Cận cảnh Honda Prelude 2026, 'thế thân' của Civic Type R

Honda Prelude thế hệ mới sau thời gian dài "nhá hàng" đã chính thức được giới thiệu với người dùng. Mẫu xe mới thu hút cộng đồng yêu thích tốc độ khi sở hữu chung thiết lập khung gầm với Civic Type R.
Đầu xe mang thiết kế thể thao khi được cắt xẻ "thoáng tay" ở cản trước.
Cặp đèn chiếu sáng chính dạng mảnh, nối với nhau bằng dải LED.
Đuôi xe được dánh giá cao về mặt thẩm mỹ khi sở hữu phong cách hiện đại. Hệ thống đèn hậu là dạng LED chạy ngang đuôi, kết hợp cùng logo thương hiệu kiểu mới ở trung tâm.
Ducktail được vuốt nhẹ phía sau tạo cảm giác thể thao.
Tay nắm cửa dạng thò thụt hợp xu hướng. Tuy nhiên, thiết kế tay nắm cửa này đang gây ra nhiều tranh cãi về độ an toàn tại Trung Quốc.
Prelude được trang bị mâm 19 inch. Điều đặc biệt nằm ở hệ thống treo của xe, dù không thuộc dòng Type R, Prelude vẫn sở hữu hệ thống treo trước trục kép (dual-axis) từng xuất hiện trên Honda Civic Type R 2017, thiết kế nhằm giảm hiện tượng lệch hướng do mô-men xoắn và cải thiện độ chính xác khi đánh lái.
Không gian nội thất của mẫu sedan thế hệ mới cũng tràn ngập công nghệ so với bản tiền nhiệm. Toàn bộ ghế được làm dạng ghế xe đua, bọc da màu trắng pha xanh.
Khu vực táp lô với vô lăng D-cut và mà đồng hồ kỹ thuật số.
Xe được trang bị hộp số tự động với phím chuyển chế độ lái S+ Shìt ở yên ngựa, kết hợp lẫy chuyển số trên vô lăng nhằm mô phỏng cảm giác sang số như hộp số 8 cấp truyền thống.
Honda Prelude 2026 sử dụng động cơ 2.0L 4 xy-lanh kết hợp hệ thống hybrid hai motor, cho tổng công suất 200 mã lực và hệ dẫn động cầu trước. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h khoảng 7-8 giây.
Mẫu coupe hybrid dự kiến bán ra tại Nhật cuối năm nay với giá khởi điểm 6,18 triệu Yên (khoảng 40.500 USD).
