Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Thanh niên 25 tuổi nhập viện với bàn chân gần đứt rời

  • Thứ bảy, 25/10/2025 11:27 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Nam thanh niên ở Điện Biên nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, gần đứt rời cổ chân. Các bác sĩ đã kịp thời kích hoạt "báo động đỏ", cứu sống và giữ lại chi thể cho bệnh nhân.

Khi nhập viện, người bệnh tỉnh nhưng đau nhiều, chảy máu nhiều, cổ chân trái biến dạng, gần như đứt rời chi dưới.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên cho biết đã tiếp nhận bệnh nhân V.H.T. (25 tuổi, trú xã Thanh Yên) trong tình trạng đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông. Khi nhập viện, người bệnh tỉnh nhưng đau nhiều, chảy máu nhiều, cổ chân trái biến dạng, gần như đứt rời chi dưới, đã được người dân garo và băng ép tạm thời trước khi chuyển đến bệnh viện.

Qua thăm khám, bác sĩ xác định bệnh nhân bị đa chấn thương, đứt rời cổ chân trái, chấn thương ngực kín, gãy nhiều xương sườn, tràn khí màng phổi trái và lóc da vùng đầu. Nhận thấy tình trạng nguy kịch, bệnh viện ngay lập tức kích hoạt quy trình "báo động đỏ nội viện", huy động khẩn nhiều ê-kíp từ các khoa Cấp cứu, Gây mê Hồi sức, Chấn thương Chỉnh hình - Bỏng… phối hợp xử trí trong "giờ vàng".

Kết quả chụp CT và X-quang cho thấy bệnh nhân bị tràn khí màng phổi mức độ trung bình, gãy các xương sườn 6, 8, 9, 10 bên trái, tụ máu dưới da đầu vùng đỉnh trái. Khi đưa lên phòng mổ, bệnh nhân tỉnh chậm, mạch nhanh, huyết áp cao và có dấu hiệu mất máu.

chan dut roi anh 1

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân.

Dưới sự chỉ đạo của bác sĩ chuyên khoa II Bùi Đức Phương, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình - Bỏng, cùng các bác sĩ Nguyễn Đức Thế, Lê Xuân Thái và ê-kíp Gây mê Hồi sức, ca phẫu thuật cấp cứu được triển khai ngay. Các bác sĩ nối lại chi thể đứt rời cổ chân trái, dẫn lưu màng phổi, xử lý vết thương lóc da đầu và đồng thời truyền máu, huyết tương, hồi sức tích cực để duy trì tuần hoàn và hô hấp cho bệnh nhân.

Sau gần 4 giờ phẫu thuật liên tục, ca mổ kết thúc lúc 15h. Bệnh nhân được chuyển về phòng hồi sức trong tình trạng thông khí nhân tạo, chỉ số sinh tồn ổn định, chi thể hồng ấm và có tưới máu tốt. Đến 16h30, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không liệt, dẫn lưu màng phổi ra ít khí.

Theo bác sĩ Bùi Đức Phương, đây là một trong những ca đa chấn thương phức tạp nhưng được xử trí thành công nhờ sự phối hợp nhịp nhàng và quyết đoán giữa các khoa phòng.

"Việc nối chi thể đứt rời đồng thời xử lý nhiều tổn thương phối hợp trong thời gian ngắn đòi hỏi sự chính xác, chuyên môn sâu và sự phối hợp ăn ý của ê-kíp", bác sĩ Phương chia sẻ.

Những loại vi khuẩn mang bộ mặt của cừu non

Trong cơ thể người có một hệ thống vi sinh vật rất phong phú. Chúng có công rất lớn trong việc xây dựng hàng rào miễn dịch và đề kháng cho cơ thể. Thế nhưng, việc lạm dụng kháng sinh đã gây ảnh hưởng xấu đến hệ vi sinh vật trong cơ thể. Cuốn sách "Siêu tổ chức con người" của tác giả Rodney Dietert đem tới cho bạn đọc những kiến thức hữu ích để bảo vệ hàng rào đề kháng tự nhiên của cơ thể và xây dựng lối sống lành mạnh.

Thanh niên 21 tuổi đột quỵ

Nhập viện trong tình trạng liệt nửa người, nam thanh niên 21 tuổi may mắn được cứu sống nhờ can thiệp mạch não trong "thời gian vàng".

9 giờ trước

Thời điểm nguy cơ đột quỵ cao nhất, bác sĩ chỉ cách phòng tránh

Không khí lạnh bao phủ toàn miền Bắc, có nơi nhiệt độ xuống dưới 10°C. Bác sĩ cảnh báo thời tiết đột ngột chuyển rét có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ và bệnh hô hấp.

22 giờ trước

Tưởng đau đầu, không ngờ mắc viêm màng não

Cứ ngỡ chỉ là cơn đau đầu kéo dài, người phụ nữ Hưng Yên không ngờ mình mắc viêm màng não do nấm - căn bệnh hiếm nhưng có thể cướp đi mạng sống bất cứ lúc nào.

29:1735 hôm qua

Phương Anh

chân đứt rời cấp cứu tai nạn nối chi thể

    Đọc tiếp

    Mua dong nen an loai trai cay nao de khong om? hinh anh

    Mùa đông nên ăn loại trái cây nào để không ốm?

    58 phút trước 16:15 25/10/2025

    0

    Mùa đông không chỉ mang theo giá lạnh mà còn là thời điểm cơ thể dễ bị ốm. Ăn các loại trái cây giàu dưỡng chất là một trong những cách tự nhiên và hiệu quả để tăng cường hệ miễn dịch, giúp bạn khỏe mạnh…

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý