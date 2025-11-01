Thanh niên Anh bán ôtô cùng bạn gái du lịch Việt Nam 21 ngày

Bán đi chiếc ôtô duy nhất của mình, Dave McKenna vẫn cho đây là cái giá xứng đáng cho chuyến du lịch 3 tuần đến Việt Nam.

Dave McKenna và bạn gái du lịch sông nước miền Tây.

Dave McKenna và bạn gái (người Anh) quyết định bán ôtô để mua vé bay giá rẻ, mang theo chiếc vali nhẹ và tinh thần tự do đến Việt Nam.

Chia sẻ với Go World Travel, Dave cho biết dải đất hình chữ S rộng hơn nhiều so với hình dung ban đầu. Anh chọn điểm đến Hà Nội và bay chiều về từ TP.HCM, sau đó mới vỡ lẽ hai thành phố cách nhau 1.600 km, tương đương một vòng từ London lên Inverness rồi quay lại. May mắn, chuyến đi vốn ngẫu hứng nên cặp đôi tự do thay đổi lộ trình và phương tiện.

Lên rừng xuống biển

Tại Việt Nam, trải nghiệm xa xỉ duy nhất Dave đặt trước là chuyến du ngoạn Hạ Long trên du thuyền. Cả hai chọn chuyến “3 ngày 2 đêm sang trọng” với mức giá khoảng 300-800 bảng Anh, rẻ hơn nhiều so với dịch vụ tương tự châu Âu.

“Hành trình đều bao gồm các bữa ăn, phòng ngủ, chèo kayak và ngắm cảnh, như ở khách sạn nổi giữa biển”, anh kể.

Gói "tuần trăng mật" Dave đặt trên du thuyền ở Hạ Long.

Sau những ngày ngắm biển, Dave di chuyển lên Sa Pa. Nếu Hạ Long là biểu tượng của du lịch sang trọng, Sa Pa lại là nơi anh tìm thấy những điều mộc mạc nhất. Miền núi phía Bắc ít khách sạn, homestay là lựa chọn quen thuộc cho người chịu khó đi bộ đường dài.

Anh ở homestay của Chi - người phụ nữ bản địa nhỏ nhắn tự học tiếng Anh bằng cách trò chuyện với khách Tây. Chi dẫn Dave băng qua những thửa ruộng bậc thang ở Lao Chải và kể chuyện cưới vợ kiểu xưa - “bắt cóc cô gái mình thích rồi giữ cô ấy vài ngày ở nhà để cùng làm việc”.

Dù nghe như truyện cười, Chi nói đó là “truyền thống cũ” và nay mọi thứ đã thay đổi, phụ nữ trở thành người làm du lịch, học tiếng Anh, làm chủ homestay và gánh vác kinh tế gia đình.

Kết thúc một ngày trekking, du khách trở về nhà chủ, uống rượu gạo, ăn cơm tối đầm ấm. Hương vị của rượu có thể không phù hợp với nhiều khách ngoại quốc, nhưng đủ làm ấm người và nối dài những câu chuyện bên bếp lửa.

Đô thị của những chiếc xe máy

Sau những ngày ở miền núi, Dave bắt đầu hiểu vì sao xe máy là “vua” ở Việt Nam. Anh mượn xe côn tay của chồng Chi để thử cảm giác rong ruổi như dân phượt. Nhưng chuyến thử lái đầu tiên của anh kết thúc chỉ sau 10 phút, khi bạn gái xin xuống xe để đi bộ vì đường núi dốc và trơn.

Trở lại thành phố, Dave nhận ra sự hỗn loạn có trật tự của giao thông Việt Nam. Hàng nghìn chiếc xe chen nhau, chở người, thậm chí cả cây cảnh, nhưng dòng xe vẫn chảy đều.

Ở Anh, tiếng còi xe chỉ thực sự vang lên khi có va chạm hay bực bội, nhưng ở Việt Nam, nó được dùng như lời nhắc nhở thân thiện "tôi đây bạn ạ".

Để hiểu nhịp ấy, Dave chọn dịch vụ xe ôm công nghệ. Ban đầu anh bám chặt tài xế vì sợ hãi, nhưng chỉ sau vài phút, sự lo lắng biến thành khâm phục.

Hội An được du khách Anh nhận xét là thành phố đẹp và lãng mạn nhất.

“Tài xế luồn qua khe hẹp như ảo thuật, nếu cuộc đời công bằng hơn, anh ấy hẳn đang đua ở Monaco chứ không phải đưa khách đi quán bar lúc 11h30”, Dave đầy hóm hỉnh.

Sau miền Bắc lạnh giá, Dave bay vào Đà Nẵng và đến Hội An - “thành phố đẹp và lãng mạn nhất tôi từng thấy”. Đèn lồng thắp sáng phố cổ, những ngôi nhà Pháp cổ xưa cũ và sông nước rực rỡ khiến anh thấy như bước vào bưu thiếp sống động. Một chuyến ca nô sang Cù Lao Chàm mở ra khung cảnh khác với biển xanh, cát trắng và… băng nhóm “mafia khỉ” lục tung túi xách du khách như có kịch bản.

Dave hào hứng ghi lại trải nghiệm trên xe khách giường nằm.

Tiến về miền Tây, Dave dừng ở Cần Thơ, háo hức với chợ nổi Cái Răng nổi tiếng. Nhưng thực tế khiến anh bất ngờ: “Nó giống một nhà máy du lịch hơn là chợ thật. Người dân không còn mua bán, chỉ toàn khách du lịch và thuyền chèo thuê”.

Phần cuối chuyến đi đưa anh và bạn gái ghé Phú Quốc, nơi được ví như thiên đường Đông Nam Á.

“Chúng tôi ở cabin bên bờ biển, nước trong vắt, hoàn hảo đến mức khó tin. Nhưng đó cũng là nơi tôi bị ngộ độc thực phẩm nặng nhất đời. Nhưng nếu phải ốm ở đâu đó, thì Phú Quốc là lựa chọn không tệ”.

Trở lại London sau 21 ngày khám phá Việt Nam, khuôn mặt rám nắng của Dave vẫn in dấu hành trình, anh cho biết không hối tiếc điều gì ngoài việc quên mang ô.

“Việt Nam là nơi duy nhất tôi có thể nói: xứng đáng bán xe để đi", anh nói.