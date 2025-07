Thêm 3 loại TPCN bị Bộ Y tế thu hồi

Bộ Y tế vừa ban hành các quyết định thu hồi một số thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Nguyễn Minh và Công ty TNHH Thương mại Vy Vy Việt Nam.

Sản phẩm Viên tăng cân Hoa Bảo (số tiếp nhận 283/2018/ĐKSP, cấp ngày 20/3/2018) do Công ty TNHH Thương mại Vy Vy Việt Nam công bố. Ảnh: Benhphoitacnghen.

Ngày 11/7, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định thu hồi hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố của một số sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe do doanh nghiệp vi phạm quy định.

Cụ thể, hai sản phẩm gồm Viên tăng cân Hoa Bảo (số tiếp nhận 283/2018/ĐKSP, cấp ngày 20/3/2018) và Hoàn Liễu Khang (số 2694/2018/ĐKSP, cấp ngày 21/5/2018) do Công ty TNHH Thương mại Vy Vy Việt Nam (địa chỉ cũ: số 65, tổ 11, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) công bố, nay do Công ty TNHH Thương mại XD - Nội thất Bảo An (địa chỉ mới: số 36 đường Võ Chí Công, tổ 12, phường Tây Hồ, TP Hà Nội) chịu trách nhiệm đã bị thu hồi hiệu lực giấy tiếp nhận công bố.

Ngoài ra, sản phẩm Enterovina (số tiếp nhận 5803/2019/ĐKSP, cấp ngày 23/5/2019) do Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Nguyễn Minh (địa chỉ: số 45, tổ 28, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) công bố cũng bị thu hồi cùng ngày.

Các quyết định thu hồi có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Doanh nghiệp liên quan cùng Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm và các đơn vị chức năng thuộc Cục An toàn thực phẩm được yêu cầu chịu trách nhiệm thi hành, đảm bảo sản phẩm không còn lưu hành trên thị trường.

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng cần thận trọng, kiểm tra kỹ thông tin công bố khi lựa chọn mua và sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.