Sắc vóc bạn gái lâu năm vừa được Ronaldo cầu hôn

Georgina cũng từng bước xây dựng sự nghiệp riêng nhờ tên tuổi bạn trai. Cô hiện là Influencer, người mẫu nổi tiếng với hơn 68 triệu người theo dõi, khách mời trong nhiều sự kiện thời trang, giải trí đình đám. Cô cũng là nhân vật chính trong chương trình truyền hình thực tế "I Am Georgina" kể về cuộc sống của mình. Sự thành công của chương trình giúp cô nổi tiếng hơn, mang về khoản thu khổng lồ lên tới 22 triệu bảng sau 3 mùa.