Thanh niên 25 tuổi nhập viện với bàn chân gần đứt rời

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên cho biết đã tiếp nhận bệnh nhân V.H.T. (25 tuổi, trú xã Thanh Yên) trong tình trạng đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông. Khi nhập viện, người bệnh tỉnh nhưng đau nhiều, chảy máu nhiều, cổ chân trái biến dạng, gần như đứt rời chi dưới, đã được người dân garo và băng ép tạm thời trước khi chuyển đến bệnh viện.

Qua thăm khám, bác sĩ xác định bệnh nhân bị đa chấn thương, đứt rời cổ chân trái, chấn thương ngực kín, gãy nhiều xương sườn, tràn khí màng phổi trái và lóc da vùng đầu. Nhận thấy tình trạng nguy kịch, bệnh viện ngay lập tức kích hoạt quy trình "báo động đỏ nội viện", huy động khẩn nhiều ê-kíp từ các khoa Cấp cứu, Gây mê Hồi sức, Chấn thương Chỉnh hình - Bỏng… phối hợp xử trí trong "giờ vàng".

Kết quả chụp CT và X-quang cho thấy bệnh nhân bị tràn khí màng phổi mức độ trung bình, gãy các xương sườn 6, 8, 9, 10 bên trái, tụ máu dưới da đầu vùng đỉnh trái. Khi đưa lên phòng mổ, bệnh nhân tỉnh chậm, mạch nhanh, huyết áp cao và có dấu hiệu mất máu.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân.

Dưới sự chỉ đạo của bác sĩ chuyên khoa II Bùi Đức Phương, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình - Bỏng, cùng các bác sĩ Nguyễn Đức Thế, Lê Xuân Thái và ê-kíp Gây mê Hồi sức, ca phẫu thuật cấp cứu được triển khai ngay. Các bác sĩ nối lại chi thể đứt rời cổ chân trái, dẫn lưu màng phổi, xử lý vết thương lóc da đầu và đồng thời truyền máu, huyết tương, hồi sức tích cực để duy trì tuần hoàn và hô hấp cho bệnh nhân.

Sau gần 4 giờ phẫu thuật liên tục, ca mổ kết thúc lúc 15h. Bệnh nhân được chuyển về phòng hồi sức trong tình trạng thông khí nhân tạo, chỉ số sinh tồn ổn định, chi thể hồng ấm và có tưới máu tốt. Đến 16h30, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không liệt, dẫn lưu màng phổi ra ít khí.

Theo bác sĩ Bùi Đức Phương, đây là một trong những ca đa chấn thương phức tạp nhưng được xử trí thành công nhờ sự phối hợp nhịp nhàng và quyết đoán giữa các khoa phòng.

"Việc nối chi thể đứt rời đồng thời xử lý nhiều tổn thương phối hợp trong thời gian ngắn đòi hỏi sự chính xác, chuyên môn sâu và sự phối hợp ăn ý của ê-kíp", bác sĩ Phương chia sẻ.