Xe mới của Honda - dùng khung gầm Type R, chạy chậm hơn Toyota Corolla

Một video thử nghiệm tại Nhật cho thấy Honda Prelude 2026 mất hơn 9 giây để tăng tốc 0-100 km/h, chậm hơn cả Corolla Hatchback.

Theo đại diện hãng chia sẻ với truyền thông quốc tế, Prelude mới có khả năng tăng tốc tương đương Civic Hybrid, tức khoảng 7-8 giây, nhưng mẫu xe này “không được thiết kế để cạnh tranh về hiệu suất thuần túy”. Honda cũng xác nhận Prelude không có chế độ khởi hành Launch Control, một tính năng giúp Civic Hybrid cắt giảm hơn 1 giây trong các bài thử độc lập.

“Chúng tôi không công bố thông số 0-100 km/h vì kết quả phụ thuộc nhiều yếu tố bên ngoài như mặt đường, nhiệt độ môi trường và tình trạng pin của hệ thống hybrid. Prelude chia sẻ một số thành phần với Civic Type R nhưng hướng đến cảm giác lái thể thao tinh tế, chứ không phải tốc độ tuyệt đối", người phát ngôn Honda nói.

Cận cảnh chiếc Honda Prelude 2026 với tốc độ gây tranh cãi. Ảnh: Carscoops.

Thông tin từ Car and Driver cho thấy Civic Sport Touring Hybrid 200 mã lực chỉ mất 6,2 giây để đạt 96 km/h, trong khi bản Sport xăng 150 mã lực cần 8,9 giây. Ngay cả Corolla hatchback cơ bản cũng đạt mốc này trong 8,3 giây – nhanh hơn chiếc coupe hybrid mới của Honda trong video thử nghiệm.

Honda Prelude 2026 sử dụng động cơ 2.0L 4 xy-lanh kết hợp hệ thống hybrid hai motor, cho tổng công suất 200 mã lực và hệ dẫn động cầu trước. Xe nặng 1.460 kg, tức nặng hơn GR86 khoảng 185 kg dù yếu hơn 28 mã lực. Đổi lại, mức tiêu thụ nhiên liệu đạt 23,6 km/lít (tương đương 55,5 mpg theo chuẩn WLTC).

Honda cho biết thay vì tập trung vào tăng tốc, Prelude hướng đến cảm giác lái cân bằng nhờ hệ thống treo thanh giằng kép trước (dual-axis) và giảm chấn thích ứng tương tự Civic Type R, cùng phanh Brembo bốn piston.

Mẫu coupe hybrid dự kiến bán ra tại Nhật cuối năm nay với giá khởi điểm 6,18 triệu yen (khoảng 40.500 USD ). Nhiều người cho rằng hệ thống S+ Shift mô phỏng hộp số 8 cấp – với khả năng giữ tua, xuống số giả lập và rev matching, có thể là nguyên nhân khiến xe phản ứng chậm hơn kỳ vọng.