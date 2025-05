Sự chuyển mình của Innova Cross chinh phục khách hàng trẻ

Innova Cross đáp ứng tính thực dụng trong nhu cầu mua xe của khách hàng là sự rộng rãi, đồng thời nâng cấp cả thiết kế lẫn công nghệ để đáp ứng trải nghiệm cá nhân.

Innova Cross đáp ứng tính thực dụng trong nhu cầu mua xe của khách hàng là sự rộng rãi, đồng thời nâng cấp cả thiết kế lẫn công nghệ để đáp ứng trải nghiệm cá nhân.

Với người Việt, xu hướng chọn ôtô thường không phải chỉ cho mình mà còn là đáp ứng nhu cầu chở gia đình, đặc biệt với những người mua chiếc xe đầu tiên. Do đó, sự rộng rãi và bền bỉ là yếu tố hay được ưu tiên. Tuy nhiên, khách hàng mua xe đang ngày càng trẻ, cùng với đó là những yêu cầu ngày càng khắt khe hơn. Bên cạnh một chiếc xe bền bỉ thì nó cần có ngoại hình cá tính, trang bị nhiều công nghệ hiện đại...

Là mẫu xe nắm bắt tâm lý này của khách hàng, Innova Cross thực dụng với sự rộng rãi, cảm giác lái ổn định đi kèm sự hiện đại trong thiết kế và công nghệ.

Dòng xe MPV được khách hàng ưa chuộng bởi sự rộng rãi. Ngược lại, kiểu dáng ngoại thất của dòng xe này thường khá đơn giản, ít đường nét họa tiết. Tuy nhiên, Innova Cross thay đổi định kiến này. Innova Cross được định vị là một chiếc MPV nhưng ngay lập tức mang tới cảm nhận khác biệt ngay từ ngoại thất. Không bị "đóng khung" trong tư duy thiết kế một chiếc xe MPV, Innova Cross mang hơi hướm SUV đầy cá tính.

Thiết kế đầu xe gồm lưới tản nhiệt lục giác nối liền với đèn LED 2 bên giúp xe tạo cảm giác về tính thể thao và sự mạnh mẽ. Phía dưới là dải lưới tản nhiệt tích hợp đèn LED báo rẽ - điểm nổi bật trong thiết kế mang lại cảm giác hiện đại, mới mẻ. Ở phần đuôi xe sử dụng thiết kế đèn hậu 3D nhấn mạnh tính nhận diện về mặt hình khối. Điểm xuyết thêm cho ngoại thất là các đường gân dập nổi giúp xe nổi bật hơn.

Bên ngoài đã đẹp, nội thất của Innova Cross cũng đầy ấn tượng với việc hướng đến trải nghiệm của người dùng. Là xe MPV, tất nhiên không gian rộng rãi là điểm cộng của Innova Cross. Khoảng cách giữa 2 hàng ghế rộng, kết hợp với mặt sàn phẳng giúp hành khách thoải mái và thư giãn trong những chuyến đi xa. Khoang hành lý cũng rộng hàng đầu phân khúc, thậm chí người dùng có thể gập hàng ghế thứ 3 lại để tăng thêm diện tích.

Nhưng như thế là chưa đủ để nói về khoang nội thất của Innova Cross. Để tăng giá trị cho người dùng, đặc biệt là khách hàng trẻ ưu tiên trải nghiệm, ghế lái chỉnh điện 8 hướng là điểm cộng, giúp linh hoạt chỉnh vị trí ngồi phù hợp với cơ thể. Ở 2 hàng ghế sau có thêm bệ tì tay và đệm đỡ chân cho cảm giác sang trọng cũng như thoải mái tối đa. Điểm xuyết thêm cho không gian là đèn trang trí khoang lái cũng như cửa sổ trời toàn cảnh. Toàn bộ phần ghế trong xe được bọc da cùng họa tiết dập nổi, thiết kế cứng cáp ôm lấy thân hành khách mang đến sự êm ái khi ngồi. Màn hình giải trí cũng có kích cỡ lên đến 10,1 inch cùng khả năng kết nối Apple CarPlay/Android Auto.

Cảm giác hài lòng của một hành trình không chỉ là việc đi được từ điểm này tới điểm kia, mà còn đo đếm bằng chính trải nghiệm có được trong suốt chuyến đi. Từng chi tiết nhỏ tạo nên tổng thể lớn, mang tới sự tận hưởng tối đa. Là người đã có gia đình, đồng thời thường xuyên lái xe đường dài, anh Thư (29 tuổi, giáo viên dạy lái xe tại TP.HCM) thấu hiểu những ưu điểm mà Innova Cross sở hữu.

"Đối với người hay lái xe đường dài như tôi, khi ngồi trong cabin tôi thấy tầm nhìn rộng rãi. Ghế được làm rất tốt, có lỗ thoáng khí, da ghế mềm. Bệ tì tay thiết kế vừa vặn. Ghế ngồi ở hàng sau cũng rất tiện nghi khi có thể nâng hạ. Toyota rất chú ý tới trải nghiệm khách hàng khi bệ tì tay có thể điều chỉnh cao thấp tùy theo tư thế lưng. Trong khi đó, điểm mà vợ tôi thích ở Innova Cross là khoang hành lý. Khi đi với gia đình, tôi có thể gập hàng ghế thứ 3 để chứa nhiều đồ hơn", anh Thư nhấn mạnh.

Phiên bản Innova Cross mà anh Thư sở hữu là bản HEV. Giống như một vài dòng xe khác của mình, Toyota mang tới bản HEV cho Innova Cross như một tuyên bố về quyết tâm theo đuổi xu hướng “xe xanh”, phù hợp với xu hướng tiêu dùng bền vững đang lên ngôi trong giới trẻ. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), Innova Cross là mẫu xe hybrid được người Việt mua nhiều nhất trong năm 2024 với 2.461 chiếc.

Sau một thời gian sử dụng, bản thân anh Thư cũng rất hài lòng với chiếc xe này, trước hết bởi đáp ứng nhu cầu sống xanh, giảm phát thải, thứ 2 là với động cơ hybrid, anh không cần chờ quá lâu để sạc điện. Trong khi đó, với những cung đường tối ưu cho động cơ đốt trong, Innova Cross HEV vẫn có thể đáp ứng.

Theo vị giáo viên dạy lái xe, trong điều kiện nội đô, việc lái xe rất nhẹ nhàng khi xe tương đối nhạy ga. Khi đi tốc độ thấp, xe sử dụng động cơ thuần điện, qua đó tiết kiệm nhiêu liệu. Anh Thư ghi nhận mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc Innova Cross HEV của mình là 5,3 lít/100 km. Điều đáng nói, sự chuyển đổi rất mượt giữa động cơ xăng và điện ở mẫu xe hybrid này khiến anh đặc biệt ưng ý.

Anh cho biết: "Một chiếc xe có động cơ xăng mà ‘bốc’ vẫn cho người lái cảm giác phấn khích. Nhưng xe hybrid cho gia tốc đều và hành khách ngồi trong xe thoải mái hơn. Khi nhấn ga mạnh để vượt xe dứt khoát, thường xe xăng sẽ hồi về số thấp hơn, còn xe hybrid sẽ tăng tốc nối tiếp mà không bị khoảng trễ vì 2 động cơ kết hợp rất nhuyễn. Thậm chí tôi khó nhận ra lúc nào xe sử dụng động cơ xăng, lúc nào sử dụng động cơ điện".

Anh nói thêm: “Từ lúc mua xe Innova Cross Hybrid, tôi đã đi cung đường Đà Lạt 4 lần, lần nào cầm lái tôi cũng cảm thấy ưng ý. Với những cung đường đèo núi, tầm quan sát không thực sự tốt, những đoạn vượt xe rất ngắn. Khi cầm lái chiếc Innova Cross Hybrid này, khi vượt xe, xe tăng tốc dứt khoát, dùng từ dân giã là ‘chỉ cần giẫm ga là tăng tốc’. Khi đổ đèo, chúng ta chuyển sang hộp số bán tự động, nó cũng tương tự như khi lái xe số sàn về số thấp”.

Là một giáo viên dạy lái xe, anh Thư đặc biệt đề cao tính an toàn của xe. Anh chia sẻ rằng thường hay tư vấn cho học viên của mình là khi chọn chiếc xe đầu tiên nên chọn xe có chức năng an toàn chủ động.

Với Innova Cross cùng gói an toàn Toyota Safety Sense, xe sở hữu loạt công nghệ an toàn tiên tiến, xác lập vị thế phong phú hàng đầu phân khúc về công nghệ an toàn. Những tính năng như đèn pha tự động, cảnh báo điểm mùi, hệ thống cảnh báo lệch làn đường hay Adaptive Cruise Control đã hỗ trợ anh Thư rất nhiều trong các chuyến đi.

Thị trường ôtô Việt Nam ngày càng phát triển với đa dạng mẫu xe ở nhiều phân khúc. Trong bối cảnh đó, Toyota vẫn biết cách tạo nên dấu ấn riêng bằng những sản phẩm kết hợp thiết kế cá tính, sự tiện nghi và công nghệ hiện đại, nổi bật trong đó là Innova Cross.