nhiều phân khúc khác nhau.

Mảng xe hybrid phổ thông ở Việt Nam hiện bao gồm loạt xe thuộc các nhóm khác nhau, từ hybrid nhẹ (MHEV) cho đến hybrid tự sạc (HEV) và hybrid cắm sạc (PHEV). Một nhóm xe lai khác là xe điện phạm vi mở rộng (EREV), tuy nhiên chưa quá phổ biến tại Việt Nam.

Bổ sung xe hybrid vào danh mục sản phẩm khi đang là một hãng thuần điện, dễ hiểu mẫu xe lai đầu tiên của VinFast sẽ không thể là một MHEV.

Nhóm xe này, đại diện là Suzuki XL7, Suzuki Swift hay Suzuki Fronx, chỉ trang bị motor điện nhỏ cùng gói pin 48 V để hỗ trợ khởi động, không đóng góp nhiều vào quá trình vận hành. Nếu phát triển một mẫu MHEV, những thành công với xe điện hiện tại của VinFast sẽ bị bỏ phí, khiến đây trở thành một giải pháp không mấy tối ưu.

Đã trải qua hơn 3 năm ở mảng ôtô thuần điện, VinFast cũng kịp hoàn thiện một mạng lưới trạm sạc công cộng rộng lớn tại Việt Nam. Hiện, mạng lưới V-GREEN có hơn 150.000 cổng sạc đa dạng công suất, sẵn sàng phục vụ khách hàng cá nhân sử dụng ôtô điện VinFast và cả nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải bằng xe điện của thương hiệu này.

Với nền tảng trạm sạc hiện hữu, việc VinFast ra mắt một mẫu hybrid dạng HEV cũng không thực sự khả thi. Tương tự MHEV, việc phát triển HEV sẽ không tận dụng hết tài nguyên hiện có của VinFast trong mảng ôtô thuần điện.

Sẽ là hybrid cắm sạc?

Hệ truyền động PHEV có khả năng cao sẽ được VinFast sử dụng cho mẫu hybrid đầu tiên, trong trường hợp hãng có ý định ra mắt xe lai.

Các xe này trang bị đồng thời động cơ xăng và motor điện, tức ở những lĩnh vực mà VinFast đều từng có kinh nghiệm và sở hữu nền tảng công nghệ có sẵn.

PHEV hay EREV sẽ là khả thi hơn cho VinFast ở thời điểm hiện tại. Ảnh minh họa: Bloomberg.

Với việc phát triển một mẫu PHEV, VinFast có thể thu gọn kích thước gói pin đang dùng cho các dòng ôtô điện hiện tại. Dung lượng pin nhỏ đi sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến phạm vi hoạt động thuần điện của PHEV thương hiệu VinFast, nhưng mạng lưới sạc công cộng V-GREEN rộng lớn sẽ là giải pháp cho vấn đề này.

Không loại trừ khả năng VinFast sẽ ra mắt một mẫu xe EREV, với động cơ xăng chỉ đóng vai trò máy phát điện cấp năng lượng cho hệ thống pin và motor điện sẽ đảm nhận vai trò dẫn động.

Về cơ bản, với việc công nghệ xe hybrid đang ngày càng đa dạng, hãng xe Việt có khá nhiều lựa chọn cho mẫu xe của mình.

Phương án hybrid không tận dụng tối đa mạng lưới sạc V-GREEN hiện hữu, nhưng giúp khách hàng VinFast hiện tại dễ làm quen hơn do EREV về cơ bản vẫn là một mẫu ôtô thuần điện.

Động cơ xăng loại nào?

Về động cơ xăng trang bị cho chiếc hybrid đầu tiên, có thể khối động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5L hoặc 2.0L sẽ được sử dụng, bên cạnh một khả năng khác là động cơ tăng áp dung tích 1.5L.

Trước đây, VinFast Fadil dùng động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.4L, còn sedan Lux A2.0 và SUV Lux SA2.0 trang bị động cơ xăng tăng áp dung tích 2.0L.

Nếu hãng xe Việt thực sự có kế hoạch trình làng một chiếc hybrid, rất có thể mẫu xe này sẽ là phiên bản bổ sung động cơ xăng của VF 8 hoặc VF 9.

Geely Galaxy L7 là xe PHEV với động cơ xăng tăng áp 1.5L. Ảnh: Car News China.

Trong trường hợp VF 8 được lựa chọn, có thể động cơ xăng gắn vào mẫu SUV cỡ D sẽ là loại tăng áp dung tích 1.5L. Thiết lập này đang được Geely sử dụng cho Galaxy L7 - mẫu hybrid sạc ngoài cùng cỡ VinFast VF 8 trong phân khúc SUV cỡ D.

Giá bán ra sao?

Như đã đề cập phía trên, việc "hybrid hóa" một mẫu xe điện VinFast sẽ cho phép hãng thu gọn dung lượng bộ pin, giảm kích thước pin từ đó phần nào giảm chi phí của xe.

Tuy nhiên, gắn thêm một động cơ xăng có thể ảnh hưởng ngược lại, khiến giá bán của xe hybrid VinFast tăng nhẹ so với mẫu xe thuần điện cùng cỡ hiện tại.

Nhìn chung việc chuyển hướng trở lại xe hybrid với sự xuất hiện của động cơ đốt trong của VinFast là hoàn toàn khả thi, khi động cơ xăng sẽ phần nào tối ưu hiệu quả của hệ thống pin và mô tơ điện. Với việc thị trường hybrid đang dần nóng lên với các mẫu xe mới, VinFast hứa hẹn sẽ là một "tân binh" thú vị.