Thái độ thách thức của TikToker 'Hà và Việt Nam' trước khi bị tạm giữ

Khi chia sẻ thông tin về vụ va chạm và đứng ra nhận tiền ủng hộ của mạnh thường quân, Đào Quang Hà luôn khẳng định bản thân đã làm đúng, nhiều lần thách thức dân mạng.

Đào Quang Hà khiến nhiều người bất ngờ khi bị tạm giam vì chiếm đoạt tiền kêu gọi từ thiện. Ảnh: Hà và Việt Nam/Facebook.

Ngày 21/10, Đào Quang Hà (sinh năm 2001, Hưng Yên) bị Công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi chiếm đoạt tiền kêu gọi từ thiện.

Là thành viên của đoàn từ thiện tỉnh Đắk Lắk, Hà đã đứng ra nhận tiền ủng hộ của mạnh thường quân cho tài xế một chiếc xe tải trong đoàn. Chiếc xe này xảy ra va chạm với một tài xế Thanh Hóa trên đường đi cứu trợ vùng lũ, dẫn tới việc phải bồi thường chi phí sửa xe là 100 triệu đồng.

Tuy nhiên, Đào Quang Hà chỉ chuyển 43,148 triệu đồng trong số hơn 83 triệu đồng nhận được cho chủ xe, giữ lại khoảng 40 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Trước đó, khi vụ va chạm xảy ra vào ngày 11/10 tại cao tốc Bắc - Nam (đoạn qua tỉnh Ninh Bình), Đào Quang Hà đã gây tranh cãi khi liên tục chia sẻ thông tin liên quan đến vụ việc.

Đào Quang Hà liên tục chia sẻ hình ảnh đi cứu trợ và thông tin về vụ va chạm trước khi bị tạm giam. Ảnh cắt từ clip.

Dù chủ xe tải trong đoàn thiện nguyện đã đồng ý bồi thường dựa trên bảng báo giá từ đại lý Honda ôtô Thanh Hóa, Hà và một thành viên trong đoàn cứu trợ vẫn đăng video lên mạng xã hội, nhờ cộng đồng "đánh giá" về bảng giá phụ tùng và dịch vụ của hãng.

Nhờ sức ảnh hưởng của nam TikToker, clip nhanh chóng lan truyền với nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí dẫn tới việc đại lý xe và tài xế người Thanh Hóa bị tấn công trên mạng.

Trên fanpage "Hà và Việt Nam" có 83.000 người theo dõi, Đào Quang Hà liên tiếp đăng tải các thông tin liên quan vụ va chạm dù chưa có kết luận chính thức từ phía công an, trong đó có những bài viết, bình luận được cho mang tính "kể khổ" như: "SOS. Cả nhà chia sẻ mạnh giúp em Hà ạ. Thương chuyến xe 0 đồng chẳng may gặp tai nạn. Hai bên cùng sai nhưng 1 bên phải chịu thật sự ấm ức. Rất hợp tác để ra gara rẻ hơn mấy chục triệu nhưng họ không tạo điều kiện. Rất may người không sao nhưng sao lại không tạo điều kiện cho nhau".

Dưới bài đăng, một dân mạng thắc mắc, cho rằng Đào Quang Hà đang cố tình chĩa mũi dùi vào người khác. Người này bình luận Hà nên im lặng, chờ công an vào cuộc, khi đó nam TikToker tự tin: "Sẽ có công an. Đừng đốt cháy giai đoạn thế bạn".

Phản hồi một người khác, anh cũng khẳng định không hề kích động hay phân biệt vùng miền và bản thân đủ nhận thức để biết mình đang làm gì, "đúng sai đã có pháp luật".

Vì sự tự tin đó, khi cơ quan công an mở rộng điều tra và chính thức tạm giữ Đào Quang Hà, nhiều người ủng hộ bày tỏ sự thất vọng, ngỡ ngàng. Từ một thanh niên có hình ảnh đẹp, truyền cảm hứng với tình yêu nước và hoạt động thiện nguyện, Đào Quang Hà trở thành "idol mạng" mới nhất vướng lao lý, sụp đổ hình tượng.