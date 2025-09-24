Thói quen 'bức tử' dạ dày, nhiều người mắc nhưng không biết

Làm việc trong hoặc ngay sau khi ăn: Khi thức ăn đi vào dạ dày, não sẽ nhận lệnh điều khiển dạ dày làm việc, thực hiện các chức năng tiêu hóa. Nhưng nếu bạn làm việc trong hoặc ngay sau khi ăn, não lại phải điều khiển chia sẻ năng lượng cơ thể cho các hoạt động khác. Đặc biệt là các hoạt động về thể lực mạnh và trí óc làm cho quá trình tiêu hóa của dạ dày bị gián đoạn. Vì vậy, bạn không nên vừa làm vừa ăn và sau khi ăn, bạn nên nghỉ ngơi ít nhất 30 phút để dạ dày có thể tiêu hóa hết thức ăn rồi tiếp tục thực hiện các hoạt động khác. Điều này sẽ tránh được các bệnh lý liên quan đến dạ dày. Ảnh: Fox News.