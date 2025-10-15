Mở xe kiểm tra, vệ sinh sau ngập, tốn bao nhiêu?

Ở nhiều garage, chi phí mở xe kiểm tra, vệ sinh sau ngập nước được tính riêng, tùy vào quy trình xử lý của từng cơ sở sửa chữa.

Trên mạng xã hội, hình ảnh hóa đơn dịch vụ mở xe kiểm tra sau đợt ngập sau bão ở đại lý BYD Long Biên gây xôn xao ở nhiều hội nhóm, với con số 20 triệu đồng. Nhiều ý kiến cho rằng mức phí kiểm tra xe có phần không hợp lý.

Chi phí "đặt cọc"

Theo nguồn tin riêng của Tri Thức - Znews, mức phí 20 triệu đồng trên hóa đơn là khoản tiền "đặt cọc", sẽ được cấn trừ trong tương lai nếu xe cần trải qua sửa chữa. Trong trường hợp chi phí sửa chữa thấp hơn 20 triệu đồng, chủ xe sẽ được hoàn trả phần tiền chênh lệch.

Việc nhận cọc 20 triệu đồng cũng đề phòng vấn đề chủ xe đến kiểm tra, vệ sinh xe nhưng sau đó không thanh toán hóa đơn phát sinh.

"Số tiền đó là phần chi phí tạm ứng kiểm tra và sửa chữa xe. Thực tế đã có trường hợp đại lý tháo tất cả ra vệ sinh, sau đó phía khách hàng hoặc bảo hiểm kéo xe đi nơi khác và không chịu trả phí", người này nói thêm.

Chi phí đặt cọc 20 triệu đồng tại đại lý BYD gây tranh luận. Ảnh: FBNV.

Trên trang cá nhân, anh Nguyễn Hoàng Phương, chủ của chiếc BYD Atto 3 liên quan đến hóa đơn kiểm tra xe trị giá 20 triệu đồng cho rằng khoản chi phí này là phù hợp. Theo chủ xe, BYD đã hỗ trợ chi phí kiểm tra, vệ sinh cho xe nếu chủ xe thực hiện sửa chữa tại cơ sở bảo dưỡng của hãng.

"Trong trường hợp sửa xe tại hãng, chủ xe sẽ được miễn chi phí tháo xe, vệ sinh xe này", đoạn trích trên bài chia sẻ của anh Hoàng Phương.

Sửa xe ngập giá không rẻ

Thực tế việc garage thu phí kiểm tra, vệ sinh ôtô bị ngập nước là không hề lạ. Khoản phí này phụ thuộc vào tình trạng xe và mức định vị dịch vụ của từng garage. Tuy nhiên, đa số garage được phóng viên tìm hiểu đều không cần khoản tiền đặt cọc.

Anh Nguyễn Ninh, chủ của garage Autovnn tại Thái Nguyên cho biết hiếm garage nào yêu cầu khách hàng ứng trước chi phí sửa chữa. Theo anh Ninh, việc thu trước là không cần thiết bởi chi phí sửa chữa xe ngập là "vô tận", dao động từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng.

"Thường garage đang cầm xe của khách để làm, khó có chuyện chủ xe phải ứng tiền", anh Ninh nói.

Việc kiểm tra, sửa chữa xe ngập cũng cần quy trình đảm bảo, tiêu tốn thời gian và làm khó cả chủ xe lẫn nhân viên tại cơ sở sửa chữa.

Chủ garage cho biết quá trình kiểm tra, vệ sinh sau đó sửa chữa xe bị ngập nước có thể kéo dài vài ngày đến nhiều tháng ròng rã, tuỳ thuộc vào độ phức tạp của linh kiện đã hư hỏng, thời gian tìm kiếm phụ kiện, linh kiện thay thế và tay nghề của thợ tại garage.

Theo anh Nguyễn Ninh, việc kiểm tra xe ngập nước tốn thời gian và chi phí cao. Ảnh: FBNV.

Anh Hoàng Nhân, đại diện garage Auto Care tại Hà Nội cũng chia sẻ câu chuyện tương tự. Anh Nhân cho biết để kiểm tra một mẫu xe trải qua ngập nước, garage phải tháo gần như toàn bộ chi tiết trên xe, chỉ chừa lại phần khung. Hàng loạt thao tác kiểm tra được thực hiện trong 2-3 ngày.

"Thật ra chi phí cứu sống xe ngập nước tuy lớn nhưng chẳng cơ sở bảo dưỡng nào mong nhận được. Bởi việc sửa chữa một chiếc xe ngập nước không đơn giản, ảnh hưởng cả uy tín của xưởng trong tương lai", chủ cơ sở nói thêm.

Thực tế, việc thu phí đặt cọc hay kiểm tra xe ngập nước vẫn là câu chuyện khiến nhiều chủ xe tranh luận. Dù vậy, trong bối cảnh hàng loạt phương tiện hư hại sau ngập lụt, sự minh bạch về quy trình và chi phí vẫn là yếu tố quan trọng giúp tạo niềm tin giữa đại lý và khách hàng.