Sắc vóc bạn gái lâu năm vừa được Ronaldo cầu hôn

Ngày 12/8, Georgina Rodriguez thông báo tin được Ronaldo cầu hôn qua bức ảnh chụp ngón áp út đeo chiếc nhẫn kim cương lớn. “Vâng, em đồng ý, ở kiếp này và mọi kiếp sống khác”, cô viết. Bài đăng bùng nổ với hơn 7 triệu lượt tương tác chỉ sau ít giờ đăng tải. Hàng nghìn bình luận chúc mừng được gửi đến cặp đôi nổi tiếng bậc nhất làng bóng đá.
Trước khi nhận lời cầu hôn của siêu sao bóng đá hàng đầu thế giới, Georgina nhiều năm qua đã luôn trở thành tâm điểm quan tâm trong số các nàng WAG thế giới. Cô luôn duy trì phong độ nhan sắc cuốn hút, gợi cảm dù từng sinh con vào các năm 2017 và 2022.
Xuất phát điểm là nhân viên làm việc tại cửa hàng Gucci ở Madrid, Georgina nổi bật với gương mặt sắc nét, hình thể gợi cảm chuẩn phong cách Mỹ Latinh. Sau buổi gặp gỡ tình cờ vào năm 2016, Ronaldo nhanh chóng phải lòng cô gái Argentina xinh đẹp và công khai hẹn hò.
Người đẹp sinh năm 1994 luôn được đánh giá cao về ngoại hình trong danh sách các bóng hồng đứng sau cầu thủ bóng đá. Kể từ khi sánh vai bên Ronaldo, Georgina cũng thay đổi dần phong cách ăn mặc, thường xuyên diện trang phục khoe lợi thế hình thể.
Gym, pilates cùng chế độ ăn kiêng khoa học, giàu protein, nhiều rau xanh và hạn chế tinh bột là cách để bà mẹ hai con giữ dáng nhiều năm qua. Hiện ngoài 2 con chung với Ronaldo, Georgina cũng là người chăm sóc 3 con riêng khác của nam cầu thủ và được khen đảm đang, luôn giữ hòa khí trong gia đình để bạn trai yên tâm thi đấu.
Georgina cũng từng bước xây dựng sự nghiệp riêng nhờ tên tuổi bạn trai. Cô hiện là Influencer, người mẫu nổi tiếng với hơn 68 triệu người theo dõi, khách mời trong nhiều sự kiện thời trang, giải trí đình đám. Cô cũng là nhân vật chính trong chương trình truyền hình thực tế "I Am Georgina" kể về cuộc sống của mình. Sự thành công của chương trình giúp cô nổi tiếng hơn, mang về khoản thu khổng lồ lên tới 22 triệu bảng sau 3 mùa.
Sau gần 1 thập kỷ bên nhau, Georgina và Ronaldo chính thức bước sang cột mốc mới trong mối quan hệ. Hôn lễ của cặp đôi chưa được ấn định song nhiều người kỳ vọng đây sẽ là một trong những sự kiện được mong chờ và hoành tráng nhất làng bóng đá.
