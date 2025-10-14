Thần đồng tiết lộ áp lực học tập kinh hoàng ở Hàn Quốc

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, thần đồng Lim Yun-chan (21 tuổi, đang sống tại Mỹ) gây chú ý khi tiết lộ những ký ức đau buồn về thời học sinh ở Hàn Quốc.

Nghệ sĩ piano Lim Yun-chan. Ảnh: Yonhap.

Sinh ra tại Siheung (Hàn Quốc), Lim Yun-chan bắt đầu học piano từ năm 7 tuổi. Năm lên 8, anh theo học tại Học viện Âm nhạc của Trung tâm Nghệ thuật Seoul. Năm năm sau, Lim đã được nhận vào Học viện Quốc gia Hàn Quốc, sau đó tốt nghiệp thủ khoa.

Tài năng của anh được quốc tế công nhận sau khi là người trẻ nhất chiến thắng tại Van Cliburn năm 2022. Hiện tại, Lim Yun-chan đang theo học tại Nhạc viện New England ở Boston (Mỹ).

Tháng 4/2025, album “Chopin: Études” của anh đã chiến thắng ba hạng mục Bản thu âm của năm, Giải thưởng nhạc cụ và Giải thưởng nghệ sĩ mới tại BBC Music Magazine Awards. Đây là một thành tích chưa từng có.

Cuối tháng 8/2025, trước buổi biểu diễn tại Teatro Petruzzelli, trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo La Repubblica (Italy), Lim đã thẳng thắn nói về những ký ức kinh hoàng khi lớn lên trong hệ thống giáo dục cực kỳ áp lực của Hàn Quốc.

Khi được hỏi liệu anh có nhớ Hàn Quốc khi sống ở nước ngoài không, Lim thẳng thắn trả lời: “Không! Những năm cuối cùng tôi học tập ở Hàn Quốc cực kỳ đau đớn. Cảm giác như đang ở trong địa ngục và đôi khi, tôi muốn chết". Hiện tại, anh chỉ trở về Hàn Quốc chỉ khi có lịch diễn.

Lim chỉ ra văn hóa cạnh tranh gay gắt là nguồn cơn chính gây ra những khó khăn của mình.

“Hàn Quốc nhỏ và dân cư đông đúc, vì vậy, sự cạnh tranh rất khốc liệt. Mọi người đều muốn vượt lên trước và đôi khi, điều đó khiến mọi người làm tổn thương người khác.

Khi tôi bắt đầu được công nhận vào năm 17 tuổi, ngay cả các chính trị gia và doanh nhân cũng đặt áp lực không cần thiết lên tôi. Điều đó khiến tôi vô cùng bất hạnh", nam nghệ sĩ hồi tưởng.

Những nhận xét của anh đã gây chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với Lim. Họ cho rằng “Người Hàn Quốc thực sự dễ ghen tị” và “Sự cạnh tranh rất tàn bạo, đặc biệt là trong những năm đi học và cả giữa các bậc phụ huynh".

Trong khi đó, những người khác mô tả xã hội Hàn Quốc là nơi “mọi người kìm kẹp lẫn nhau và không chịu buông tha”. Điều này đã những gây ra cuộc tranh luận về văn hóa cạnh tranh của quốc gia này.