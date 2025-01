Sau TP.HCM, trào lưu săn ‘bé ba’ lề đường bùng nổ ở Hà Nội

Theo người bán Baby Three trên nhiều con phố ở Hà Nội, doanh thu vào những ngày lễ như Giáng sinh có thể lên đến chục triệu đồng. Khách hàng chủ yếu là các bạn trẻ.

Khoảng 21h tối cuối tuần, tiếng reo hò vang lên giữa đám đông đang tập trung tại địa điểm bán Baby Three trên phố Bà Triệu (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) khiến nhiều người đi đường tò mò. Một bạn trẻ vừa khui được mẫu “bé ba” mắt nước có độ hiếm cao.

Đây là dòng búp bê đồ chơi xuất xứ từ Trung Quốc, ứng dụng mô hình blind box (hộp mù), đang tạo nên cơn sốt tại Việt Nam thời gian gần đây.

Vận may bất ngờ của vị khách khiến những người xung quanh càng thêm phấn khích, liên tục lắc từng hộp mong tăng cơ hội mua được phiên bản mình yêu thích. Họ nằm trong số hàng nghìn người tham gia trào lưu săn Baby Three lề đường đang bùng nổ ở Hà Nội.

Theo khảo sát của Tri Thức - Znews, từ khoảng đầu tháng 12/2024, các quầy hàng bán “bé ba” mọc lên trên nhiều con phố như Bà Triệu (quận Hoàn Kiếm); Phố Huế, Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng); Kim Mã, Nguyễn Thái Học (quận Ba Đình); Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa); Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy)...

Các địa điểm này được mở vào buổi tối, thu hút phần lớn là khách hàng trẻ tuổi.

Baby Three được thiết kế theo nhiều chủ đề khác nhau như 12 con giáp, thỏ thị trấn, trái cây, hải sản, Giáng sinh...

Tràn ngập vỉa hè

Khi Baby Three được nhiều người săn đón, Yến My và Trung Lâm (22 tuổi, Hà Nội) không thể đứng ngoài sức nóng của trào lưu sưu tầm món đồ chơi này. Bởi lẽ, khác với Labubu (mẫu búp bê có giá lên đến hàng triệu đồng), “bé ba” rẻ hơn khoảng 1/5, trong khi vẫn có mẫu mã đa dạng và đẹp mắt.

Nhận thấy cơ hội kinh doanh, My và Lâm tìm mối nhập hàng về bán online. Cuối tháng 11/2024, tình cờ xem clip Baby Three được bày bán tràn ngập lề đường ở TP.HCM, My quyết định thử.

“Khi mình bắt đầu bán theo mô hình này cách đây hơn một tháng, mới chỉ có 1-2 nơi tương tự tại Hà Nội. Đến giờ, các hàng mọc lên ngày càng nhiều, trên khắp các con phố”, nữ sinh Đại học Văn hóa nói.

Khoảng 19h30 mỗi cuối tuần, My và Lâm lại mở hàng trên phố Bà Triệu. Bên trong hai thùng carton lớn, hàng chục hộp mù “bé ba” với khoảng 10 dòng khác nhau cho khách hàng lựa chọn.

Một hộp đầy đủ (full box) gồm 6 hộp nhỏ, giá dao động 1,2-2,4 triệu đồng. Người bán cũng tách lẻ 160.000-370.000 đồng/hộp tùy mẫu mã.

Lúc cao điểm 21h-22h, My và Lâm bán hàng không ngơi tay. Cả hai nhận thấy thay vì xem livestream, khách hàng thích đến tận nơi để lắc hộp, chọn lựa rồi khui tại chỗ thử vận may. Tuy nhiên, họ vẫn duy trì cả hai hình thức bán.

Theo tiết lộ, doanh thu mỗi tháng lên tới hàng chục triệu đồng.

“Từ giờ đến Tết Nguyên đán, chúng tôi sẽ bán liên tục vào buổi tối”, My nói và tiết lộ thêm một số mẫu đang hot hiện nay là V3 mini và mèo thần tài.

Sạp hàng Baby Three của Yến My và Trung Lâm thu hút nhiều bạn trẻ tới mua hàng. Không ít người háo hức mở hộp ngay sau khi mua xong.

Ngoài Bà Triệu, Kim Mã cũng là một trong những con phố nhộn nhịp bán Baby Three lề đường. Trên một đoạn hơn 100 m, có tới 3 điểm bán hộp mù được dựng lên sát nhau. Ngoài ra, “bé ba” còn xuất hiện ở một số khu tập trung đông người như công viên Lênin (quận Ba Đình).

Sạp hàng Baby Three của chị Hải Yến (quận Ba Đình) nằm trên phố Nguyễn Thái Học, mở hơn nửa tháng nay và chỉ bán cuối tuần. Dựa trên nhu cầu của khách hàng, chị chỉ bán một số dòng “bé ba” được ưa chuộng gần đây như V3 mini, thỏ thị trấn, côn trùng, hoa quả, hải sản…

Mức giá Baby Three tùy loại và kích cỡ, dao động 200.000-800.000 đồng/hộp. Khách của chị chủ yếu là sinh viên và người trẻ đã đi làm.

Chị Yến cho biết việc bán lề đường có phần hiệu quả hơn livestream vì mọi người thích giao dịch trực tiếp. Một số dịp đặc biệt như Giáng sinh, khi mọi người thích tặng quà cho nhau, chị bán được trên 10 triệu đồng trong một buổi tối, tốt hơn doanh thu bình thường.

Chị Yến cũng hy vọng dịp Tết Âm lịch sắp tới, một số dòng sẽ đắt hàng như Baby Three Tết, 12 con giáp, 12 cung hoàng đạo, mèo thần tài...

Bỏ tiền mua niềm vui bất ngờ

Nhân tiện đi chơi ở khu hồ Gươm cuối tuần, Thành Long và Phương Mai (23 tuổi) ghé vào sạp Baby Three trên phố Bà Triệu. Sau một hồi chọn lựa, họ mua một hộp dòng mini 260.000 đồng và một hộp dòng hải sản 200.000 đồng.

Mai háo hức mở hộp ngay tại chỗ. Ở cạnh bên, Long dùng điện thoại quay lại phản ứng của bạn gái. Lần khui hộp mù đầu tiên, Mai phấn khích vì mở được một “bé ba” hải sản mắt dora - một trong những màu mắt hiếm (cùng với mắt rưng, mắt 2 màu, mắt nước, mắt nước rưng rưng... khiến giá trị của món đồ chơi tăng lên gấp nhiều lần).

Tiếp tục thử vận may, Mai có chút thất vọng khi mở được một búp bê mắt thường. Tuy vậy, với cô, đó là thu hoạch không tồi trong một buổi tối.

Trước đây, Mai thường xem livestream bán Baby Three trên mạng xã hội. Tuy nhiên, để mua được mẫu mình yêu thích, cô cần canh tốn thời gian, chưa kể giá cũng “chát” hơn mua ở lề đường.

“Mình yêu thích món đồ chơi này vì hình thức xinh xắn và đáng yêu, có thể treo trên túi như phụ kiện mỗi khi ra ngoài. Hơn nữa, cảm giác mở hộp mù cũng rất ‘cuốn’”, Mai nói.

Thành Long và Phương Mai chi gần 500.000 đồng để có được niềm vui bất ngờ khi mở hộp mù.

Mới bước chân vào con đường chơi Baby Three, Đức Phước và Hồng Ngọc (19 tuổi) chi 260.000 đồng mua búp bê Migo (phiên bản mở rộng độc đáo của Baby Three). Tuy không mở được mẫu secret (bí mật), Ngọc vẫn khá ưng ý với món đồ chơi xinh xắn màu trắng với đôi mắt đẹp.

“So với Labubu và Crybaby, mình thích Baby Three hay Migo hơn vì mức giá khá ‘mềm’, phù hợp với túi tiền của khách hàng trẻ”, cô nói và cho rằng xu hướng này có thể sẽ hấp dẫn giới trẻ trong thời gian dài.

Đang di chuyển trên đường Nguyễn Thái Học, Trang Anh và Quang Huy (20 tuổi) quay xe khi thấy sạp hàng bày bán Baby Three trên vỉa hè. Ở nhà đã có 3 “bé ba”, Trang Anh bỏ ra 250.000 đồng để sở hữu búp bê dòng Migo du lịch đầu tiên. Cô đánh giá mức giá này khá hợp lý.

“Khi trào lưu Baby Three bắt đầu nổi lên, mình thấy tò mò và khá thích cảm giác may rủi khi xé túi mù. Mình chỉ mua vì thích chứ không có ý định sưu tầm như nhiều người. Lần này, mình mong sẽ mở được một em búp bê có đôi mắt hiếm”, Trang Anh nói và cho biết sẽ khui hộp khi về nhà.

Cảm giác phấn khích khi xé túi mù khiến nhiều bạn trẻ bị thu hút, bỏ ra vài trăm nghìn đồng cho một hộp Baby Three.

Ra đời vào khoảng tháng 5/2024, Baby Three chinh phục người tiêu dùng trẻ nhờ có bộ lông mềm mại và đôi mắt long lanh, ướt nước. Món đồ chơi này được thiết kế theo nhiều chủ đề khác nhau như 12 con giáp, thỏ thị trấn, trái cây hay truyện cổ tích.

Giống với Labubu, Baby Three cũng được nhiều influencer (người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội) lăng xê, trở thành một phần của trào lưu xé túi mù. Sản phẩm này được bán tràn lan trên sàn thương mại điện tử và đường phố.

Theo Báo cáo Thị trường blind box toàn cầu năm 2024 của Cognitive Market Research, doanh thu thị trường blind box toàn cầu năm 2024 là 14,25 tỷ USD và dự kiến tăng lên 38,3 tỷ USD vào năm 2032.

Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, doanh thu của ngành đạt 3,27 tỷ USD . Trong đó, Trung Quốc đạt doanh thu 1,47 tỷ USD ; Nhật Bản là 452 triệu USD ; Hàn Quốc ghi nhận doanh thu 327 triệu USD .