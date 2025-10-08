Sinh viên tiếp tục học online trong ngày 8/10 để tránh mưa lũ

Trong khi nhiều trường tiếp tục cho sinh viên học online, hai trường thông báo sẽ quay lại học trực tiếp từ ngày 8/10.

Sinh viên Hà Nội được học online để đảm bảo an toàn trong mưa lũ. Ảnh: Đinh Hà.

Trước dự báo mưa lớn và ngập úng tại một số khu vực trong ngày 8/10, Đại học Ngoại thương thông báo điều chỉnh hình thức học tập nhằm đảm bảo tiến độ giảng dạy và kỳ thi kết thúc học phần.

Theo đó, các lớp học sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến để tạo điều kiện cho sinh viên ở khu vực bị ngập nước hoặc gặp khó khăn trong việc di chuyển vẫn có thể tham gia đầy đủ.

Trong khi đó, các lớp thi kết thúc học phần vẫn diễn ra trực tiếp tại trường theo kế hoạch đã công bố từ trước nhằm đảm bảo tiến độ chung của toàn trường.

Đối với sinh viên không thể tham gia thi trực tiếp do mưa ngập hoặc lý do bất khả kháng, nhà trường đề nghị sinh viên đăng ký hoãn thi theo hướng dẫn để được bố trí lịch thi bổ sung phù hợp.

"Mọi vấn đề phát sinh đặc biệt khác liên quan đến thi cử, sinh viên có thể liên hệ trực tiếp hoặc gửi email để được hướng dẫn và hỗ trợ", nhà trường thông tin.

Phòng Quản lý Đào tạo của Đại học Lao động - Xã hội đã thông báo sẽ tiếp tục tổ chức dạy học online trong ngày 8/10 để đảm bảo an toàn mùa mưa bão.

Dù vậy, phòng học vẫn được duy trì theo kế hoạch và các lớp sử dụng phòng học theo thời khóa biểu ban hành từ đầu kỳ để chuyển qua phòng học trực tuyến tương ứng.

Học viện Kỹ thuật Mật mã cũng thông báo tổ chức học trực tuyến trong ngày 8/10 do ảnh hưởng của mưa bão, gây khó khăn cho việc đi lại.

Nhà trường thông tin quyết định này được đưa ra nhằm đảm bảo an toàn cho giảng viên, sinh viên, đồng thời không gây gián đoạn việc giảng dạy.

Đại học Giao thông Vận tải quyết định tạm dừng toàn bộ lớp học trực tiếp trong ngày 8/10 và chuyển sang hình thức học trực tuyến. Đối với học phần đặc thù như thực tập, thí nghiệm, học phần ngoài trời, giảng viên sẽ bố trí lịch dạy bù vào thời gian thích hợp.

Đối với khối hành chính, nhà trường nêu rằng thủ trưởng các đơn vị sẽ chủ động phân công nhiệm vụ và bố trí hình thức làm việc phù hợp cho viên chức, người lao động nhằm đảm bảo hoạt động được duy trì thông suốt, không gián đoạn.

Đại học Mỹ thuật Công nghiệp chưa thông báo lịch học ngày 8/10, nhưng đã thông báo điều chỉnh lịch talkshow: Gác mài nghệ thuật trên đá quý. Theo đó, talkshow này được nhà trường dời lịch đến ngày 10/10 và sẽ thông tin chi tiết thời gian trên trang Facebook chính thức.

Trong khi đó, vào tối 7/10, Đại học Thương mại thông báo Hà Nội đã tạm ngớt mưa và nước tại các điểm ngập đã rút dần. Theo đó, nhà trường sẽ tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 8/10.

Trường hợp không thể đến trường do điều kiện thời tiết tại khu vực sinh sống, sinh viên có thể báo cho giảng viên để có biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng thông báo cho sinh viên trở lại học trực tiếp từ ngày 8/10. Trong trường hợp thời tiết thay đổi bất thường, nhà trường sẽ thông báo trước 6h để sinh viên nắm thông tin.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tính đến 16h ngày 7/10, ở vùng biển phía nam khu vực giữa Biển Đông, khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang đang có mưa rào và dông.

Dự báo đêm ngày 7 và ngày 8/10, ở vùng biển phía nam khu vực giữa Biển Đông, khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2 m.