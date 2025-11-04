Đằng sau động thái lắp ráp xe hybrid của loạt thương hiệu Nhật Bản

Xe hybrid sẽ đóng vai trò quan trọng trong chiến lược điện hóa của các hãng Nhật Bản như Honda, Toyota hay Suzuki.

Sau khi Toyota thông báo sẽ sớm khởi động dây chuyền lắp ráp mẫu xe hybrid đầu tiên tại Việt Nam, Honda cũng lên tiếng xác nhận sẽ chuyển sang lắp ráp với CR-V e:HEV RS từ năm sau.

Động thái này một mặt giúp các mẫu xe hybrid của 2 thương hiệu có giá bán cạnh tranh hơn và chủ động nguồn cung, mặt khác nhấn mạnh vai trò của xe hybrid trong kế hoạch điện hóa của các hãng xe Nhật Bản.

Lý do Honda và Toyota chuyển sang lắp ráp xe hybrid

Thị trường xe hybrid tại Việt Nam hiện ghi nhận khá nhiều đại diện, nhưng nhóm xe được Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) thường xuyên thống kê doanh số chỉ bao gồm 12 cái tên.

Trong đó, Toyota, Honda và Suzuki là những hãng có nhiều xe hybrid nhất. Toyota hiện đóng góp 6 mẫu xe hybrid trong danh sách của VAMA, Honda có 3 mẫu xe, Suzuki từng có 2 xe và vừa bổ sung thêm Fronx, còn Kia Sorento HEV/PHEV là đại diện Hàn Quốc duy nhất.

Không chỉ có nhiều xe hybrid nhất thị trường Việt, Toyota cũng là thương hiệu áp đảo doanh số mảng xe lai xăng-điện tại Việt Nam.

Tính đến hết tháng 9, báo cáo của VAMA cho thấy khách Việt đã mua 9.994 xe hybrid. Trong số này, doanh số nhóm xe hybrid của thương hiệu Toyota đạt 5.654 xe, tương đương gần 57% thị phần.

Xe hybrid của Toyota áp đảo thị trường Việt Doanh số nhóm xe hybrid thương hiệu Toyota so với tổng tiêu thụ toàn thị trường (Số liệu: VAMA) Nhãn Xe hybrid của Toyota Xe hybrid các hãng khác

xe 5654 4340

Toyota Innova Cross HEV cũng tạm thời là xe hybrid bán chạy nhất thị trường Việt, doanh số đạt 2.111 xe sau 9 tháng. Cái tên đứng thứ nhì doanh số nhóm xe hybrid tại Việt Nam là Toyota Corolla Cross 1.8HEV, bán được 1.953 xe cho khách hàng.

Doanh số dẫn đầu là lý do hợp lý để Toyota đầu tư mạnh vào dây chuyền láp ráp xe hybrid tại Việt Nam. Hiện, toàn bộ xe hybrid của hãng đều nhập khẩu từ Thái Lan hoặc Indonesia.

Khi chuyển sang lắp ráp, giá xe hybrid của Toyota có thể trở nên cạnh tranh hơn, hãng và đại lý dễ chủ động nguồn cung, còn khách hàng cũng hưởng lợi trong trường hợp Chính phủ quyết định triển khai thêm một đợt ưu đãi phí trước bạ cho xe lắp ráp.

Việc Honda quyết định lắp ráp phiên bản Hybrid của Honda CR-V tại Việt Nam cũng xuất phát từ diễn biến thực tế trên thị trường.

Honda CR-V hiện được bán cho khách hàng Việt Nam với tổng cộng 4 phiên bản, bao gồm 3 phiên bản chạy xăng lắp ráp trong nước và duy nhất phiên bản CR-V e:HEV RS nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Tính đến hết tháng 9, doanh số phiên bản hybrid của mẫu SUV cỡ C đạt 1.558 xe, còn tổng lượng tiêu thụ 3 phiên bản thuần xăng là 2.597 xe. Thực hiện một tính toán sơ bộ, dễ thấy doanh số CR-V e:HEV RS đang trội hơn mức trung bình của từng phiên bản chạy xăng.

Với việc chuyển sang lắp ráp, Honda cho thấy hãng đang kỳ vọng CR-V e:HEV RS sẽ là phiên bản chủ lực trong cơ cấu doanh số của mẫu SUV cỡ C.

Honda CR-V bản hybrid bán chạy tại Việt Nam Diễn biến doanh số Honda CR-V bản hybrid với các bản thuần xăng trong 3 quý đầu năm, giai đoạn 2024-2025 (Số liệu: VAMA) Nhãn 3 quý đầu năm 2024 3 quý đầu năm 2025 Honda CR-V các bản xăng xe 2987 2597 Honda CR-V e:HEV RS

1141 1558

So với 3 quý đầu năm ngoái, doanh số của Honda CR-V các phiên bản chứng kiến những diễn biến trái ngược nhau. Nếu như tổng lượng tiêu thụ các phiên bản xăng sụt giảm 390 xe thì doanh số CR-V e:HEV RS lại tăng thêm gần 420 xe.

Như vậy, tương tự Toyota, Honda cũng có lý do để đầu tư vào hoạt động lắp ráp xe hybrid tại Việt Nam. Với việc chuyển sang lắp ráp từ năm tới, Honda CR-V e:HEV RS nhiều khả năng sẽ có thể tiếp đà tăng trưởng doanh số như đã làm được trong giai đoạn 2024-2025.

Đằng sau động thái lắp ráp xe hybrid của các hãng Nhật

Toyota hay Honda đều sở hữu ôtô điện trong danh mục sản phẩm, đã ra mắt nhiều thị trường toàn cầu, từng mang đến trưng bày tại Việt Nam nhưng chưa mở bán chính thức. Thị trường ôtô thuần điện Việt Nam dường như vẫn là "sân chơi" mà những hãng Nhật Bản như Honda, Toyota hay Suzuki chưa muốn tham gia.

Do đó, xe hybrid ở thời điểm hiện tại được xem là hướng đi khả dĩ cho các hãng xe Nhật Bản để thực thi chiến lược điện hóa. Những mẫu xe hybrid tự sạc (HEV) và cả hybrid nhẹ (MHEV) của Toyota, Honda và Suzuki được cho là đủ sức giúp kéo giảm mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của đội xe từng hãng.

Suzuki Fronx là xe hybrid mới nhất của Suzuki tại Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu.

Theo nội dung dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia mới, các hãng sản xuất lắp ráp và nhập khẩu ôtô sẽ phải tuân thủ hạn mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của toàn bộ các mẫu xe bán ra (gọi tắt là CAFC).

Lộ trình này nhắm đến mục tiêu vào năm 2030, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình quốc gia của đội xe con ở Việt Nam phải đạt 4,83 lít/100 km. Với tình hình hiện tại của các hãng xe Nhật Bản như Toyota, Honda hay Suzuki, xe hybrid sẽ là "chìa khóa" quan trọng để đạt được mục tiêu này.

Khi công bố kế hoạch lắp ráp xe hybrid tại Việt Nam, Toyota cho biết dây chuyền sản xuất này có tổng mức đầu tư hơn 360 triệu USD .

Về phần mình, Honda cho biết công nghệ dây chuyền hiện tại của nhà máy ở Việt Nam đã đủ hoàn chỉnh để lắp ráp mọi phiên bản CR-V. Đây là một phần lý do cho quyết định của hãng liên quan đến CR-V phiên bản hybrid, đồng thời phản ánh sự phát triển của ngành công nghiệp ôtô Việt Nam.

Sau thời gian dài nhập khẩu xe hybrid, các mẫu xe lai xăng-điện của Honda và Toyota chuẩn bị trở thành "ôtô nội địa". Đây có thể xem là một bước tiến đáng ghi nhận của ngành công nghiệp ôtô Việt Nam, mở ra cơ hội cho ngày càng nhiều xe hybrid được "nội địa hóa" trong tương lai.