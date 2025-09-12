Tăng cường vi chất - tiếp năng lượng cho con bứt phá trong học tập

Một năm học mới không chỉ bắt đầu bằng sách vở và tâm thế hứng khởi, mà còn từ nền tảng dinh dưỡng giàu vi chất - chìa khóa giúp trẻ tập trung, khỏe mạnh và tự tin.

Nhiều phụ huynh vẫn tin rằng chỉ cần cho con ăn đủ ba bữa là yên tâm về dinh dưỡng. Nhưng thực tế, một khẩu phần tưởng chừng đầy đủ thịt, cá, rau, củ vẫn có thể thiếu hụt nghiêm trọng các dưỡng chất quan trọng.

Lỗ hổng vi chất - “thủ phạm” âm thầm kéo lùi sự phát triển

Theo khảo sát SEANUTS II do Viện Dinh dưỡng Quốc gia phối hợp FrieslandCampina thực hiện, khẩu phần ăn hàng ngày của trẻ em Việt Nam vẫn còn thiếu hụt nhiều vi chất thiết yếu: 81% trẻ thiếu canxi, 95% thiếu vitamin D, 69% thiếu vitamin C và gần 1/3 trẻ thiếu kẽm. Những con số trên phản ánh rõ “lỗ hổng vi chất” đang hiện hữu trong dinh dưỡng của trẻ.

TS.BS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, cảnh báo: “Việc trẻ ‘ăn no nhưng chưa đủ chất’ đang diễn ra trong rất nhiều gia đình. Thiếu vi chất có thể khiến trẻ mệt mỏi, kém tập trung, dễ mắc bệnh. Nguy hiểm hơn, nó còn âm thầm ảnh hưởng đến chiều cao, khả năng miễn dịch và sự phát triển trí tuệ về lâu dài”.

Trẻ ăn no nhưng không đủ dinh dưỡng dễ gây thiếu hụt vi chất.

Chị Thùy Trang (phường Xuân Hòa, TP.HCM), mẹ của bé 7 tuổi, chia sẻ những ngày đầu hè, con chị vẫn thoải mái vui chơi, nhưng càng về cuối kỳ nghỉ, bé thường xuyên than mệt, ngủ chập chờn và dễ lơ đãng. Bước sang năm học mới, tình trạng này càng khiến chị lo lắng: “Tôi cứ nghĩ do con chưa quen lại với nếp sinh hoạt sau hè, nên cố gắng điều chỉnh giờ giấc. Nhưng rồi nghe chuyên gia phân tích, tôi mới giật mình nhận ra nguyên nhân sâu xa là bé bị thiếu vi chất, trong khi bữa ăn hàng ngày của con vẫn đều đặn”.

Trường hợp của con chị Trang không phải cá biệt. Theo nghiên cứu đăng tải trên National Library of Medicine (Mỹ), kẽm, kali, natri và các vi chất quan trọng với hệ miễn dịch và thần kinh đều có thể bị đào thải qua tuyến mồ hôi. Trẻ em vốn hiếu động, nghỉ hè thường xuyên chạy nhảy ngoài trời nóng nên dễ thất thoát khoáng chất cần thiết, khiến cơ thể nhanh hụt sức sau vận động.

Kết hợp thói quen ngủ muộn, ít tiếp xúc ánh nắng sớm khiến cơ thể giảm tổng hợp vitamin D, cùng sở thích ăn vặt các thực phẩm nhiều năng lượng rỗng khiến nguy cơ thiếu hụt vi chất ở trẻ càng gia tăng trước thềm năm học mới.

Thiếu hụt vi chất khiến trẻ dễ mệt mỏi, ảnh hướng đến học tập, sinh hoạt.

Vi chất - nền tảng của năng lượng và sự tập trung cho năm học mới

Vi chất tuy nhỏ bé nhưng lại giữ vai trò trung tâm trong phát triển thể chất và trí tuệ. Trong đó, vitamin C được xem là “tấm lá chắn” tự nhiên giúp tăng sức đề kháng, giảm mệt mỏi và hạn chế những bệnh nhiễm trùng thường gặp. Theo National Center for Biotechnology Information, trẻ thiếu vitamin C dễ bị viêm nhiễm đường hô hấp, suy giảm miễn dịch.

Còn bộ đôi vitamin D và canxi là nền tảng cho hệ xương chắc khỏe, tối ưu chiều cao và sự bền bỉ trong vận động, giúp trẻ tự tin tham gia các hoạt động thể chất ở trường.

Không chỉ dừng lại ở vitamin D hay canxi, nhiều khoáng chất khác cũng góp phần duy trì năng lượng cho cơ thể trẻ. Kẽm tham gia vào quá trình tổng hợp protein và điều hòa miễn dịch, đồng thời giúp trẻ ăn ngon miệng hơn. Thiếu kẽm, trẻ thường biếng ăn, chậm tăng trưởng và dễ “tụt sức” sau vài tiết học. Kali và natri giữ vai trò cân bằng điện giải, giúp dẫn truyền thần kinh và duy trì hoạt động cơ bắp. Nếu cơ thể bị mất chất qua mồ hôi mà không được bù đắp, trẻ có thể bị chuột rút, nhanh xuống sức, học và chơi đều kém hiệu quả.

Một năm học mới sẽ trọn vẹn hơn khi trẻ được chuẩn bị nền tảng vi chất đầy đủ.

Khi những khoáng chất này được bổ sung đầy đủ, cơ thể trẻ sẽ vận hành như một “bộ máy cân bằng”: Năng lượng duy trì ổn định suốt cả ngày, hệ thần kinh hoạt động nhịp nhàng và não bộ tỉnh táo hơn.

Đây chính là nền tảng để trẻ tập trung trong giờ học, hoạt bát trong giờ chơi và phát triển toàn diện, thay vì loay hoay với tình trạng uể oải hay biếng ăn xuất phát từ thiếu hụt vi chất. Trong thời điểm chuyển giao từ nghỉ hè sang năm học mới ở hiện tại, việc bổ sung và duy trì nền tảng vi chất càng trở nên cần thiết.

Tăng tốc năm học mới với bộ giải pháp đơn giản

Khi nhịp sinh hoạt thay đổi từ nghỉ hè sang năm học mới, cơ thể trẻ cần được “tái thiết lập” để bắt nhịp nhanh với lịch trình mới. Những giải pháp đơn giản và kiên trì từ cha mẹ sẽ giúp trẻ thích nghi hiệu quả.

Thói quen nhỏ song được duy trì đều đặn sẽ giúp trẻ có nền tảng vững chắc hơn. Giấc ngủ đúng giờ là yếu tố đầu tiên. Trẻ cần được đi ngủ trước 22h để cơ thể tiết hormone tăng trưởng, hỗ trợ phát triển toàn diện. Bên cạnh đó, cho con tiếp xúc ánh nắng sớm từ 6h30 đến 8h giúp tổng hợp vitamin D tự nhiên, cải thiện khả năng hấp thu canxi.

Khẩu phần ăn cũng cần đa dạng, không chỉ xoay quanh cơm và thịt. Thịt đỏ, cá, trứng, rau lá xanh đậm và sữa cần được hiện diện thường xuyên để bổ sung đồng bộ các vitamin và khoáng chất. Đồng thời, phụ huynh nên hạn chế đồ ăn vặt và thức ăn nhanh, vốn giàu đường, muối và năng lượng rỗng, dễ khiến trẻ no giả, bỏ bữa chính, lâu dài gây thiếu hụt vi chất.

Trên hành trình lấp đầy “lỗ hổng vi chất”, sữa là mảnh ghép nhỏ mang sức mạnh lớn. Đây là nguồn canxi tự nhiên dễ hấp thu, đồng thời cung cấp vitamin D, vitamin C, protein và kẽm - nhóm vi chất khó có thể cân đối đầy đủ chỉ qua bữa ăn thường ngày.

Trong muôn vàn lựa chọn, sữa vẫn là giải pháp dinh dưỡng gần gũi và dễ duy trì. “Chỉ với một lượng nhỏ sữa mỗi ngày, trẻ đã có thể đáp ứng một phần lớn nhu cầu vi chất thiết yếu cho sự phát triển toàn diện”, TS.BS Trương Hồng Sơn nhấn mạnh.

Cha mẹ cần chú trọng bổ sung vi chất, tạo nền tảng giúp trẻ phát triển toàn diện và bền vững.

Nhiều năm qua, sữa Dutch Lady đã đồng hành hàng triệu gia đình Việt trong hành trình nuôi con lớn khôn. Với công thức được cải tiến, sản phẩm không chỉ cung cấp canxi và vitamin D mà còn bổ sung thêm vitamin C - yếu tố giúp tăng đề kháng, hỗ trợ hấp thu vi chất, đặc biệt quan trọng trong giai đoạn trẻ trở lại trường học.

Nhờ hương vị dễ uống và bao bì tiện lợi, Dutch Lady không chỉ trở thành lựa chọn yêu thích của trẻ mà còn là “trợ thủ đắc lực” giúp mẹ tinh tế chăm con, dễ dàng lấp đầy “lỗ hổng vi chất” trong từng bữa sáng nhanh gọn hay bữa phụ buổi chiều.

“Lỗ hổng vi chất” có thể khiến trẻ hụt hơi ngay khi năm học vừa bắt đầu. Tuy nhiên, chỉ với những điều chỉnh nhỏ như cho con ngủ sớm, phơi nắng sáng, ăn đa dạng, uống sữa mỗi ngày, cha mẹ đã có thể trao cho con nền tảng vững vàng.