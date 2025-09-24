Thói quen 'bức tử' dạ dày, nhiều người mắc nhưng không biết

|
Lạm dụng thuốc giảm đau: Các loại thuốc giảm đau, chống viêm không steroid (NSAID) như ibuprofen, naproxen và aspirin được sử dụng phổ biến và dễ dàng mua tại các hiệu thuốc. Việc lạm dụng loại thuốc này có thể tăng nguy cơ đau, viêm loét dạ dày, theo India Times. Các thuốc này làm giảm yếu tố bảo vệ, chất nhầy trên bề mặt niêm mạc dạ dày, dẫn đến tổn thương, kích ứng niêm mạc đường tiêu hóa. Khi hàng rào bảo vệ bị suy yếu, các yếu tố gây hại khác như vi khuẩn HP dễ dàng tấn công làm dạ dày tổn thương, viêm loét. Ảnh: EverydayHealth.
Ăn đồ ăn cay nóng: Đồ ăn cay chứa nhiều axit. Khi tiêu thụ quá mức, lượng axit này kết hợp với axit trong dạ dày, gây tổn thương thành dạ dày và dẫn đến trào ngược axit. Ăn đồ cay làm trầm trọng thêm các vết loét ở niêm mạc nhạy cảm hoặc ruột non, thậm chí ở thực quản. Tình trạng này gây đau đớn, làm nặng thêm các triệu chứng như đau dạ dày, buồn nôn, nôn mửa và sụt cân nghiêm trọng. Đồ ăn này cũng làm tổn thương lớp màng lót dạ dày, gây viêm niêm mạc dạ dày. Ảnh: Shutterstock.
Ăn quá nhanh, ăn vội vàng: Theo Health Digest, thói quen ăn uống vội vàng, không nhai kỹ sẽ khiến thức ăn không được tiêu hóa kịp ở khoang miệng, trực tiếp chuyển đến dạ dày khi vẫn ở dạng thô để tiêu hóa tiếp. Điều này gây hại cho niêm mạc dạ dày, tăng gánh nặng và thời gian làm việc cho dạ dày. Dạ dày phải làm việc nhiều hơn nếu như không có men tiêu hóa của nước bọt. Điều này có thể gây ra những tổn thương và lâu dần sẽ gây nên tình trạng đau dạ dày. Ảnh: Znews tạo bởi AI.
Làm việc trong hoặc ngay sau khi ăn: Khi thức ăn đi vào dạ dày, não sẽ nhận lệnh điều khiển dạ dày làm việc, thực hiện các chức năng tiêu hóa. Nhưng nếu bạn làm việc trong hoặc ngay sau khi ăn, não lại phải điều khiển chia sẻ năng lượng cơ thể cho các hoạt động khác. Đặc biệt là các hoạt động về thể lực mạnh và trí óc làm cho quá trình tiêu hóa của dạ dày bị gián đoạn. Vì vậy, bạn không nên vừa làm vừa ăn và sau khi ăn, bạn nên nghỉ ngơi ít nhất 30 phút để dạ dày có thể tiêu hóa hết thức ăn rồi tiếp tục thực hiện các hoạt động khác. Điều này sẽ tránh được các bệnh lý liên quan đến dạ dày. Ảnh: Fox News.
Bỏ bữa sáng hoặc ăn sáng quá muộn: Theo NDTV, nhiều người có thói quen nhịn ăn sáng với lý do giảm cân hoặc không có thời gian. Tuy nhiên, điều này có thể khiến cơ thể bị thiếu dinh dưỡng, gây đau ốm, sức khỏe suy yếu, đặc biệt đối với người bị đau dạ dày. Khi bạn nhịn ăn sáng, dạ dày trống rỗng, chúng tiết ra axit dịch vị và co bóp nhiều hơn, gây đau. Ngoài ra, thời điểm tốt nhất cho bữa sáng là 6h-8h vì lúc này axit dạ dày tiết ra mạnh, hấp thụ thức ăn sẽ tốt cho cơ thể. Ăn sáng sau 9h sẽ gây ra cảm giác không ngon miệng, đầy bụng, cản trở tiêu hóa trước khi tới bữa trưa. Ảnh: TheIndependent.
Hút thuốc quá nhiều: Theo WebMD, thuốc lá, ngoài việc gây ra những tổn thương cho phổi và các cơ quan hô hấp, còn gây ra những di chứng nặng nề cho dạ dày. Khói thuốc lá có hơn 7.000 thành phần độc chất, trong đó có đến 60 loại tác nhân sinh đột biến và ung thư. Các hóa chất này gây tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa như thực quản, dạ dày, làm tăng nguy cơ nhiễm vi khuẩn HP. Tình trạng này tăng nguy cơ tổn thương viêm mạn tính, hình thành các ổ loét, nguy cơ ung thư thực quản, dạ dày. Ảnh: BuzzFeed.
Thức khuya, ăn đêm: Buổi tối là khoảng thời gian dạ dày nghỉ ngơi hỗ trợ phục hồi và tái tạo các tế bào niêm mạc. Theo Cnet, thức khuya kèm tâm trạng lo lắng, căng thẳng khiến cơ quan này tăng tiết dịch vị, dẫn đến buồn nôn, chướng bụng, đau quặn bụng. Trong khi đó, ăn đêm tạo gánh nặng cho hệ thống tiêu hóa, lâu dần làm suy giảm chức năng hoạt động của các cơ quan, tăng nguy cơ béo phì, mắc bệnh tim mạch và đột quỵ, giảm chất lượng giấc ngủ, trào ngược axit, viêm loét dạ dày, tăng huyết áp. Ảnh: Freepik.
