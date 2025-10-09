Tàu liên vận Hà Nội - Trung Quốc dừng chạy 5 ngày liên tiếp

Hoàn lưu bão số 11 khiến tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng bị ngập, làm gián đoạn hoạt động tàu khách liên vận quốc tế Việt Nam - Trung Quốc.

Nhân viên đường sắt kiểm tra đường ray trước khi đón khách trên chuyến tàu liên vận Việt - Trung, hồi tháng 5. Ảnh: Xinhua/Lu Boan.

Ngày 9/10, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông báo vẫn ngừng chạy tàu khách liên vận quốc tế MR1/MR2 (Gia Lâm - Nam Ninh, Trung Quốc) do ảnh hưởng của cơn bão số 11 (Matmo).

Hoàn lưu bão đã gây ngập lụt một số đoạn trên tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, làm gián đoạn chạy tàu. Đến nay, tàu đã ngừng chạy 5 ngày liên tiếp (5-9/10).

Cùng ngày, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết kể từ ngày 8/10, đơn vị chính thức triển khai bán vé trực tuyến (online) cho tuyến tàu khách liên vận quốc tế thông qua website chính thức của đường sắt Việt Nam.

Để mua vé online, hành khách truy cập website https://dsvn.vn, nhập ga đi, ga đến, ngày đi tàu, chọn chuyến MR1 và thao tác theo hướng dẫn để đặt vé.

Sau khi hoàn tất quá trình đặt vé và thanh toán, hành khách sẽ nhận được "Biên lai thu tiền" (qua email hoặc hiển thị trực tiếp trên hệ thống).

Ngành đường sắt lưu ý "Biên lai thu tiền" chỉ có giá trị xác nhận việc thanh toán mua vé tàu thành công và không có giá trị để đi tàu.

Nhân viên đường sắt hỗ trợ khách nước ngoài lên tàu, ngày 30/9. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Trước khi tàu khởi hành, hành khách cần đến ga đi tàu (ghi trên "Biên lai thu tiền") trước khoảng một giờ để làm thủ tục nhận vé. Đường sắt giao vé cho khách trong khoảng 5 giờ trước giờ tàu chạy.

Khi đến ga, hành khách cần xuất trình hộ chiếu có thị thực (visa giấy) còn hạn và "Biên lai thu tiền" đã nhận được khi đặt vé online. Các giấy tờ này sẽ được nhân viên bán vé tại ga kiểm tra và đối chiếu.

Vé là giấy tờ hợp lệ duy nhất để thực hiện chuyến đi trên tàu khách liên vận quốc tế. Mỗi "Biên lai thu tiền" chỉ được làm thủ tục nhận vé một lần. Trong trường hợp vé bị mất, hành khách phải mua vé mới theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, hành khách có thể mua vé tàu liên vận quốc tế trực tiếp tại các cửa vé nhà ga đường sắt trên toàn quốc.

Sau hơn 4 tháng khôi phục, tàu khách liên vận Việt Nam - Trung Quốc đón khoảng 8.400 hành khách. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Ngành đường sắt cho biết sẽ tiếp tục làm việc với đường sắt Trung Quốc để mở rộng phương thức bán vé online cho hành khách có nhu cầu mua vé tàu liên vận quốc tế MR1 đi quá ga Nam Ninh, như: Quế Lâm Bắc, Hoành Dương, Trường Sa, Trịnh Châu, Bắc Kinh Tây, vào các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần.

Hiện hành khách vẫn mua vé tàu liên vận quốc tế đi quá ga Nam Ninh trực tiếp tại các nhà ga đường sắt trên toàn quốc.

Trước đó, từ ngày 25/5, tuyến tàu khách liên vận quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc được khôi phục sau thời gian gián đoạn.

Tàu MR1 xuất phát từ ga Gia Lâm lúc 21h20 thứ 3 và thứ 6 hàng tuần, đến Nam Ninh lúc 10h06 hôm sau.

Ở chiều ngược lại, tàu MR2 rời ga Nam Ninh lúc 18h05 thứ 5 và Chủ Nhật, về đến ga Gia Lâm lúc 5h30 hôm sau.

Tính đến ngày 30/9, đã có 8.400 hành khách đi tàu liên vận quốc tế, trong đó khách Việt Nam chiếm 20%, Trung Quốc chiếm 75%, còn lại là hành khách các quốc tịch khác.

