Cận cảnh Honda Prelude 2026, 'thế thân' của Civic Type R

Prelude được trang bị mâm 19 inch. Điều đặc biệt nằm ở hệ thống treo của xe, dù không thuộc dòng Type R, Prelude vẫn sở hữu hệ thống treo trước trục kép (dual-axis) từng xuất hiện trên Honda Civic Type R 2017, thiết kế nhằm giảm hiện tượng lệch hướng do mô-men xoắn và cải thiện độ chính xác khi đánh lái.