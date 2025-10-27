Tấm sàn bán tải Honda có giá gần bằng cả chiếc xe

Hãng xe Nhật Bản niêm yết giá tấm sàn sau ở mức trên 10.000 USD, nhưng một vài xe Ridgeline đời cũ sử dụng phụ tùng này đang được rao bán với giá chỉ 12.000 USD.

Theo Carscoops, một chủ sở hữu bán tải Honda Ridgeline gần đây nhận ra vài phụ tùng xe đắt đỏ hơn so với tưởng tượng.

Danh mục phụ tùng chính thức của Honda tại Mỹ chỉ ra tấm sàn sau của Ridgeline đời 2017-2025 có giá 10.082,22 USD , chưa bao gồm nhân công lắp đặt. Đáng nói, Honda Ridgeline đời mới có giá khởi điểm 40.000 USD , nghĩa là chỉ riêng tấm kim loại sàn xe phía sau đã chiếm khoảng 25% tổng giá trị xe.

Điều này thậm chí còn đáng chú ý hơn khi một số xe Honda Ridgeline đời 2017 đã qua sử dụng đang được rao bán với giá 12.000 USD . Như vậy nếu một trong số những chiếc bán tải đời cũ này bị hư hỏng tấm sàn sau, rất có thể công ty bảo hiểm chỉ xem xét như trường hợp hư hỏng toàn phần (total loss), thay vì chấp thuận giải pháp sửa chữa tốn kém.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Reddit, chủ xe đã không đề cập rõ ràng tình trạng hư hỏng của tấm sàn sau Honda Ridgeline, tuy nhiên cho biết đã tìm được một tấm sàn cũ trong bãi phế liệu với giá 500 USD , cộng thêm 400 USD tiền vận chuyển.

Theo Carscoops, một số đại lý phụ tùng Honda đang bán tấm sàn mới loại này với giá thấp nhất 6.593,77 USD . Dù rẻ hơn niêm yết chính hãng, mức giá gần 6.600 USD vẫn bị xem là quá đắt đỏ cho một phụ tùng như vậy.

Một người dùng Reddit dự đoán rằng tấm sàn có thể đắt như vậy là do được lấy từ một nhà cung cấp khẩn cấp. Do đó, đơn vị này có quyền tự do đề ra bất kỳ mức giá nào họ mong muốn cho phụ tùng.

Một số người lập luận việc thay thế sàn xe có thể không cần thiết trong trường hợp này, do hư hỏng không nằm ở kết cấu, có thể sẽ không ảnh hưởng đến tính an toàn hay hiệu suất vận hành của mẫu bán tải.

Chi phí phụ tùng tăng vọt đang trở thành vấn đề đáng quan ngại tại Mỹ, góp phần đẩy nhiều xe vào tình trạng hư hỏng toàn phần sau tai nạn. Theo một nghiên cứu gần đây, khoảng 27% ôtô gặp tai nạn đã được công ty bảo hiểm xem như hư hỏng toàn phần, tăng mạnh từ tỷ lệ 19% ghi nhận trong năm 2018.

Chuyên trang Carscoops lưu ý chi phí sửa chữa và thay thế phụ tùng tăng cao không chỉ ảnh hưởng đến người không may gặp tai nạn. Tình trạng này còn làm tăng phí bảo hiểm cho tất cả khách hàng, khiến chi phí sở hữu ôtô tại Mỹ ngày một tăng cao.