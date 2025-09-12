Thẻ bài Pokémon sinh lời gần 8 lần chứng khoán Mỹ, bỏ xa Meta

Chỉ số lợi nhuận cộng dồn của thẻ bài Pokémon từ năm 2004 đến nay đạt hơn 3.800%, bỏ xa S&P 500 và cả những ông lớn công nghệ như Meta.

Thẻ bài Pokémon đang trở thành tài sản đầu tư với lợi nhuận vượt xa chứng khoán và tiền điện tử. Ảnh minh họa: PSA.

Trong khi thị trường chứng khoán và tiền điện tử luôn là tâm điểm của các nhà đầu tư, một loại tài sản khác đang âm thầm tạo nên cơn sốt là thẻ bài Pokémon.

Không chỉ là món đồ chơi gợi ký ức tuổi thơ, những tấm thẻ bài này đang trở thành kênh đầu tư hấp dẫn với lợi nhuận đáng kinh ngạc, vượt xa cả chỉ số S&P 500, theo The Wall Street Journal.

Lợi nhuận vượt xa Meta

Lucas Shaw (Ohio, Mỹ) đã trúng lớn nhờ đầu tư vào thẻ bài Pokémon. Quản lý tài khoản 27 tuổi dùng một phần lợi nhuận để mua chiếc nhẫn đính hôn cho vị hôn thê, với 3 viên kim cương tổng cộng 3,5 carat trên nền vàng 18K, đồng thời chi trả cho đám cưới sắp tới.

Đáng chú ý, tài chính của anh không đến từ cổ phiếu công nghệ hay tiền điện tử, mà từ những tấm thẻ bài Pokémon, khoản đầu tư đang gây sốt trong cộng đồng đầu tư.

Ra mắt từ năm 1996 cùng trò chơi điện tử của Nintendo, Pokémon nhanh chóng trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng. Đến nay, thẻ bài của thương hiệu này đang leo thang giá trị, trở thành món hàng đầu cơ hấp dẫn.

Theo chỉ số của Card Ladder, từ 2004 đến tháng 8/2025, lợi nhuận cộng dồn hàng tháng của Pokémon card đạt khoảng 3.821%, vượt xa mức tăng 483% của chỉ số S&P 500 và bỏ xa nhiều cái tên công nghệ đình đám như Meta.

Lucas Shaw mua chiếc nhẫn đính hôn được thiết kế riêng bằng số tiền thu được từ khoản đầu tư thẻ bài. Ảnh: Lucas Shaw.

Justin Wilson (32 tuổi), quản lý quảng cáo tại thành phố Oklahoma (Oklahoma, Mỹ), sở hữu bộ sưu tập khoảng 500 thẻ bài và 100 sản phẩm Pokémon còn nguyên kiện, trị giá ước tính 100.000 USD .

Wilson vốn đã chơi thẻ Pokémon từ thập niên 1990. Đến năm 2019, khi đã có thu nhập ổn định, anh quyết định quay lại thú vui này.

“Phải bắt hết chúng thôi", anh cười, nhắc lại câu slogan quen thuộc của Pokémon. Với Wilson, những lá thẻ không chỉ gợi nhớ tuổi thơ mà còn là một dạng đầu tư, được anh đặt ngang hàng với quỹ hưu trí hay tài khoản chứng khoán.

Dù các chuyên gia tài chính cảnh báo không nên đặt cược tiền tiết kiệm vào những nhân vật hư cấu, thẻ bài Pokémon đã bùng nổ trong đại dịch. Khi một số nhà đầu tư tập hợp để tạo nên cơn sốt cổ phiếu GameStop, một nhóm khác, với tiền từ gói kích thích kinh tế, đổ xô mua thẻ bài Pokémon. Công ty Pokémon phát hành thẻ mới vài tháng một lần, bán trực tiếp trên website hoặc qua các nhà bán lẻ như Walmart, Target.

Tuy nhiên, thị trường thứ cấp mới là nơi sôi động, với các giao dịch diễn ra trên mạng xã hội, eBay, TCGplayer và các hội chợ thẻ bài.

Món đầu tư mang cả giá trị tinh thần

Cơn sốt lên đỉnh vào năm 2022, khi influencer Logan Paul công bố mua thẻ “Pikachu Illustrator” với giá 5,3 triệu USD , lập kỷ lục Guinness cho thẻ Pokémon đắt nhất từng được bán. Giá trị thẻ bài phụ thuộc vào độ hiếm, chất lượng hình ảnh và đánh giá từ các tổ chức thẩm định như Professional Sports Authenticator (PSA). Một thẻ đạt cấp PSA 10 có thể đạt giá “trên trời”, nhưng chỉ một vết xước nhỏ hay góc thẻ bị móp cũng khiến giá trị lao dốc.

Thẻ “Pikachu Illustrator” của Logan Paul lập kỷ lục Guinness cho thẻ Pokémon đắt nhất từng được bán. Ảnh: @loganpaul/IG.

Matthew Griffin (43 tuổi), kiến trúc sư công nghệ ở Arkansas (Mỹ), đang xây dựng bộ sưu tập thẻ Pokémon cho 5 đứa con, ví như tài khoản đầu tư chứng khoán. Các bộ sưu tập được lưu trữ trong phòng chống bão có kiểm soát nhiệt độ, bên cạnh những món đồ Pokémon khác, gia bảo và đồng hồ. Griffin dự định tặng chúng con cái khi chúng đạt những cột mốc quan trọng như kết hôn hay mua nhà.

Với nhiều người, thẻ Pokémon còn là cách kết nối gia đình. Charlie Pryds (28 tuổi, Đan Mạch) phát hiện bộ thẻ cũ khi nghỉ chăm con 6 tháng tuổi. Anh bắt đầu đầu tư trở lại và kết nối với nhiều phụ huynh khác cũng chung sở thích, vừa để chia sẻ với con, vừa hy vọng có lợi nhuận.

“Tôi có cổ phiếu, có crypto, và giờ thêm Pokémon. Ai thích rủi ro thì đây cũng là lựa chọn đáng thử”, anh chia sẻ.

Tuy nhiên, giới phê bình cho rằng giá thẻ Pokémon thiếu nhất quán và mang tính chủ quan. Không có giá chuẩn, cũng không rõ số lượng thẻ đang lưu hành. Lợi nhuận khổng lồ của thị trường này làm dấy lên lo ngại về bong bóng tài sản, tương tự vụ sụp đổ thẻ bóng chày những năm 1980 khi các công ty tăng sản lượng quá mức.