Honda Civic Hybrid thế hệ mới có gì hấp dẫn?

Honda đang phát triển hệ thống hybrid thế hệ thứ 5 dành cho Civic - mẫu xe được kỳ vọng sẽ ra mắt vào cuối năm 2026 - với động cơ, hộp số và trải nghiệm lái được nâng cấp toàn diện.

Chỉ hơn một năm sau khi ra mắt Civic Hybrid 2025, Honda đã sẵn sàng bước vào giai đoạn thử nghiệm cho hệ thống hybrid thế hệ mới. Tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của hãng ở Tochigi (Nhật Bản), một nguyên mẫu mang tên "Next Generation Hybrid Study" đã được hé lộ, cho thấy hướng đi mới của dòng sedan hạng C vốn là trụ cột trong danh mục sản phẩm của Honda.

Hệ thống hybrid thế hệ thứ 5: nhẹ hơn, hiệu quả hơn

Theo các kỹ sư của Honda, hệ thống hybrid thế hệ mới là "sự tiến hóa toàn diện" từ nền tảng thứ 4 đang trang bị trên các dòng Civic hiện nay. Trái tim của chiếc xe là động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng 2.0L hút khí tự nhiên chu trình Atkinson, phun xăng trực tiếp - mới hoàn toàn so với động cơ cùng dung tích trên Civic Hybrid và Prelude hiện tại. Dù chưa công bố chi tiết thông số, Honda khẳng định cỗ máy mới hiệu quả hơn đáng kể.

Bên cạnh động cơ, hộp số cũng được thay đổi hoàn toàn. Hệ thống truyền động đồng trục cũ được thay bằng loại truyền động trục song song một cấp, giúp giảm trọng lượng và tăng hiệu suất. Honda cho biết toàn bộ hệ thống hybrid mới nhẹ hơn từ 82 đến 88 kg so với bản hiện hành - con số ấn tượng đối với một mẫu sedan hạng C. Hãng cũng trang bị hệ thống điều khiển pin mới, giúp tăng hiệu suất nạp-xả, cùng tính năng S+ Shift mô phỏng sang số thể thao từng xuất hiện trên Prelude.

Nội thất bỏ nút bấm, thêm không gian và công nghệ

Phần lớn khoang lái của nguyên mẫu vẫn được che kín, nhưng hình ảnh từ camera nội bộ cho thấy một số thay đổi quan trọng. Đầu tiên, Honda đã loại bỏ cụm nút chọn số vốn gây tranh cãi, thay bằng cần số đặt trên trụ lái. Thiết kế này không chỉ trực quan hơn mà còn giải phóng thêm không gian cho khu vực trung tâm. Nằm sau lớp băng dính che phủ là một màn hình trung tâm kích thước lớn, thay thế cho màn 9 inch nhỏ gọn hiện tại. Đây có thể là bước nâng cấp cần thiết để Civic bắt kịp xu hướng công nghệ trong khoang lái.

Phiên bản thử nghiệm "Next Generation Hybrid Study" mang đến cảm giác lái linh hoạt và mượt mà hơn, dù không thiên quá nhiều về thể thao. Tính năng S+ Shift giúp người lái "giả lập" quá trình sang số qua lẫy chuyển số trên vô lăng.

Trong vài vòng thử nghiệm ngắn, nguyên mẫu Civic Hybrid thế hệ mới mang đến cảm giác lái linh hoạt và mượt mà hơn, dù không thiên quá nhiều về thể thao. Hệ thống xả mới - dự kiến có mặt trên phiên bản thương mại tại Mỹ - mang lại âm thanh trầm và dày, khác biệt hoàn toàn với chất tĩnh lặng của Civic Hybrid hiện tại. Tính năng S+ Shift giúp người lái "giả lập" quá trình sang số qua lẫy chuyển số trên vô lăng. Dù không tăng tốc nhanh hơn, cảm giác tương tác và tiếng máy gằn khi lên tua khiến chiếc xe thú vị hơn hẳn.

Cầu nối giữa động cơ xăng và kỷ nguyên điện hóa

Dù không hào nhoáng như các mẫu sedan điện "0 Series" trong kế hoạch dài hạn, Civic Hybrid thế hệ mới lại mang ý nghĩa chiến lược với Honda. Trong bối cảnh các kế hoạch xe điện bị ảnh hưởng bởi chính sách mới của Mỹ, hãng đang đặt cược lớn vào dòng hybrid - giải pháp trung gian giúp duy trì doanh số và giảm phát thải trong khi chờ hạ tầng EV phát triển.

Hệ thống hybrid thế hệ thứ 5 của Honda không tái định nghĩa công nghệ truyền động, nhưng chứng minh rằng động cơ đốt trong vẫn còn tiềm năng cải tiến. Dù "ngưỡng lợi nhuận công nghệ" đang dần thu hẹp, Honda Civic Hybrid 2027 vẫn là minh chứng cho triết lý "tiến hóa thay vì cách mạng" mà hãng luôn kiên định theo đuổi.