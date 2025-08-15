Thiên thần Victoria's Secret rao bán căn biệt thự 16 triệu USD

Năm 2022, Adriana Lima, siêu mẫu kỳ cựu của Victoria’s Secret cùng chồng là nhà sản xuất phim Andre Lemmers III, mua căn biệt thự tại Brentwood với giá 12,35 triệu USD . Ngôi nhà nằm ở khu Brentwood (bang California, Mỹ), được trang bị hệ thống an ninh hiện đại với camera AI, hàng rào tia laser bao quanh, nội thất đặt riêng, đèn chùm cổ điển. Cả hai cho biết đã chi 100.000 USD để cải tạo rạp phim tại gia. Hiện tại, vợ chồng Adriana Lima có ý định chuyển về New York do công việc, tránh mất thời gian di chuyển giữa hai bờ nước Mỹ, theo The Wall Street Journal.