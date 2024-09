‘Siêu thực phẩm’ đánh tan mỡ bụng

Mướp đắng là một chứa đầy vitamin cùng với các khoáng chất như sắt, kẽm, kali. Lượng chất xơ cao trong loại rau củ này còn đẩy nhanh quá trình giảm cân.

Mướp đắng được xem như một "siêu thực phẩm" có khả năng đánh tan mỡ, giảm đường huyết. Ảnh: Woman's World.

Chuyên gia dinh dưỡng Mascha Davis ở Mỹ tuyên bố mướp đắng “chứa đầy vitamin C, A và E. Nó còn chứa nhiều khoáng chất như sắt, kali, magiê và kẽm cùng hàm lượng chất chống oxy cao”.

Theo Women’s World, hàm lượng chất xơ và lượng calo trong mướp đắng thấp đáng kể so với các loại thực phẩm khác. Loại rau quả này chính là “cứu tinh” cho những ai đang phải vật lộn với mỡ bụng.

Một nghiên cứu năm 2012 đã yêu cầu người tham gia uống 4,8 gram tinh chất mướp đắng mỗi ngày. Kết quả, vòng eo của họ “giảm đáng kể” sau 7 tuần.

Cộng đồng Tiểu đường Toàn cầu Diabetes.co.uk cho biết mướp đắng có nhiều chất charatin và polypeptide-p. Đây là hai loại dinh dưỡng có tác dụng tương tự insulin và giúp làm giảm nồng độ đường huyết, ức chế cảm giác thèm ăn. Do đó mướp đắng là loại thực phẩm mà các bệnh nhân tiểu đường hay thừa cân được khuyến khích tiêu thụ.

Ngoài lợi ích về cân bằng đường huyết, tổ chức tiểu đường thế giới còn trích dẫn một nghiên cứu của Đại học Saint Louis. Nghiên cứu cho thấy tinh chất mướp đắng có thể chống lại các tế bào ung thư vú và ngăn chúng di căn.

Theo Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering, nghiên cứu này được thực hiện phòng thí nghiệm và chưa áp dụng trên bệnh nhân. Song đây vẫn là một ý tưởng đầy hứa hẹn.

Có nhiều cách sử dụng loại trái cây có vị đắng này. Theo Jennifer McLagan, tác giả của Bitter: A Taste of the World's Most Dangerous Flavor (Tạm dịch: Đắng chát: Hương vị nguy hiểm nhất thế giới - PV), cách tốt nhất chính là ăn nó.

“Vị đắng của loại rau quả này không phải là một điều xấu mà là một hương vị độc đáo trong bữa ăn. Bạn có thể ăn sống, hấp hoặc nấu canh mướp đắng mà vẫn tiếp thu trọn vẹn những chất dinh dưỡng có trong siêu thực phẩm này”, cô nói.