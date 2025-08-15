Thiên thần Victoria's Secret rao bán căn biệt thự 16 triệu USD

|
Năm 2022, Adriana Lima, siêu mẫu kỳ cựu của Victoria’s Secret cùng chồng là nhà sản xuất phim Andre Lemmers III, mua căn biệt thự tại Brentwood với giá 12,35 triệu USD. Ngôi nhà nằm ở khu Brentwood (bang California, Mỹ), được trang bị hệ thống an ninh hiện đại với camera AI, hàng rào tia laser bao quanh, nội thất đặt riêng, đèn chùm cổ điển. Cả hai cho biết đã chi 100.000 USD để cải tạo rạp phim tại gia. Hiện tại, vợ chồng Adriana Lima có ý định chuyển về New York do công việc, tránh mất thời gian di chuyển giữa hai bờ nước Mỹ, theo The Wall Street Journal.
Theo Paul Salazar, chuyên viên đến từ công ty môi giới bất động sản Compass (có trụ sở tại New York, Mỹ), ngôi nhà nằm trên một khu đất rộng khoảng 0,34 mẫu Anh (gần 1.375 m2), gồm biệt thự chính có 5 phòng ngủ và 1 phòng ngủ ở nhà khách, với tổng diện tích gần 7.400 foot vuông (gần 690 m2).
Salazar cho biết, Lima và Lemmers sẵn sàng bán căn nhà đã được trang bị nội thất, đồng thời, ông cho rằng người mua nhà cao cấp thường sẵn sàng trả thêm để không phải mất công chọn lựa đồ đạc.
Cặp đôi đã hợp tác với nhà thiết kế Anthony Barsoumian để đầu tư vào nội thất, nhằm nâng tầm đẳng cấp căn nhà và dễ tiếp cận hơn với khách hàng hạng sang.
Phòng khách được bày biện đơn giản với sofa liền, 2 kệ tủ lớn và một khu rượu vang được tách biệt bằng cửa kính.
Phòng bếp có lò nướng đôi, bếp nấu được tích hợp vào mặt bàn đá. Có 2 gian bếp: một dành cho đầu bếp chuyên nghiệp với bếp tám lò, và một bếp gia đình với cửa sổ nhìn ra sân sau. Salazar nhận xét căn nhà được thiết kế lý tưởng cho việc tổ chức tiệc tùng, với điểm nhấn là những chiếc đèn kiểu đường phố Paris cổ điển.
Cặp đôi đã lắp rèm cửa thiết kế riêng và thực hiện nhiều nâng cấp khác để hoàn thiện căn nhà.
Không gian sang trọng của 1 trong 5 căn phòng ngủ tại nhà chính.
Ngôi nhà chính rộng khoảng 6.500 feet vuông (khoảng 660 m2), và nhà khách rộng khoảng 865 feet vuông (khoảng 865 m2).
Không gian ngôi nhà rộng rãi, bao quanh với hồ bơi bên ngoài.
