Stellantis dự chi 13 tỷ USD để 'hồi sinh' Jeep và Dodge tại Mỹ

Tổng cộng 13 tỷ USD sẽ được Stellantis sử dụng để đầu tư vào các nhà máy ở Mỹ, tung ra 5 mẫu xe hoàn toàn mới cùng bản nâng cấp của 19 mẫu xe khác.

Theo Carscoops, Stellantis vừa công bố khoản đầu tư 13 tỷ USD vào Mỹ. Tập đoàn cho biết đây là khoản đầu tư đơn lẻ lớn nhất trong lịch sử 100 năm của mình, mang lại lợi ích cho tất cả nhà máy lắp ráp ở Mỹ.

Số tiền này sẽ hỗ trợ việc ra mắt 5 mẫu xe mới trong các phân khúc chính, bên cạnh sản xuất động cơ 4 xy-lanh hoàn toàn mới. Khoản đầu tư 13 tỷ USD cũng hứa hẹn tạo ra hơn 5.000 việc làm mới tại các nhà máy ở Michigan, Ohio, Illinois và Indiana.

Các mẫu xe mới sẽ được Stellanis ra mắt cùng phiên bản nâng cấp của 19 mẫu xe hiện tại, dự kiến xuất xưởng từ các nhà máy ở Mỹ. Một hệ truyền động được nâng cấp cũng dự kiến ra mắt vào năm 2029.

Nhà máy Belvidere ở Illinois vốn đang tạm dừng hoạt động sẽ quay lại vào năm 2027 khi Stellantis sản xuất Cherokee và Compass mới, dành riêng cho khách hàng xứ cờ hoa. Động thái này giúp Stellantis tránh các vấn đề liên quan thuế quan cũng như dự kiến tạo ra khoảng 3.300 việc làm.

Nhà máy Belvidere từng được lên kế hoạch sản xuất một mẫu bán tải cỡ trung mới, tuy nhiên Stellantis đã quyết định chuyển hoạt động này sang nhà máy Toledo ở Ohio. Theo Carscoops, quyết định này là hợp lý vì Toledo đang phụ trách sản xuất các mẫu xe Gladiator và Wrangler của Jeep.

Cơ sở sản xuất của Stellantis ở Michigan sẽ là nơi hưởng lợi lớn nhất. Nhà máy Warren sẽ phụ trách sản xuất một SUV cỡ lớn hoàn toàn mới, sử dụng động cơ đốt trong cũng như hệ thống truyền động mở rộng phạm vi.

Theo Carscoops, đây có thể là thế hệ kế cận của Jeep Grand Wagoneer. Stellantis được cho là sẽ chi gần 100 triệu USD cho hoạt động tái cơ cấu, dự kiến tạo ra hơn 900 việc là mới.

Tại Detroit, nhà máy Jefferson Assembly sẽ sản xuất Dodge Durango thế hệ tiếp theo. Mẫu xe này dự kiến đi vào sản xuất từ năm 2029 nhờ khoản đầu tư 130 triệu USD .

Stellantis cũng đang đầu tư vào Kokomo (Indiana) để sản xuất động cơ GMET4 EVO hoàn toàn mới. Động cơ này dự kiến đi vào sản xuất từ năm sau, được xem như “hệ thống truyền động chiến lược” của Stellantis.