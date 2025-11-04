Sập tường Hoàng thành Huế

Mưa lũ kéo dài khiến một đoạn tường Hoàng thành Huế đổ sập, nằm ở phía Bắc Kinh thành Huế, tiếp giáp công viên dọc đường Đặng Thái Thân (phường Phú Xuân).

Đoạn tường dài khoảng 15 m của Hoàng thành Huế đổ sập, sáng 4/11. Ảnh: Check in Vietnam.

Ngày 4/11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết một đoạn tường dài khoảng 15 m của Hoàng thành Huế, đoạn gần cổng Hòa Bình (đường Đặng Thái Thân, TP. Huế), bất ngờ đổ sập lúc 18h45 ngày 2/11 do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài.

Ngay sau sự cố, đơn vị đã dựng rào chắn, bao che và đặt biển cảnh báo để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, du khách và cán bộ làm việc trong khu vực.

Sáng 3/11, Trung tâm phối hợp với đại diện Sở Xây dựng tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng. Theo ghi nhận, phần tường bị sập gồm nhiều viên gạch vồ tách rời, thiếu liên kết khối. Kết cấu tường gồm ba lớp, trong và ngoài xây bằng gạch vồ, lớp giữa độn đất sét. Một số đoạn tường lân cận có dấu hiệu nghiêng vào trong, rạn nứt, kết cấu yếu, có nguy cơ tiếp tục dịch chuyển nếu mưa lớn kéo dài.

Trung tâm đã báo cáo UBND TP Huế, đề xuất các cơ quan chuyên môn sớm khảo sát, đánh giá và đưa ra giải pháp khắc phục khẩn cấp, đồng thời nghiên cứu các biện pháp lâu dài để bảo đảm độ bền vững và gìn giữ giá trị di sản của Quần thể Di tích Cố đô Huế.

Cơ quan chức năng dựng rào chắn, bao che và đặt biển cảnh báo đoạn tường Hoàng thành Huế đổ sập, sáng 4/11. Ảnh: Check in Vietnam.

Trong vòng một tuần (27/10 - 3/11), trung tâm đã 2 lần phải tạm ngừng đón khách tại tất cả điểm di tích do mưa lũ. Đến sáng 4/11, các điểm tham quan đã mở cửa trở lại.

Một số thiết bị và hệ thống điện vẫn đang trong quá trình khắc phục, nên trung tâm tạm thời phát hành vé dự phòng, du khách cần nộp lại vé tại điểm kiểm soát để cập nhật thông tin sau khi hệ thống hoàn thiện.

Theo ghi nhận, từ ngày 27/10 đến nay, mực nước sông Bồ tại trạm Phú Ốc (Huế) đã 3 lần lập đỉnh: 5,25 m, 5,28 m và 5,31 m, đều vượt mốc lịch sử năm 2020 (5,24 m). Người dân địa phương đã phải 3 lần chạy lũ chỉ trong một tuần.

Nhân viên vệ sinh môi trường toàn bộ di tích trước khi đón khách trở lại. Ảnh: TTBTDTCĐH.

Quần thể Di tích Cố đô Huế, còn gọi là Quần thể kiến trúc cố đô Huế, là hệ thống di tích lịch sử - văn hóa do triều Nguyễn xây dựng trong hơn một thế kỷ, từ đầu thế kỷ XIX đến nửa đầu thế kỷ XX, trên địa bàn kinh đô Huế xưa.

Phần lớn công trình hiện do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý. Ngày 11/12/1993, quần thể được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới, trở thành di sản đầu tiên của Việt Nam có tên trong danh mục này. Hiện khu di tích cũng nằm trong danh sách 130 di tích quốc gia đặc biệt quan trọng do Thủ tướng Chính phủ xếp hạng.

Toàn bộ quần thể gồm hai khu vực chính: trong Kinh thành Huế với Hoàng thành, Tử Cấm thành, các cung điện và miếu thờ; ngoài Kinh thành là hệ thống lăng tẩm, đền chùa, đàn Nam Giao và nhiều công trình gắn liền với lịch sử triều Nguyễn.