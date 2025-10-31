Honda xác nhận lắp ráp CR-V Hybrid tại Việt Nam

Hãng xe Nhật Bản cho biết sẽ chuyển sang lắp ráp trong nước với Honda CR-V e:HEV RS từ năm sau, thay vì nhập khẩu từ Thái Lan như hiện tại.

Trong khuôn khổ triển lãm Japan Moblity Show 2025 đang diễn ra tại Tokyo (Nhật Bản), Honda xác nhận sẽ sớm chuyển sang lắp ráp tại Việt Nam đối với phiên bản hybrid của Honda CR-V.

Lúc này, Honda CR-V e:HEV RS đang là phiên bản duy nhất được hãng xe Nhật Bản cho nhập khẩu vào Việt Nam, giá bán 1,259 tỷ đồng . Các phiên bản thuần xăng còn lại có giá bán dao động 1,029- 1,25 tỷ đồng .

Honda cho biết công nghệ hiện tại của nhà máy ở Việt Nam đã đủ khả năng lắp ráp toàn bộ phiên bản CR-V, do đó việc nhập khẩu phiên bản hybrid từ Thái Lan không còn cần thiết.

Động thái của Honda cho thấy thái độ nghiêm túc với chiến lược điện hóa tại Việt Nam bằng xe hybrid. Honda chưa có sản phẩm thuần điện nào trên thị trường Việt, do đó hybrid sẽ là hướng đi duy nhất để hãng nhắm đến giảm thiểu lượng phát thải chung cho toàn đội xe.

Bên cạnh đó, Honda cũng kỳ vọng cải thiện doanh số của CR-V phiên bản hybrid. Với việc chuyển sang lắp ráp, Honda CR-V E:HEV RS nhiều khả năng sẽ có giá bán cạnh tranh hơn.

Theo chia sẻ của Honda, doanh số của CR-V bản hybrid đã nhỉnh hơn bản động cơ đốt trong trong 3 tháng trở lại đây.

Tính đến hết tháng 9, Honda CR-V e:HEV RS bán được 1.558 xe tại Việt Nam. Các phiên bản thuần xăng ghi nhận doanh số 2.597 xe trong cùng kỳ.