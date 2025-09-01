Tay vợt tennis số 1 thế giới vi phạm 'luật bất thành văn'

Sau thất bại trước Taylor Townsend, Jelena Ostapenko gay gắt chỉ trích tay vợt số 1 thế giới ở nội dung đôi nữ vì không giơ tay xin lỗi sau khi bóng chạm lưới ăn điểm.

US Open tuần đầu tiên trở nên ồn ào khi Jelena Ostapenko công khai chỉ trích Taylor Townsend. Ảnh: USA Today.

Trong tuần đầu tiên của US Open, câu chuyện về những “luật bất thành văn” của quần vợt bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận. Những chi tiết như cách giơ tay xin lỗi sau khi bóng chạm lưới ăn điểm, khởi động bằng cú volley hay cú giao bóng dưới tay, cho đến cái bắt tay sau trận, tưởng chừng đơn giản lại nhiều lần gây ra căng thẳng.

Một trong những sự việc gây chú ý nhất diễn ra khi Jelena Ostapenko, nhà vô địch Roland Garros 2017, đối đầu Taylor Townsend, tay vợt số 1 thế giới ở nội dung đôi nữ, theo The Independent.

Cụ thể, sau thất bại, Ostapenko không chỉ bắt tay đối thủ mà còn lời qua tiếng lại. Tay vợt người Latvia cáo buộc Townsend “thiếu học thức”, cho rằng đối thủ không xin lỗi khi bóng chạm lưới rồi ăn điểm, đồng thời khởi động bằng cú volley thay vì đánh từ cuối sân. Bắt tay sau trận đấu là một nghi thức lâu đời trong quần vợt dù không hề được đề cập trong bộ quy tắc Grand Slam dài 61 trang.

“Cách hành xử này đi theo vận động viên hết sự nghiệp và trở thành một phần không thể thiếu của môn thể thao này. Thắng phải có đẳng cấp, thua phải giữ được phẩm giá”, Brad Gilbert, cựu tay vợt kiêm huấn luyện viên và hiện là bình luận viên của ESPN tại New York (Mỹ), nói. Ông thẳng thắn nhận xét “Ostapenko đã hành xử vô lý”.

Không chỉ ở trận đấu nữ, tình huống căng thẳng cũng xảy ra trong cuộc so tài giữa Stefanos Tsitsipas, tay vợt hai lần vào chung kết Grand Slam, và Daniel Altmaier. Sau khi thua trận, Tsitsipas đã bày tỏ sự không hài lòng về cú giao bóng dưới tay của Altmaier, dù đây là một kỹ thuật hoàn toàn hợp lệ. Thay vì tiếp tục tranh cãi, Altmaier chọn cách quay lưng bỏ đi.

“Trong lúc nóng giận, bạn có thể nói những điều mà bình thường mình sẽ không nói và rồi hối tiếc. Tôi không thích tranh cãi tại lưới”, tay vợt người Đức chia sẻ.

Jiri Lehecka, tay vợt xếp hạng 20 thế giới, cũng đồng tình rằng những mâu thuẫn nên được giải quyết kín đáo trong phòng thay đồ thay vì trước đám đông và ống kính truyền hình.

Bắt tay sau trận đấu là một nghi thức lâu đời trong quần vợt, dù không hề được đề cập trong bộ quy tắc Grand Slam dài 61 trang. Ảnh: John G Mabanglo/EPA.

Những khoảnh khắc căng thẳng tại lưới không chỉ xảy ra ở US Open. Mạng xã hội tennis từng ghi lại nhiều cái bắt tay lạnh nhạt hoặc những màn khẩu chiến.

Chẳng hạn, Ben Shelton và Flavio Cobolli đã có màn tranh cãi sau trận đấu ở Canada trong tháng 8, hay Danielle Collins thẳng thừng chỉ trích Iga Swiatek vì cho rằng cô “giả tạo” tại Thế vận hội Paris. Một trường hợp khác là khi Taylor Fritz mỉa mai đối thủ tại Wimbledon 2024 với câu nói: “Chúc một chuyến bay về nhà vui vẻ”.

“Có lẽ chỉ khi tôi thực sự, thực sự không ưa ai đó, tôi mới không muốn bắt tay. Nhưng ngoài trường hợp đó, chúc mừng đối thủ khi thua trận là điều nên làm”, Iga Swiatek, tay vợt sở hữu 6 danh hiệu Grand Slam, chia sẻ.

Dù vậy, hầu hết giới quần vợt vẫn đồng tình giữ lại nghi thức này.

Maria Sakkari, tay vợt 2 lần vào bán kết Grand Slam, cũng cho rằng mâu thuẫn là điều khó tránh khi “chúng ta đến từ những đất nước, nền văn hóa khác nhau”, nhưng cái bắt tay sau trận vẫn là cử chỉ cần thiết.

Cựu tay vợt Andrea Petkovic, từng vào bán kết Pháp mở rộng 2014, chia sẻ một kỷ niệm vui khi thua Serena Williams ở Rome: “Cô ấy nói với tôi, ‘Cố gắng tốt đấy’”.

Ngay cả khi từng suýt ẩu đả với David Wheaton tại Grand Slam Cup 1990, Gilbert cũng nhấn mạnh rằng sau cùng, ông vẫn bắt tay đối thủ.